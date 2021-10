Americký daňový úřad se zabývá zjištěními z kauzy Pandora Papers. Mezi nimi i obchody premiéra Babiše

Americký daňový úřad Radiožurnálu potvrdil, že se zajímá o zjištění vyplývající z kauzy Pandora Papers. Jednou z popsaných finančních operací je i ta, kdy americká firma současného premiéra Andreje Babiše (ANO) převedla nemovitosti ve Francii na Moniku Babišovou. Tato transakce by podle expertů mohla podléhat tamnímu zdanění. Premiér detaily převodu tají. Neuvedl je v majetkovém přiznání a na dotazy Radiožurnálu neodpovídá. Původní zpráva Washington 5:00 8. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký daňový úřad se zajímá o zjištění vyplývající z kauzy Pandora Papers | Zdroj: Reuters

Americký úřad Internal Revenue Service (IRS), tedy americký daňový úřad, se zabývá zjištěními mezinárodního konsorcia novinářů (ICIJ) plynoucími z kauzy Pandora Papers. V reakci na dotazy Radiožurnálu k Babišovým transakcím to potvrdil mluvčí úřadu Robert Marvin.

„Vyšetřovací jednotka IRS zaznamenala informace zveřejněné ICIJ. Pokaždé, kdy se takovéto informace objeví, pečlivě je zdokumentujeme a zvážíme, jak s nimi co nejlépe naložit,“ napsal Radiožurnálu Marvin.

Mezinárodní konsorcium novinářů včetně českého serveru Investigace.cz v neděli odhalilo složitou síť firem vlastněnou Babišem, přes kterou v roce 2009 nakoupil ve Francii nemovitosti v hodnotě necelých 400 milionů korun.

Za účelem koupě si Babiš podle novinářů založil celkem tři firmy, Boyne Holding v USA. Operace, které tato společnost s francouzskými nemovitostmi provedla, by mohly podle oslovených odborníků podléhat zdanění v Americe.

Boyne Holding totiž vlastnila luxusní rezidenci na francouzském azurovém pobřeží, a to přes svou monackou dceřinou firmu s názvem SCP Bigaud. Částku 18,1 milionů dolarů na nákup nemovitosti Babiš poslal do Boyne Holding prostřednictvím půjčky přes offshorovou firmu z Britských panenských ostrovů, zjistila Investigace.cz.

Premiér od zveřejnění kauzy odmítá, že by se dopustil čehokoli nezákonného. Naposledy v předvolební debatě České televize. „Všechno bylo podle zákona. Já jsem to udělal podle toho, jak mi doporučila realitní kancelář,“ uvedl ve středu.

Tajený převod na manželku

Francoužští investigativní novináři také upozornili na to, že Babiš vlastnil luxusní sídlo na francouzské riviéře přes zahraniční majetkovou strukturu ještě několik let po svém vstupu do politiky, a to včetně části období, kdy zastával post českého ministra financí. Situace se změnila až na konci roku 2016.

Tehdy totiž americká firma Boyne Holding převedla akcie společnosti SCP Bigaud (vlastníci v té době francouzské nemovitosti) na současnou manželku premiéra Moniku Babišovou, tehdy ještě přítelkyni Andreje Babiše. Podle Radiožurnálem oslovených odborníků mohla právě tehdy Babišově firmě poprvé vzniknout povinnost odvést v Americe daně.

„Samozřejmě v obecné rovině platí, že pokud dochází k nějakému prodeji, tak takový prodej je zdanitelný. A ve chvíli, kdy se jedná o transakci mezi spřízněnými osobami, tak ta transakce musí být za tržních podmínek. Zejména v USA dodržování tržních cen velmi hlídají,“ vysvětluje Martin Houska, partner společnosti Acredos.

Detaily převodu akcií firmy vlastnící francouzské nemovitosti nejsou známy. Babiš sice byl v daném roce ministrem financí, a měl tak povinnost zveřejňovat majetková přiznání, vlastnictví firmy Boyne Holding však před veřejností tajil.

„Andrej Babiš měl v majetkových přiznáních uvést jak vlastnictví svých zahraničních firem, tak příjem z převodu nemovitostí na Moniku Babišovou. To, že se tyto informace snaží zakrýt, jen zvyšuje podezřelost celé akce,“ hodnotí analytik protikorupční organizace Transparency International Milan Eibl.

Dodnes premiér tají i okolnosti samotného převodu nemovitostí. Na otázku Radiožurnálu, za kolik jeho partnerka akcie firmy SCP Bigaud získala, Babiš neodpověděl. Bez reakce nechal také dotaz, jestli jeho firma Boyne Holding z tohoto převodu odvedla daň a v jaké výši.

Nákup nemovitostí ve Francii ho přitom vyšel v roce 2009 na necelých 400 milionů korun. Od té doby jejich hodnota mohla ještě vzrůst. Není navíc jisté, zda by Monika Babišová na takový nákup měla. Na dotaz, jak finanční prostředky na pořízení akcií firmy SCP Bigaud jeho partnerka našetřila, Babiš rovněž neodpověděl.

V roce 2018 Babiš firmu Boyne Holding zrušil. Firma tedy musela projít likvidací. Kdyby na jejím konci ve firmě zbyly peníze po prodeji její dceřiné společnosti s nemovitostmi ve Francii, dostal by je její vlastník a také tento zůstatek by bylo nutné zdanit.

„Čech ve chvíli, kdy dostane likvidační zůstatek, tak ten je daněný obdobně jako příjem z dividendy. To znamená, že by se danil 15 procenty,“ popisuje Houska.

Radiožurnál se Babiše ptal také na to, jestli po likvidaci jeho firmy Boyne Holding obdržel likvidační zůstatek, jestli z toho příjmu odvedl daně, a v jaké výši. Ani na to ale neodpověděl, ačkoliv likvidace proběhla v době, kdy už zastával post premiéra České republiky.

Povinnost danit

Možné je podle odborníků také to, že aby Babišova společnost Boyne Holding akcie firmy s nemovitostmi ve Francii jeho partnerce Monice Babišové darovala. V tom případě by ale povinnost odvést daň z daru připadla na ni.

„V Americe, zejména v případě, že se jedná o transakci mezi spřízněnými osobami, to budou vnímat buď jako skrytou výplatu dividendy a budou to danit dividendovou daní. Anebo to budou považovat za nějaký výběr kapitálu z té firmy a budou to opět danit,“ vysvětluje Houska.

„Ve chvíli, kdy je ten dar od firmy, tak tam nebude možné uplatnit osvobození od zdanění,“ dodává ještě. Kromě toho by bylo nutné z takového daru zaplatit daň i v Česku, byť sníženou o částku zaplacenou ve Spojených státech.

Monika Babišová následně v roce 2018 převedla akcie firmy SCP Bigaud na holding Agrofert. Také kvůli této transakci jí mohla vzniknout povinnost zaplatit daň, tentokrát v Česku. I český zákon totiž požaduje, aby Babišová akcie firmy na Agrofert převedla za cenu odpovídající její tržní hodnotě. A i z tohoto prodeje by měla Babišová zaplatit daň.

Také na to, za kolik jeho partnerka holdingu Agrofert akcie firmy SCP Bigaud převedla, a jakou z převodu odvedla daň, se Radiožurnál premiéra Babiše dotázal. I to však nechal předseda vlády bez odpovědi. Česká Finanční správa na dotaz Radiožurnálu, zda se bude těmito transakcemi zabývat, neopověděla s odkazem na povinnost mlčenlivosti.

Babiš musel v rámci transakcí odvést daně také ve Francii. Na to, jaké pro něj může mít tato složitá operace důsledky, se zaměřil server Neovlivni.cz. Podle něj si mohl premiér díky této operaci zajistit snížení daně z nemovitosti a také solidární daně. Bez odpovědi nechal ale premiér také dotaz, jaké daně zaplatil ve Francii.

Možné krácení daní

Francouzská prokuratura už ve středu oznámila, že zjištění mezinárodního konsorcia novinářů bude prověřovat. Tamní ministerstva financí i spravedlnosti na dotazy Radiožurnálu neodpověděly.

Server Investigace.cz přitom s odkazem na odborníky na francouzské právo upozornil, že Babiš mohl složitým systémem nákupu rezidence přes tři firmy a vzájemné půjčky krátit daně. Tím, že byl vlastníkem všech zapojených firem, totiž ve skutečnosti půjčoval peníze sám sobě. Server v této souvislosti uvedl, že ve Francii se platí nižší daně při nákupu nemovitostí, jestliže je koupě realizována i prostřednictvím půjčky.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire v reakci na kauzu Pandora Papers na twitteru oznámil, že bude požadovat vyšetření toho, zda francouzští daňoví rezidenti nepodváděli. Šetření by se tak mělo týkat i Babiše.

Prověřování transakcí přes daňové ráje premiéra Babiše i dalších českých aktérů kauzy už oznámila i tuzemská Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Podle serveru Investigace.cz, který kauzu v Česku zveřejnil, se odhalení týká až 300 Čechů a skoro 200 offshorových firem s českým pozadím. Server uvedl, že další odhalení vyplývající z této kauzy začne zveřejňovat po volbách. Týkat by se měli bývalého ministra, lokálních politiků, zbrojařů i nejbohatších lidí Česka.