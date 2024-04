Americký senátor: Fialova návštěva v Kongresu probudila další zájem o pomoc Ukrajině

Demokratický politik a předseda amerického senátního zahraničního výboru Ben Cardin po jednání s premiérem Fialou vyzdvihl českou pomoc Ukrajině. V rozhovoru pro Český rozhlas a Českou televizi Fialovi přisoudil nový zájem ve Sněmovně reprezentatů o pomoc Ukrajině. Ta má tento týden znovu jednat o schválení rozsáhlého asistenčního balíčku pro Ukrajinu, který většinoví republikáni již několik týdnů blokují. Washington 9:48 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala se účastnil jednání v americkém Kongresu, během své návštěvy Spojených států také navštívil Bílý dům | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

Co si myslíte o setkání s českým premiérem a českém úsilí v podpoře Ukrajiny?

Na prvním místě si vážíme přátelství s Českou republikou a toho, jak Česko zintenzivňuje pomoc Ukrajině. Je to opravdu příklad, který by ostatní státy měly následovat, má to velký podíl na obraně Ukrajiny. S premiérem jsme prošli několik věcí, abychom se ujistili, že máme adekvátní vojenské zásoby pro Ukrajinu a na obranu.



Mluvili jsme o 75letém výročí NATO, 25letém výročí českého členství v něm a o tom, jak můžeme dál naši jednotu posilovat. Diskutovali jsme i o bilaterálních záležitostech, řešili jsme, jak můžeme posílit specifické oblasti ve vztahu našich zemí.

Jsem mírně optimistický, pokud jde o schválení balíku pro Ukrajinu, řekl Fiala po jednání v Kongresu Číst článek

Myslíte, že Kongresem projde pomocný balíček Ukrajině? Vypadá to, že může projít, nebo spíše ne?

Váš premiér má podle mě zásluhu na tom, že jsme byli svědky posunu. Byla to právě jeho návštěva, která zaujala ve Sněmovně reprezentantů. Ta by o tom mohla znovu jednat tento týden a doufám, že balíček projde. Musíme to prosadit, je to naše hlavní priorita. Pomoc Ukrajině je naléhavá.

Jak si myslíte, že můžeme navázat na návštěvu pana premiéra?

Udělal jsem si několik poznámek o specifických věcech, ke kterým se budu ještě vracet. Ale v některých probíraných záležitostech můžeme navázat v rámci bilaterálních vztahů, jinak samozřejmě v pomoci Ukrajině.

‚Pálí nás to samé.‘ Premiérův bezpečnostní poradce Pojar popisuje detaily jednání v Bílém domě Číst článek

Co vnímáte jako nejzajímavější z celé návštěvy premiéra?

Myslím, že premiér velmi zdůraznil jak je další pomoc Ukrajině urgentní. Ukázal seznam toho, jak jí konkrétně pomáhá Česko. Upozornil tak, že relativně malá země dělá pro evropskou bezpečnost mnohem víc, než by napovídala její velikost. Je to pro nás inspirací, že musíme dělat víc.