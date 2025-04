Americký návrh příměří je na Ukrajině brán velice skepticky. USA to vnímají jako byznys, říká historik

Washington vyvíjí tlak na Kyjev, aby se v zájmu míru smířil s územními a dalšími ústupky Rusku. Prezident USA Donald Trump uvedl, že Spojené státy mají s Ruskem dohodu o ukončení války a nyní podle něj zbývá uzavřít dohodu s Ukrajinou. „Návrh je na Ukrajině vnímán skepticky, protože jde o uznání kontroly již okupovaných území,“ říká pro Radiožurnál historik Radomyr Mokryk z ústavu východoevropských studií Univerzity Karlovy. Kyjev/Moskva/Washington 18:29 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump se domnívá, že Spojené státy mají s Ruskem dohodu o ukončení války | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Jak jste osobně vnímal noční útok na Kyjev? Jak jste ho zaznamenal?

Útoky se staly pomalu každodenností na Ukrajině. Čtvrteční útok na Kyjev byl o něco intenzivnější. Bohužel máme řadu mrtvých, oficiálně osm. Dále záchranáři hlásí, že byly nalezeny části těl, takže můžeme bohužel předpokládat, že obětí bude ještě víc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Radomír Mokryk historik v Kyjevě z ústavu východoevropských studií Univerzity Karlovy

Ukrajinský systém protivzdušné obrany funguje, podařilo se sestřelit většinu balistických raket a dronů. Byla to komplikovaná noc pro Kyjev.

Proč se teď Rusové podle vás zaměřili právě na hlavní město?

Útoky na Kyjev zintenzivněly v průběhu posledních několika týdnů, což je vnímáno většinou jako pokus tlačit na hlavní město Ukrajiny, na ukrajinské politiky a na ukrajinskou společnost kvůli tomu, aby souhlasili s tou či onou podobou příměří, které teď nabízí americká strana. Především je to vnímáno jako psychologický tlak.

Tlak na kapitulaci

Pokud se tedy Donald Trump teď domnívá, že USA mají dohodu s Ruskem o ukončení války, dá se předpokládat, že je to návrh z minulého týdne, který obsahoval mimo jiné uznání anexe Krymu a vyloučení ukrajinského členství s NATO, které Ukrajinci už odmítli?

Tento návrh je na Ukrajině vnímán velice skepticky, protože se jedná o snahu oficiálně odevzdat Krym Rusku, ale jde také o faktické uznání kontroly již okupovaných území.

‚Vy. Nevíte. Co. Znamená. Bolest.‘ Smrt a traumata se stávají pro Ukrajince trvalou součástí života Číst článek

Vůbec nejsou jasné bezpečnostní garance pro Ukrajinu, což je v podstatě klíčová otázka. Není vůbec jasné, v jakém smyslu by mělo ustoupit a čeho by se mělo vzdát Rusko. Tento americký tlak je bohužel vnímán skoro jako tlak pro ukrajinskou kapitulaci.

Jak široce se teď na Ukrajině diskutuje o tom, co má být obsahem případné mírové dohody? Někteří ukrajinští poslanci si stěžují, že nemají informace a podrobnosti z jednání.

To je v jistém smyslu pravda. Musíme si pamatovat, že jakkoliv je situace komplikovaná, tak nějaké politické procesy na Ukrajině stále fungují. To znamená, že opozice si bude stěžovat na jednání prezidenta a na jednání parlamentní většiny. Je to prostě součást běžného politického procesu.

Faktem ale je, že jednání nejsou obecně detailně známy, což je asi celkem logické z hlediska toho, jak komplikovaně probíhají. Snahy tlačit spíše ze strany opozice jsou na místě a jsou tady v podstatě pořád, což je běžná situace.

Americký byznys

S kým prezident Zelenskyj konzultuje? Na co jeho tým může a nemůže přistoupit v rámci mírových jednání? Z čeho vychází?

V roce 2019 zvítězil v prezidentských volbách, stejně tak jako jeho strana získala většinu v parlamentu, což ve skutečných demokratických volbách získali.

7:43 Ukrajina našla odhodlání bránit si, co je jí drahé. To řadě zemí Evropy chybí, řekl po návštěvě země Pavel Číst článek

To znamená, že prezident Zelenskyj většinou diskutuje v okruhu svých stoupenců. S lidmi, kteří jsou ve vládě, což jsou většinou straníci jeho vlastní strany. Je tady jistá uzavřenost, s čímž opozice nemusí být spokojena, ale takové je reálné rozpoložení sil na Ukrajině dnes.

Jak do jednání o míru zapadají další jednání mezi Spojenými státy a Ukrajinou o smlouvě o nerostném bohatství, na kterou Spojené státy dost tlačí? Dá se říct, že je opravdu v tuto chvíli nějakou součástí mírového plánu nebo ji Spojené státy vnímají úplně separátně?

Dá se to předpokládat v tom smyslu, že Ukrajina chce protlačit do této smlouvy jistou podobu nějakých bezpečnostních garancí a podle všeho právě toto může být problém pro Spojené státy americké, které to vnímají především jako byznys.

Pro Ukrajinu je to spíše snaha získat nějaké základy pro bezpečnostní garance. Já si myslím, že to, že ty vize se trošku liší z obou stran, může situaci komplikovat. I to, že podpis smlouvy o nerostném bohatství trvá tak dlouho.