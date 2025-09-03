‚Američtí vojáci zůstanou v Polsku.‘ A bude jich víc, pokud o to Varšava požádá, slíbil Trump

Američtí vojáci zůstanou v Polsku a Spojené státy jsou připravené navýšit jejich počet, pokud to Varšava bude chtít, prohlásil ve středu americký prezident Donald Trump při návštěvě polské hlavy státu Karola Nawrockého v Bílém domě. Informují o tom agentury PAP a Reuters.

Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Americký prezident Donald Trump a polský prezident Karol Nawrocki na jednání ve Washingtonu

Americký prezident Donald Trump a polský prezident Karol Nawrocki na jednání ve Washingtonu | Foto: ČTK/AP, Evan Vucci | Zdroj: Profimedia

Jak připomíná Reuters, americká vojenská přítomnost v zemích východního křídla NATO, včetně Polska, je pro Varšavu jednou z klíčových bezpečnostních otázek. I proto se očekávalo, že konzervativec Nawrocki, jehož Trump před letošními prezidentskými volbami v Polsku podpořil, bude usilovat o ujištění v této oblasti.

Polský prezident vetoval podporu pro ukrajinské běžence i předplatné Starlinku

Číst článek

Trump ho poskytl hned na úvodním setkání obou politiků za přítomnosti novinářů, když řekl, že Spojené státy pomohou Polsku se chránit. „Američtí vojáci zůstanou v Polsku,“ ujistil Trump středoevropskou zemi, která má obavy z rozpínavosti Ruska. Pokud budou (Poláci) chtít, pošleme do Polska další vojáky, doplnil.

Podstatná část setkání obou politiků se má týkat právě bezpečnostních otázek včetně hledání cest, jak ukončit válku na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo před více než třemi a půl roky. Dále má americký prezident s Nawrockým, který patří k jeho obdivovatelům, jednat o obchodu či energetické bezpečnosti.

‚Pro Putina nemám vzkaz‘

Ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi Trump v tuto chvíli podle svých slov nemá co dalšího říct. „Pro prezidenta Putina nemám vzkaz,“ řekl šéf Bílého domu.

„Moje stanovisko zná a nějak se rozhodne. Budeme buď spokojení nebo nespokojení podle toho, jak se rozhodne, a uvidíte, že pokud budeme nespokojení, budou se dít věci,“ dodal Trump.

Zdroj z Bílého domu agentuře Reuters ve středu také řekl, že se Trump chystá v následujících dnech telefonicky spojit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme