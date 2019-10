Obrana a operace proti IS. Američtí vojáci se ze Sýrie přesunou do západního Iráku

Američtí vojáci, kteří se stáhnou ze Sýrie, odejdou do západního Iráku. Podle agentury AP to prohlásil šéf Pentagonu Mark Esper. Armáda Spojených států přitom bude nadále pokračovat v operacích proti takzvanému Islámskému státu (IS) na Blízkém východě, aby zabránila jeho opětovnému vzkříšení, dodal americký ministr obrany.

