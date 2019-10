Kurdové ve Washingtonu: Turecká ofenziva pomůže džihádistům, bojíme se oživení Islámského státu

Na severu Sýrie se po vpádu turecké armády bojuje, hlášena jsou i úmrtí civilistů a celý svět čeká, jaká reakce přijde z Washingtonu. Turecko zahájilo operaci, kterou odůvodňuje péčí o vlastní bezpečnost, poté, co prezident Donald Trump stáhl z oblasti americké vojáky. Kongres mezitím připravuje vůči Turecku sankce a prezident schytává kritiku za zradu spojenců. A tento chaos napjatě sledují také američtí Kurdové. Od stálého zpravodaje Washington 12:34 12. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kurdové ze syrsko-iráckého pohraničí | Zdroj: Reuters

Uplynul rok od proslulé tiskové konference v New Yorku, během které Donald Trump vyvolal kurdského reportéra oslovením „pane Kurde“ – a potom na jeho otázku, jaké budou vztahy Spojených států s Kurdy po likvidaci tzv. Islámského státu, odpověděl:

„Musíme jim pomoci, já jim chci pomoci. Bojovali s námi, umírali s námi. Ztratili jsme při bojích s Islámským státem desetitisíce Kurdů. Umírali pro nás i pro sebe samotné. Jsou to skvělí lidé a my nezapomínáme. Já nezapomínám!“

Po nedělním telefonátu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem ale Trump udělal krok, který Kurdům rozhodně nepomohl.

„Kritizovali jsme už předchozí americkou vládu za to, že neměla jasnou politiku pro Sýrii. Ale s prezidentem Trumpem je to ještě horší. Je v tom velký zmatek. Pentagon, ministerstvo zahraničí, národní bezpečnostní rada, každá instituce se k tureckému útoku staví jinak a prezident Trump je také jinde,“ řekl Radiožurnálu kurdský Američan a politický expert z Kurdského institutu ve Washingtonu Yousif Ismael.

„Jsme velmi nespokojení a víme, že tohle není normální, co se americké zahraniční politiky a dlouhodobé strategie na Blízkém východě týče. Ceníme si podpory od amerických lidí a zákonodárců. Beru to výhradně jako osobní rozhodnutí prezidenta Trumpa.“

V hodnocení Trumpova rozhodnutí neplést se Turecku v severní Sýrii do cesty se shoduje s republikány a demokraty v Kongresu, ale i s americkými odborníky jako je Brett McGurk, bývalým pověřencem pro záležitosti tzv. Islámského státu.

Oživení Islámského státu

„Jde to proti zájmům americké národní bezpečnosti, stoprocentně. Jako Američan vidím, že to pomůže džihádistickým skupinám, které Turecko podporuje, a pomůže to oživit Islámský stát. Kurdové vězní tisíce jeho zkušených a brutálních bojovníků, co páchali zločiny proti lidskosti, a už se objevily vzpoury. Netuším, jak Kurdové zvládnou hlídat tyhle chlapy, když musejí bránit svou zemi,“ krčí rameny Ismael.

S přibývající kritikou Trump postupně turecký útok označil za špatný nápad, v jednu chvíli dokonce napsal, že jednou z možností je porazit Turky vojensky, hrozil zničením turecké ekonomiky a v pátek vydal exekutivní příkaz, který má umožnit rychleji uvalit sankce, na kterých už pracuje i Kongres.

Zároveň ale říká, že Kurdové bojovali za svou zemi a že je čas ukončit věčné války, kterých se Američané účastní.

„Jako Kurd říkám, že naši lidé sice bojovali za svou zemi, ale nejenom. S islamisty jsme válčili i na arabském území a vypracovali jsme funkční systém, který sloužil všem. Jen bylo potřeba, aby se postavil na vlastní nohy, nikdo nežádal, aby tam Američané zůstali navěky. Takže i pro americké spojence a z hlediska zdravého rozumu, je to špatné rozhodnutí,“ myslí si Ismael.

„Prezident Trump říká, že zakročí, pokud Turci zajdou příliš daleko. Ale pořád to nenastalo, i když se bavíme v momentě, kdy už umřelo nejmíň 15 lidí, mezi nimi většinou civilisti a děti. Spojené státy mají tisíce vojáků na různých místech světa, takže nutnost je stahovat, to pro mě není argument, proč zrovna teď opustit tak citlivý region. Nevěřím, že by fungovaly sankce, Turecko je běžně obchází. Ty vůči Íránu, Venezuele, nakoupilo si ruskou vojenskou techniku,“ vypočítává Ismael.

Kurdové v Normandii

Byl to on, kdo na sociálních sítích zveřejnil fotku jednoho z mnoha kurdských vojáků ve službách Spojenců za druhé světové války poté, co Donald Trump hájil stažení Američanů ze severní Sýrie odkazem na myšlenku, že Kurdové také Američanům nepomáhali v Normandii, respektive – jak už Trump dodal sám za sebe – za druhé světové války.

„Ano, to byla moje odpověď a důkaz i s fotografií. Můžeme jich ukázat ještě víc. Ale do téhle hádky nechci zabředávat, to je ztráta času. Sýrie, to je jediné téma, nad kterým se republikáni a demokrati dokázali dohodnout na společné rezoluci, to hovoří samo za sebe. Teď je ten odpor vůči Trumpovi ještě silnější. On stojí proti celé Americe. Prezidenti někdy dělají chyby, ale mohou je také napravovat. Jen doufáme, že prezident zjistí, jaká je realita, a přestane věřit turecké propagandě,“ říká za americké Kurdy Yousif Ismael.

Turecký prezident Erdogan má na 13. listopadu pozvánku do Bílého domu.

