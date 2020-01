Odveta za raketový útok. Spojené státy zavádějí sankce proti Íránu, jejich efekt je však pochybný

Americká vláda v pátek ohlásila nové sankce proti Íránu, které jsou reakcí na nedávný raketový útok íránských ozbrojených sil proti americkým základnám v Iráku. Na tiskové konferenci ve Washingtonu to oznámili ministr zahraničí Mike Pompeo a ministr financí Steven Mnuchin. Sankce míří na osm íránských politiků a několik firem a sektorů íránské ekonomiky. Washington/Teherán 21:26 10. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Podle Mnuchina sankce zasáhnou osoby, které ovládají či využívají některé sektory íránské ekonomiky, obchodují s nimi nebo jim pomáhají. Podle ministra financí jde hlavně o oblasti strojírenství, stavebnictví a textilního, hutního a těžebního průmyslu.

„V důsledku těchto sankcí zastavíme přísun miliard dolarů, které by podpořily íránský režim,“ řekl Mnuchin.

„Míříme na srdce bezpečnostního aparátu Íránské islámské republiky. Tyto sankce zahrnují tajemníka nejvyšší bezpečnostní rady a velitele jednotek basídžů (islámských dobrovolníků),“ řekl Pompeo.

Jedním z těch, jichž se sankce týkají, je někdejší velitel revolučních gard Mohsen Rezáí. Dopad sankcí podle něj bude mizivý. „Uvalování sankcí je symbolické pro Ameriku i pro mne, protože to nebude mít žádný ekonomický důsledek, není to odškodnění za (íránskou) raketovou palbu (na americké cíle v Iráku) a nepřidá to Washingtonu žádný respekt,“ sdělil Rezáí.

‚Je to žert‘

Američan Richard Nephew, který je znalcem problematiky protiíránských sankcí a v administrativě pracoval za vlády minulého prezidenta Baracka Obamy, řekl, že sankce vyhlášené v pátek míří na provozy a lidi, které USA sankcionovaly už v minulosti. „Je to žert. Ta opatření se zaměřují na průmysl, na nějž se už měly vztahovat minulé sankce, a stejně tak na osoby, které už sankcím podléhají,“ řekl Nephew, který nyní přednáší na Columbijské univerzitě.

Ministr financí zároveň oznámil, že USA vyjmou ze sankčního režimu občany a organizace, které se podílejí na vyšetřování příčin katastrofy ukrajinského dopravního letounu v Íránu. Podle agentury Reuters jde zejména o americké vyšetřovatele a pracovníky firmy Boeing, výrobce letadla, které se ve středu ráno zřítilo krátce po startu nedaleko teheránského letiště. V normálním režimu amerických sankcí by tito lidé nesměli do Íránu vstoupit.

Pompeo dodal, že verzi o sestřelení letadla íránskou raketou, kterou Teherán odmítá, považují Spojené státy za pravděpodobnou.

Středeční íránský raketový útok na základy v sousedním Iráku, které využívají američtí vojáci, byl odvetou za likvidaci klíčového íránského generála Kásema Solejmáního. Velitele elitních jednotek Kuds společně s několika dalšími lidmi před týdnem zabila v Bagdádu raketa vypálená z amerického dronu.