Americké volby rozdělují i komunitu krajanů v Texasu. ‚Situace je napjatá,‘ míní cukrářka z Česka

Podle průzkumů vede v Texasu jasně Donald Trump. Ale ani Kamala Harrisová a její Demokratická strana tu není v městských aglomeracích bez šance. Může ale uspět spíš ve volbách do Sněmovny reprezentantů. Proto také měla minulý týden mítink v Houstonu, kam ji přišla podpořit i zpěvačka Beyoncé.

Mezi českými krajany jsou jak voliči Kamaly Harrisové, tak exprezidenta Trumpa. Třeba stavební inženýr pan Adam.

„Budu hlasovat pro Trumpa. Nejen kvůli jeho plánu ochrany hranice, ale tak nějak všeobecně. Demokratická strana směřuje k nějaké polosocialistické demokracii, kde chce mít vláda kontrolu nad stále větší částí našich životů. S tím já nesouhlasím. Viděl jsem, že to moc nefungovalo, když se to pokusili uplatnit jinde, takže budu hlasovat pro Trumpa,“ říká.

Restaurátor starých map Michal Peichl žije v USA od roku 2004. „Minule jsem volil Bidena, toto jsou moje druhé volby. Inklinuju spíš k Harrisové, ale je to tak 55 na 45 procent. Kdyby měla Republikánská strana o něco lepšího kandidáta, tak volím pro něj. Harrisová podle mě nemá dostatečnou kvalifikaci, aby byla prezidentkou, a zastupuje tendence Demokratické strany, se kterými zcela nesouhlasím,“ popisuje.

Paní Milada Soukup si stěžuje na to, že dříve byly nižší ceny a žilo se lépe. Po covidové pandemii se to změnilo. „Bylo to moc špatné a ještě je to špatné. Něco musí být udělané. Přes celou Ameriku, nejenom Texas,“ míní.

Renata Veselá-Brode zastupuje v Americe jednu českou likérku. V USA žije přes 20 let, z toho 16 v Houstonu. Lidé se podle ní bojí mluvit o tom, jestli patří k republikánům. „Trump má bohužel takovou image, se kterou spousta lidí veřejně nebude souhlasit. Tak nějak tají, že jsou republikáni,“ popisuje.

Lenka Pavlová na oslavu vzniku Československé republiky dodala trubičky a koláčky, protože je cukrářka. „Konkrétně v Americe peču už osm let a v Texasu čtyři roky. Pro mě je to napjatá situace, například v československé skupině už dochází až k rozporům, když se bavíme, kdo je republikán a kdo demokrat,“ přiznává.