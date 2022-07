Reakce na Trumpovu snahu zvrátit výsledek voleb. Američtí senátoři chtějí změnit zákon

Skupina amerických senátorů se zástupci obou politických stran ve středu předložila plán reformy „archaického a nejednoznačného“ zákona, kterým se řídí schůze Kongresu projednávající výsledky prezidentských voleb. Navrhované změny normy z roku 1887 by mimo jiné ztížily napadení výsledků z jednotlivých států a specifikovaly by, že viceprezident je při sčítání tzv. volitelských hlasů jen jakýmsi moderátorem. Washington 11:34 21. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina amerických senátorů nyní prosazuje, aby v příslušném zákoně bylo jasně řečeno, že role viceprezidenta je při proceduře potvrzování výsledků voleb jen symbolická (ilustrační foto) | Foto: Vít Pohanka

Iniciativa, která má reálnou šanci na úspěch, reaguje na snahy Donalda Trumpa zablokovat potvrzení své porážky po volbách z roku 2020.

„Zákon o volebním sčítání“, jak zní název 135 let staré normy, obsahuje pravidla poslední fáze prezidentských voleb v USA. Tou je společná schůze obou komor Kongresu několik týdnů po hlasovacím dni, na níž se sečtou hlasy volitelů odrážející vůli lidu v jednotlivých státech. Zákonodárci sice mohou při této příležitosti vznášet námitky, projednávání voleb však bylo dlouho považované za pouhou formalitu.

Zažitým systémem otřásl vývoj po posledních prezidentských volbách, kdy se poražený Trump zaměřil na schůzí Kongresu konanou 6. ledna 2021 v rámci své snahy zneplatnit výsledek, který nepravdivě vykresloval jako podvodný. Šéf Bílého domu vyzýval svého viceprezidenta Mikea Pence, aby odmítl započítat volitele z některých států, zatímco jeho spojenci z řad republikánských kongresmanů připravovali vznášení námitek.

Trumpovy snahy byly nakonec neúspěšné a Kongres potvrdil vítězství demokrata Joea Bidena, přestože do sídla zákonodárného sboru vtrhl dav prezidentových příznivců a desítky republikánů hlasovaly proti započítání výsledků ze dvou států.

Skupina senátorů nyní prosazuje, aby v příslušném zákoně bylo jasně řečeno, že role viceprezidenta je při uvedené proceduře jen symbolická, píše web Politico. Viceprezident USA má zároveň funkci předsedy Senátu a předsedá také volebním schůzím Kongresu; odborníci včetně někdejšího Penceova právního poradce Grega Jacoba se však shodují v názoru, že viceprezident nemůže do výsledků prezidentské volby zasahovat.

Předložená reforma se týká i druhého bodu, kterého chtěl Trump se svými spojenci využít, tedy námitek ze strany zákonodárců. Aktuálně stačí hlas jednoho člena Sněmovny reprezentantů a jednoho člena Senátu, aby se o námitce muselo jednat a hlasovat, podle nového návrhu by se tento práh zvýšil na dvacet procent členů jedné i druhé komory.

Senátoři navrhují také další úpravy například s cílem zajistit, že „Kongres dokáže identifikovat jediný, průkazný seznam volitelů z každého státu“, což je zřejmě reakce na falešné volitelské seznamy z posledních voleb.

„Naše mezistranická skupina od začátku sdílela vizi navrhnout legislativu s cílem napravit nedostatky archaického a nejednoznačného zákona o volebním sčítání z roku 1887,“ uvedli ve společném prohlášení strůjci návrhu po měsících vyjednávání.

Podle deníku The New York Times přijetí návrhu nemůže zaručit, že se v budoucnu události loňského 6. ledna nebudou opakovat. Ovšem „jeho autoři věří, že úprava zastaralého zákona, obzvláště ustanovení týkajících se role viceprezidenta, by mohly od takových snah odrazovat a ztížit jakékoli narušení sčítacího procesu“, pokračuje list.

Podle republikánské senátorky Susan Collinsové byla pravidla tohoto procesu zneužívána opakovaně, ovšem loňské „násilné vniknutí“ do Kapitolu upozornilo na „naléhavou potřebu reformy“. Kromě Collinsové je pod návrhem podepsáno dalších patnáct senátorů včetně dalších osmi republikánů.

Vzhledem k těmto číslům by návrh mohl v Senátu, rozděleném mezi padesát demokratů a padesát republikánů, uspět. Pro překonání obstrukcí by bylo potřeba šedesát hlasů a tím pádem podpora alespoň deseti republikánů. Lídr republikánských senátorů Mitch McConnell, který není mezi šestnácti strůjci reformy, podle veřejnoprávního rozhlasu NPR v minulosti naznačil, že je otevřený aktualizaci volebního zákona.