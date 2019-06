Izrael má právo anektovat některé části Západního břehu Jordánu, uvedl americký velvyslanec Friedman

Americký velvyslance v Izraeli David Friedman uvedl, že Izrael by mohl anektovat části Západního břehu Jordánu. „Za některých podmínek má Izrael právo ponechat si některé, pravděpodobně ne všechny, části Západního břehu Jordánu,“ cituje velvyslance americký deník The New York Times.

Jeruzalém 15:41 8. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít