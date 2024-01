Americký Senát zabránil ‚shutdownu‘, schválil novelu o krátkodobém financování Bidenovy vlády

Zákonodárci jsou pod velkým tlakem, neboť Spojenými státy se posouvají sněhové bouře a vlny mrazu, které mají v pátek zasáhnout i Washington. Sněmovna reprezentantů kvůli tomu zrušila všechna hlasování naplánovaná na pátek a čtvrtek je tak posledním dnem, kdy může být rozpočtová krize odvrácena, píše agentura AFP.

Pokud by návrh neprošel, byly by tisíce státních zaměstnanců, včetně tisíců řídících letového provozu, nuceny pracovat po zkrácenou pracovní dobu. Pokud návrh projde, výdajový balík zachová financování vlády na současné úrovni do 1. března. Zákonodárci si tak o měsíc prodlouží čas na dojednání plnohodnotného rozpočtu, informovala stanice CNN.

BREAKING NEWS:



The Senate has just passed the bill to fund the government and avoid an unnecessary shutdown.



It's good news for every American, especially our veterans, parents and children, farmers and small businesses, all of whom would have felt the sting of a shutdown.