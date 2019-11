Impeachment proti komu?

Tuto nepříliš jasně formulovanou rezoluci podpořili všichni přítomní demokratičtí poslanci kromě dvou, kteří se připojili k republikánské menšině. Ta celá hlasovala proti.

Tento rozkol jen symbolicky podtrhl smysl události: americká společnost je rozdělená, emoce v ní dosahují bodu varu, formální procedury se dávno staly politickým nástrojem.

Jak napsal konzervativní deník New York Post: „Demokraté vyhlásili politickou občanskou válku.“ Názor liberální tiskoviny The Atlantic vyznívá přímo opačně: „Impeachment nikdy nebyl oprávněnější než teď.“

Je brzo ho pohřbívat

Stejně nesmiřitelné jsou i názory expertního společenství.

Arch Paddington z lidskoprávní organizace Freedom House má za to, že impeachment je v zásadě ozdravný proces: „Náš politický systém dává najevo nejen Trumpovi, ale také budoucím prezidentům, že budou podrobeni impeachmentu vždy, když se pokusí manipulovat zahraniční politikou za vnitropolitickými účely. Republikánská strana už nemá kontrolu nad americkými instituty, poté co ztratila většinu v obou komorách Kongresu a Donald Trump tím ztratil volnost ve svém jednání. Demokratická strana má právo dohlížet na veškeré konání prezidenta. Je to právo a povinnost opozice.“

Nina Chruščovová, vnučka Nikity Chruščova a profesorka newyorské univerzity The New School, si dopady impeachmentu není příliš jista: „Trump jen tak neskončí, je pravý showman, atmosféra protivenství je pro něho jako kyslík. Čím více je kolem něho skandálů, tím více ho chtějí vidět diváci na obrazovce, tím větší je jeho podpora. I tehdy, když podpora klesá, neklesá zájem diváka o to, co ještě Trump může předvést.

Pokud se ekonomika nedostane do nesnází, je brzo ho pohřbívat. Nemluvě o tom, že čistě lidsky Trump miluje atmosféru konfliktu, která mu zvedá tonus.

To je jeho výhoda ve srovnání s demokraty. Ti se domnívají, že mu zasazují smrtelné údery, ale pro něho je to jako vzduch. Je připraven vždy odpovědět na ránu ještě tvrdší ranou. Jeho chování je z etického hlediska skutečně problematické, ale žádný důkaz jeho protiprávního jednání zatím nebyl předložen.

Nic z toho, co zatím bylo vyřčeno v Kongresu, nedokazuje, že Trump vázal vojenskou pomoc pro Ukrajinu na zahájení vyšetřování korupčního jednání Bidena mladšího.

Bez takového důkazu celý proces stojí na písku a vůbec nemusí skončit ani reálným pokusem o impeachment. A pokud se tak nestane, bude z toho Trumpův trumf, který mu může přinést výhodu v nadcházejících prezidentských volbách.

Autor je publicista.