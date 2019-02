Senát schválil nominaci právníka Williama Barra na post amerického ministra spravedlnosti

Senát amerického Kongresu podle očekávání schválil zkušeného republikánského právníka Williama Barra do funkce ministra spravedlnosti a generálního prokurátora. Hlasovali pro něj republikánští senátoři, kteří mají v horní kongresové komoře většinu. Do funkce formálně nastoupí po přísaze do rukou prezidenta nebo viceprezidenta.

