Američané hlasovali pro demokracii. Volby rozhodla toxicita Trumpových kandidátů, míní novinář Anýž

Volby do amerického Kongresu konané tradičně v polovině mandátu prezidenta, zřejmě nepřinesly republikánům tak velké zisky, jak tato opoziční strana očekávala. „Demokraté mohou považovat za úspěch, že odvrátili červenou vlnu. Pokud ale budou mít republikáni většinu ve sněmovně, tak Joe Biden končí se svojí velkou legislativní agendou a čekají ho dva velmi nepříjemné roky v Bílém domě," soudí novinář Daniel Anýž. Interview Plus Praha 19:55 10. listopadu 2022

Hned v únoru bude Kongres projednávat navýšení stropu státního dluhu a republikáni chtějí prezidenta přinutit ke škrtům ve vládních výdajích.

„Bude to první zkouška a předpovědi byly až katastrofické v tom, že republikánský Kongres může být ochotný tlačit to na hranu toho, že Spojené státy formálně upadnou do platební neschopnosti, jako se málem stalo v roce 2011,“ připomíná.

Radikálové mezi republikánskými zákonodárci by se také mohli pokusit vyvolat impeachment prezidenta, spíše to prý ale zůstane v rovině debat.

„Reálné je nicméně vyšetřování lidí a kroků Bidenovy administrativy. A i to bude velmi nepříjemné. Poslední dva roky republikáni říkají, že pokud budou mít většinu, spustí vyšetřování aktivit prezidentova syna Huntera kvůli jeho byznysovým aktivitám v Číně a na Ukrajině,“ naznačuje redaktor serveru Aktuálně.cz.

Nástupce Trumpa?

Biden v reakci na výsledek voleb prohlásil, že to byl dobrý den pro demokracii. Většina republikánských kandidátů totiž podle Anýže popírá výsledky voleb v roce 2020 a stejně jako exprezident Donald Trump tvrdí, že byly zfalšované.

„Exit polly ukázaly, že lidé hlasovali nejen pro své favority, ale i pro demokracii jako takovou. Ukázalo se, že to zvrátilo názor nezávislých voličů, kteří byli na straně republikánů. Toxicita Trumpových kandidátů nakonec rozhodovala,“ upozorňuje.

Trumpa podle informací některých médií výsledky voleb rozčílily a obořil se na své okolí, že mu doporučilo podpořit kandidáty, kteří nemohli projít. „Stále ale platí to, co řekl před týdnem, že v úterý 15. listopadu učiní velké oznámení. Všeobecně se předpokládá, že to bude oznámení kandidatury v roce 2024,“ uvádí Anýž.

Trumpovo charisma už prý ale na voliče tak silně nepůsobí a řada republikánů by možná dala přednost někomu, kdo by pokračoval v jeho politice, ovšem bez jeho divokých osobnostních charakteristik.

V této souvislosti se hovoří například o floridském guvernérovi Ronu DeSantisovi, který s velkým náskokem obhájil svůj mandát a ve kterém podle Anýže Tump začíná vidět konkurenta. „Když Donald Trump začne dávat někomu přezdívky, tak je vidět, že z něho má strach, že ho považuje za svého soupeře,“ uzavírá.

