Politická show bez publika. Nominační sjezdy amerických stran budou kvůli pandemii virtuální

Netradičně bez živého publika, tisíců novinářů z celého světa a také bez prezidentských kandidátů začnou v Americe tento týden sjezdy Demokratické a Republikánské strany. Joe Biden a po něm i Donald Trump během nich přijmou své volební nominace kvůli pandemii koronaviru virtuálně na dálku. Trump zvažuje, že promluví přímo z Bílého domu, Biden svůj projev přednese z domovského státu Delaware. Washington 8:42 17. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na prezidenta USA za Joe Biden | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Politická show předcházející americkým prezidentským volbám bude letos k nepoznání. Demokrati ve Wisconsinu a nakonec i republikáni v Severní Karolíně zvolili minimalistickou verzi s většinou programu virtuálně na dálku.

Demokrati zahájí sjezd v pondělí a ve snaze představit širokou koalici proti prezidentu Trumpovi pozvali řečníky od socialisty Sanderse až po republikána Kasicha. Bidenův nominační projev zazní ve čtvrtek.

Hlavní program sjezdu demokratů poběží od pondělí do čtvrtka od 21.00 do 23.00 místního času (03.00 až 5.00 následujícího dne SELČ), přičemž každý z večerů bude mít vlastní téma.

Republikánský sjezd začne v pátek, Trump by měl přijet poděkovat delegátům i osobně, ale řeč zřejmě pronese příští pondělí odjinud. Kromě Bílého domu uvažuje o památníku bitvy u Gettysburgu v Pensylvánii.

Trumpův záměr mluvit z Bílého domu kritizovala již minulý týden nejvýše postavená demokratka v Kongresu Nancy Pelosiová, podle níž by prezident takovým krokem Bílý dům snížil. Republikánský senátor Ron Johnson pak prohlásil, že by to Trump „pravděpodobně neměl dělat“.

Americká média podotýkají, že Bílý dům byl v minulosti brán jako místo, kam nepatří politické soupeření mezi dvěma hlavními stranami. Trump však podle nich zároveň za své prezidentství ignoroval již řadu prezidentských norem a zvyklostí.

Obě hlavní americké politické strany využívají nominační sjezdy k formálnímu nominování svého kandidáta na nejvyšší post v zemi, k nastartování horké části předvolební kampaně, či k vytyčení programových priorit strany.