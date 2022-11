Jak číst výsledky amerických voleb? Otřásly Trumpovou pozicí, Bidenovi přinesly povzbuzení

Vládnoucí strana obvykle ve volbách, které se konají uprostřed prezidentského čtyřletého funkčního období, ztrácí většinu. Republikáni čekali výrazné vítězství a většinu v obou komorách Kongresu, k tomu však nedošlo. Zdá se, že demokraté pod vedením prezidenta Joea Bidena přijdou o méně křesel než během hlasování za vlády Baracka Obamy.

„V tuto chvíli je jasné, že se žádná republikánská vlna – a výraznější zisky v obou komorách parlamentu – nekoná. Výsledek bude těsný. Ať už pro demokraty, nebo republikány,“ poznamenává k tomu pro iROZHLAS.cz Klvaňa, expert z New York University v Praze.

Je podle něj pravděpodobnější, že demokraté udrží Senát, upozornil ale na to, že v některých státech – jako je Arizona nebo Georgia – může sčítání výsledků trvat i několik dní.

Navíc Georgia pravděpodobně o svém senátorovi bude hlasovat i ve druhém kole. Nezíská-li tam ani jeden kandidát nadpoloviční většinu hlasů, půjdou její obyvatelé k volbám ještě na začátku prosince.

„Tipnul bych si, že demokraté v Senátu vyhrají. Ale v tuto chvíli je to nejasné,“ upozornil Klvaňa.

Pro současného prezidenta bývá obměna v Kongresu považována za jakýsi účet jeho dosavadnímu řízení státu. V moderní historii se pouze jednou stalo, že udržel většinu v obou komorách parlamentu – což bylo v roce 2002 za republikána George Bushe mladšího.

„Biden bude považovaný za relativně úspěšného prezidenta, protože neprohrál zdaleka tolik, kolik se čekalo,“ komentuje vývoj sčítání hlasů amerikanista.

K tzv. midterms dochází v době, kdy Bidena podporuje jen lehce přes 40 procent Američanů.

„Přestože je většina voličů nespokojená s tím, jak si vede prezident z pohledu řízení ekonomiky, tak ještě nespokojenější jsou s republikány. Sice vyslali varovný signál prezidentovi, ale nejsou ochotni jeho stranu výrazně vystřídat republikány, protože je považují za hrozbu pro celý systém,“ popisuje Klvaňa. Rozhodně to podle něj bude interpretováno jako oslabení Trumpovy pozice.

Demokraté si udrželi křesla ve svých baštách. O Kalifornii nebylo pochyb, ale republikáni si brousili zuby třeba na Arizonu, nebo dokonce na New York. K tomu ale nedošlo.

Republikánům se nepodařilo dobýt ani Pensylvánii, která je klíčovým státem. Hrála velkou roli i v minulých prezidentských volbách v roce 2020. Demokraté tam udrželi post guvernéra a jejich neortodoxní kandidát John Fetterman dokázal získat senátorské křeslo, když porazil televizní hvězdu Mehmeta Oze.

Naproti tomu poměrně přesvědčivě zvítězili republikáni v Texasu, tamní guvernér Greg Abbott je ve funkci od roku 2015. Tvrdý zastánce protipotratových zákonů, který se do širokého veřejného povědomí dostal zejména po letním rozhodnutí Nejvyššího soudu o regulaci interrupcí. Na sociálních sítích se objevovala videa, která vyzývala texaské ženy, aby v listopadu volily proti němu.

Whose choice? Texas women no longer have a choice to make their most personal decision. This is wrong! Texans need to fight back and vote for Democrats this November and vote against TxGOP. Vote them out! #WhoseChoice #MAGAtheGood #WomensRights #TxLege pic.twitter.com/vHyHMVbBTa

Velkým úspěchem jsou pro republikány výsledky na Floridě, kterou Klvaňa vidí jako „nachově“ zbarvený stát. Přestože byl totiž považován za tzv. swing state, v posledních letech se více barví do červena.

Republikánský senátor Marco Rubio i guvernér Ron DeSantis tam dosáhli přesvědčivých vítězství. DeSantisova jasná obhajoba mu může zajistit sebevědomí pro případnou kandidaturu na prezidenta ve volbách 2024, o které se čím dál víc mluví.

Výsledky v aktuálních listopadových volbách si připravil půdu pro republikánské primárky, přestože v nich zůstává favoritem exprezident Donald Trump.

Každopádně se nyní může rozproudit debata, zda je to skutečně pro stranu ta nejlepší volba. „Ale DeSantis je mladý. Může si říct, že to teď nemá zapotřebí a že si počká, až Trump odejde. V každém případě ale jeho pozici oslabí,“ míní amerikanista Klvaňa.

Že pro Trumpa v boji o budoucí republikánskou nominaci do prezidentských voleb znamená DeSantis vážné nebezpečí, si uvědomuje i sám Trump. Bývalý šéf Bílého domu proto znovuzvoleného floridského guvernéra od kandidatury odrazuje.

„Myslím, že by to od něj byla chyba. Stranické základně by se to nelíbilo,“ řekl v úterý Trump televizi Fox News. Dokonce jej varoval, že o něm má nelichotivé informace, které by mohl zveřejnit.

„Vím toho o něm víc než kdokoliv jiný… možná víc než jeho manželka,“ poznamenal exprezident. V pondělí Trump naznačil, že rozhodnutí o své případné opětovné kandidatuře oznámí 15. listopadu.

Novinář NBC Chuck Todd, který se zabývá americkou volební geografií, také poukázal na možný střet Trumpa a DeSantise: „Jde o katastrofální volební noc pro Donalda Trumpa, a naopak skvělou pro Rona DeSantise.“

Republikánští kandidáti přímo doporučení Trumpem na mnoha místech prohráli, což podle Klvani nahrává spekulacím o síle a vlivu exprezidenta v Republikánské straně. „Lze ho považovat za neúspěšného vyzyvatele, protože jeho favorité selhali,” říká.

To však Trumpovi nebude bránit v tom, aby ze selhání vinil současné vedení strany, dodal amerikanista.

A real quote from Donald Trump about tonight’s results:



"Well, I think if they win, I should get all the credit. If they lose, I should not be blamed at all."



pic.twitter.com/u0O8yWfCoE