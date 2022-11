‚Uživit se mě vyčerpává.‘ Tématem amerických voleb bude inflace, ovlivňuje běžné životy i zemědělství

Parkoviště před hypermarketem Walmart v ohijském městě Massillon je odpoledne téměř plné. Sem se jezdí za levnými nákupy. Lidé si už totiž nemohou dovolit utrácet tolik co dřív.

„Jistě, inflace je problém. Mám tři dospívající děti a všechno je stále dražší. Jen uživit je mne vyčerpává,“ říká samoživitelka Ambra. Neví, jak v současné situaci ještě ušetřit. Ve volbách a zvolení nových lidí do Kongresu nevidí řešení.

„Nakupuji tady ve Walmartu, protože už si nemohu dovolit nakupovat tam kde dřív. Nemá to co dělat s tím, kdo je zrovna prezidentem. To je otázka stavu naší ekonomiky a to je to, nproč nevidím důvod vůbec jít k volbám,“ dodává.

Ani Michelle si už kvůli inflaci a rostoucím cenám nemůže nakoupit tolik jako před rokem. Museli se s manželem Waynem uskromnit ve svých potřebách. V tom, co, nebo kdo za stav ekonomiky může, mají jasno.

Prezident Joe Biden podle nich vede zemi špatným směrem. Proto budou volit republikány.

Příčiny inflace

Některé zdroje inflace přišly do Spojených států z vnějšku – jako přerušení dodavatelských vazeb kvůli koronavirové pandemii a nedostatek čínských čipů pro americké automobilky nebo rostoucí ceny ropy kvůli válce na Ukrajině a omezení její těžby státy kartelu OPEC.

Jiné důvody rostoucí inflace jsou čistě americké. Patří k nim zvýšená nákupní poptávka po rozdělení štědré pomoci americkým domácnostem zasaženým pandemií. Anebo to, že domácí petrolejářské firmy využily inflační prostředí, aby si drasticky zvýšily své zisky.

„Bohatí ještě víc bohatnou a chudí chudnou. A tamti se s nimi nerozdělí. Tak se dnes chová bohatá třída, která se nahoru dostala po našich hřbetech, chudých dělníků. To je přece absurdní,“ říká bývalý zaměstnanec oceláren na penzi George. Stěžuje si na sociální nespravedlnost a ví přesně, koho bude v úterý volit:

„Já jsem vždycky patřil k demokratům. Republikáni se teď snad zbláznili. Chtějí tuhle zemi znásilnit. Chtějí omezit sociální zabezpečení a všechno. Já jsem se ale na svoji penzi něco napracoval a byla to hodně těžká práce.“

Výzvy pro zemědělství

Těžkou práci denně odvádí i mladý farmář Ben Klick, který má pole a stáje s dobytkem několik kilometrů za městem.

V otevřené stáji má 500 býků, které vykrmuje 10 až 11 měsíců. Když mají nějakých 700 kilo, odveze je k místnímu řezníkovi. Většina masa pak skončí v restauracích a obchodech v Ohiu. Kromě chovu hovězího dobytka se také věnuje pěstování krmné kukuřice a sójových bobů. Je už pátou generací, která na rodinné farmě v Massillonu hospodaří.

Podmínky na trhu nejsou podle Bena tak stabilní jako před několika lety. Všechny náklady na výrobu stouply o 30 až 50 procent.

„Určitě to má na nás negativní dopady. Můžu říct asi tolik, že naše výrobní náklady rostou mnohem rychleji než naše příjmy. Ceny kukuřice a sóji nejdou nahoru tak rychle, aby nám to pokrylo rozdíl,“ říká Ben Klick.

„Přijde doba, kdy začne cena kukuřice nebo hovězího klesat, ale naše vstupy do výroby zůstanou stejné. A pak se dostaneme do minusu a začneme prodělávat,“ dodává.

Dnešní doba s sebou přináší nové výzvy. Hlavně když člověk musí denně jezdit autem. Vzrostly ceny benzínu, oleje, pneumatik. Benovi je jasné, že to nedoléhá jen na zemědělství, ale na všechna odvětví hospodářství. Nechce si stěžovat, ale přiznává, že do smíchu mu není.

Příští úterý bude pro Bena den jako každý jiný. Přijde ráno do stáje a nakrmí dobytek. Pak pojede do města odvolit a zase se vrátí do hospodářství k další práci. Mladí lidé jako on ale podle něj ztrácejí o volby zájem a nevěří politikům a politice:

„Myslím si, že lidé z mojí generace mezi 20 až 30 lety si moc informace o kandidátech neshánějí. Možná až budeme o něco starší, začne nás to víc zajímat. Je to trochu smutné, že docela hodně lidí z mojí generace k volbám nechodí, protože si myslí, že to nestojí za to. A přitom to tak není.“

Benovi je jako zemědělci jedno, jestli ho bude v Kongresu zastupovat republikán, nebo demokrat. Hlavně když bude stát za ním, nebude ho trápit vysokými daněmi a nechá ho v klidu hospodařit a dobře prodat jeho produkty.