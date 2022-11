Očekávali jsme republikánskou převahu a naprosto jsme se zmýlili, říká komentátor Washington Post

„Byly to zajímavé volby,“ hodnotí hlasování do Kongresu komentátor deníku Washington Post Ishaan Tharoor, který se zaměřuje na zahraniční věci a geopolitiku. Přestože se od republikánů očekávalo vítězství, nakonec se zdá, že Bidenova administrativa i přes kritiku obstála. „Ukázalo se, že online vztek nezbytně neodráží postoje veřejnosti,“ soudí komentátor v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 13:14 10. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentátor amerického deníku Washington Post Ishaan Tharoor | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Jak letošní volby ovlivní současnou americkou politiku?

Byly to zajímavé volby. Očekávali jsme republikánskou převahu a naprosto jsme se zmýlili. Pro republikánskou stranu, které teď není u moci, jsou ty výsledky spíš pochmurné. A co to znamená pro americkou politiku, je zajímavé. Uvidíme, jestli si z toho něco republikáni získají.

Pokud ovládnou Sněmovnu reprezentantů, tak se budou snažit nastolovat svá témata. Ať už je to třeba vyšetřování demokratů, které se budou snažit dostat pod tlak, nebo taky nějaká legislativa, skrze kterou budou do národní debaty dostávat svá témata.

Ale i kdyby získali Senát, tak toho stále moc nezmůžou. To, co budou schopni dělat, je blokovat agendu demokratů. Takže jsou před námi poměrně rozdělující a nejspíš i zamrzlé dva roky před kampaní do voleb v roce 2024, kdy toho Kongres nebude schopen zase tak moc dosáhnout. Ale zároveň tu nebude ani žádný radikální rozpor s tím, co se dělo v předchozích několika letech.

Republikáni měli potenciál, který nedokázali přetavit v jednoznačný úspěch, hodnotí volby amerikanista Číst článek

Co bylo důvodem nenaplněného očekávání ohledně výrazné republikánské převahy?

To je komplikovaná otázka. V posledních volebních cyklech jsme měli v USA nějaké problémy s předvolebními průzkumy. Ale taky – a teď se musím sám přihlásit – i média přejímají některé narativy. Vznikl tady přetrvávající dojem živený hlavně z některých koutů online světa, že všichni už jsou otrávení statem quo. Že každý má pocit, že administrativa Joea Bidena je zodpovědná za určité problémy. Ale ukázalo se, že online vztek nezbytně neodráží postoje veřejnosti.

A je taky jasné, že se ukázaly některé opravdové problémy republikánů. Jejich popírání voleb, extremismus, pád rozhodnutí Roe vs. Wade (zrušení federálního práva na potrat Nejvyšším soudem – pozn. red.) a strach, který mnoho lidí mělo z toho, že by se Kongres ovládaný republikány pokusil protlačit některé protipotratové zákony na národní úrovni.

To jsou reálné věci, které přivedly voliče – hlavně ženy voličky, mladé voliče – k demokratům. A daly jim tím jednu z těch lepších pozic, kterou jsme v těch uplynulých letech po volbách uprostřed prezidentského mandátu viděli u strany, která je zrovna u moci.

Proč i přesto uspěli kandidáti trumpovského typu, kteří spíše rozdělují společnost?

V současných volbách jsme pozorovali, že naopak mnoho kandidátů napodobujících Donalda Trumpa skončilo katastrofálně. Republikánům se nepodařilo získat množství mandátů, se kterým počítali, kvůli tomu, jak moc extrémní kandidáty nasadili. Například volba guvernéra v Pensylvánii, kde si mnoho republikánů myslelo, že toto křeslo obsadí a kde pohořeli.

Stejně taky v Michiganu a mnoha dalších státech, které byly pro republikány hlavní částí strategie a kde se snažili obsadit takzvané battleground státy.

Samozřejmě že trumpismus přetrvá – zachytává energii republikánské strany a voliči tvrdého republikánského jádra budou stále v primárkách (nominačních volbách v jednotlivých stranách – pozn. red.) posouvat dál trumpistické kandidáty. To ale povede k bojům uvnitř republikánské strany, protože roste uvědomění, že Donald Trump je pro republikány nebezpečný. A v mnoha případech i garancí porážky.

Odraz v prezidentských volbách

Jak výsledky letošních voleb ovlivní kampaň před prezidentskými volbami v roce 2024?

Je tu stále příliš mnoho proměnných. Nevíme, i když očekáváme, že bývalý prezident Trump bude znovu kandidovat. A s tím je spojena spousta vlastních výbušných důsledků pro americkou politiku.

Letošní volby ukázaly, že floridský gubernátor Ron DeSantis je velmi úspěšný politik – minimálně na Floridě. A na národní úrovni možná někým, kdo by mohl být další a možná vylepšenou verzí kandidáta trumpovského typu. O trochu víc sofistikovaná a opatrná verze.

I suppose what I’m pushing against is an already evident line of lazy punditry that assumes DeSantis is a more “normal” Republican. But what is that assumption based on? His Magyarization of Florida? — Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) November 9, 2022

Taky nevíme, jestli bude znovu kandidovat Joe Biden. A pokud ne, tak kdo bude kandidát (demokratů) místo něj. Protože to vypadá, že tady není úplně dostatek důvěry v to, že by vicepremiérka Kamala Harissová byla schopná převzít Bidenův mandát.

Myslím si, že tak trochu tiše se v těchto volbách ukázalo, že i přes všechnu tu negativitu obklopující současnou administrativu je Biden zatím značně úspěšný.

Zaprvé samozřejmě na úrovni voleb. Ale ještě výrazněji v tom, že se mu podařilo prosadit poměrně smysluplnou legislativu pro Američany. Ať se to týká financování infrastruktury, významného financování projektů souvisejících s klimatickou tranzicí, podpory pro průměrné Američany ke konci pandemie. A to jsou všechno záležitosti, o které se dá hrát u voleb 2024 hrát.

Demokrati stále čelí mnoha překážkám, jako jsou třeba současný stav ekonomiky i to, jak se prezentují v některých tématech. V americké politice se toho ale může mnoho velmi rychle změnit. A prezidentská volební kampaň navíc už začala a už teď jsme vtaženi do voleb v roce 2024.

V Arizoně a Nevadě se dál sčítají hlasy. Oběma stranám chybí dva mandáty k vítězství Číst článek

A jak letošní volby do Kongresu promění zahraniční politiku Spojených států? Změní se něco ve vztahu k válce na Ukrajině? A co to může přinést státům v Evropě?

Myslím si, že uvidíme pokračování politiky vůči Ukrajině. Je pravda, že jsou někteří republikánští politici, zvláště ti nově zvolení, kteří přijdou do Kongresu a už předtím vzbuzovali hodně vášní požadavky na krácení pomoci Ukrajině, aby se nevydávaly americké dolary na podporu války, jejíž konec není v dohledu. Ale to neodráží všeobecnou shodu.

Myslím, že Ukrajina v porovnání s jakýmkoliv jiným tématem v americké politice se stále těší podpoře od obou stran. A myslím, že většina lidí si je jistá, že podpora obou stran vydrží. Myslím, že Ameriku bude taky zajímat, jak o válce mluví evropské státy.

Co se týče té současné americké pozice, tak neočekávám, že se bude měnit. Pokud sněmovna bude vedená republikány, tak ale nejspíš uvidíme vyšetřování toho, co se stalo při stažení vojsk z Afghánistánu (minulý rok – pozn. red.). Může taky nastat nějaké vykrucování se ohledně americké pozice vůči Číně. Takže přibude debatování.

Ale co se týče samotné politiky a americké pozice vůči Transatlantické alianci (NATO), tak do té doby, co bude Biden v úřadu, tak se toho mnoho nezmění.