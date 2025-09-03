‚Američtí vojáci zůstanou v Polsku.‘ A bude jich víc, pokud o to Varšava požádá, slíbil Trump
Američtí vojáci zůstanou v Polsku a Spojené státy jsou připravené navýšit jejich počet, pokud to Varšava bude chtít, prohlásil ve středu americký prezident Donald Trump při návštěvě polské hlavy státu Karola Nawrockého v Bílém domě. Informují o tom agentury PAP a Reuters.
Jak připomíná Reuters, americká vojenská přítomnost v zemích východního křídla NATO, včetně Polska, je pro Varšavu jednou z klíčových bezpečnostních otázek. I proto se očekávalo, že konzervativec Nawrocki, jehož Trump před letošními prezidentskými volbami v Polsku podpořil, bude usilovat o ujištění v této oblasti.
Polský prezident vetoval podporu pro ukrajinské běžence i předplatné Starlinku
Číst článek
Trump ho poskytl hned na úvodním setkání obou politiků za přítomnosti novinářů, když řekl, že Spojené státy pomohou Polsku se chránit. „Američtí vojáci zůstanou v Polsku,“ ujistil Trump středoevropskou zemi, která má obavy z rozpínavosti Ruska. „Pokud budou (Poláci) chtít, pošleme do Polska další vojáky,“ doplnil.
Podstatná část setkání obou politiků se má týkat právě bezpečnostních otázek včetně hledání cest, jak ukončit válku na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo před více než třemi a půl roky. Dále má americký prezident s Nawrockým, který patří k jeho obdivovatelům, jednat o obchodu či energetické bezpečnosti.
‚Pro Putina nemám vzkaz‘
Ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi Trump v tuto chvíli podle svých slov nemá co dalšího říct. „Pro prezidenta Putina nemám vzkaz,“ řekl šéf Bílého domu.
„Moje stanovisko zná a nějak se rozhodne. Budeme buď spokojení nebo nespokojení podle toho, jak se rozhodne, a uvidíte, že pokud budeme nespokojení, budou se dít věci,“ dodal Trump.
Zdroj z Bílého domu agentuře Reuters ve středu také řekl, že se Trump chystá v následujících dnech telefonicky spojit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.