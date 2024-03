Americký exprezident Trump tvrdí, že má půl miliardy dolarů v hotovosti na zaplacení pokuty

Bývalý americký prezident Donald Trump má údajně připravenou hotovost k zaplacení pokuty v přepočtu za víc než 10 miliard korun. Oznámil to na své sociální síti Truth Social. Termín pro zaplacení vyprší v pondělí. Jde o trest, který mu uložil civilní soud v New Yorku za manipulace s finančními zprávami jeho firem. Pokud by Trump sám nezaplatil, chystá se nejvyšší státní zástupkyně státu New York začít zabavovat jeho majetek.

Washington 10:59 23. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít