Americký senát schválil návrh rozpočtu pro příští rok. Uvolnil tak cestu pro Trumpovou daňovou reformu

Senát Spojených států odstranil zásadní překážku úsilí prezidenta Donalda Trumpa o daňovou reformu, když schválil návrh rozpočtu na fiskální rok 2018. Pokud bude reforma schválena, rozpočtový schodek se v příštích deseti letech navýší o 1,5 bilionu dolarů (32,6 bilionu Kč), napsala agentura Reuters. Republikány kontrolovaný Senát návrh schválil poměrem hlasů 51 ku 49. Washington 7:35 20. října 2017

Usnesení Senátu se opírá o legislativní nástroj, který republikánům umožňuje schválit daňovou reformu nikoli většinou 60, ale výjimečně prostou většinou 51 hlasů. Ve stočlenném Senátu mají republikáni převahu 52 křesel ku 48, jediným jejich poslancem, který se postavil proti, byl konzervativní senátor ze státu Kentucky Rand Paul.

Demokraté plán Trumpovy administrativy na snížení daní podnikům i jednotlivcům celkově o šest miliard dolar nepodporují. "Není to jen špatný rozpočet, to je příšerný rozpočet," prohlásil před hlasováním Bernie Sanders, nezávislý vermontský senátor a loňský neúspěšný uchazeč o prezidentskou nominaci Demokratické strany. "V době masivní nerovnováhy v příjmech tento rozpočet poskytuje daňové úlevy ve výši 1,9 bilionu dolarů jednomu procentu těch nejbohatších," řekl Sanders.

Demokraté poukazují na to, že navrhovaná opatření by vyústila v nárůst schodku federálního rozpočtu a spíše než střední třídě by přinesla daňové úlevy bohatým Američanům. Podle názoru analytiků by se obrovské snížení daní promítlo jak v růstu rozpočtového deficitu, tak zadlužení, pokud by hospodářský růst nebyl tak vysoký, jak republikáni plánují.