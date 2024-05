Američtí ženisté odpálili část zříceného mostu v Baltimoru. Bránil odtahu lodi, která nehodu způsobila

Specialisté americké armády trhavinami rozdělili část mostu v přístavu v Baltimoru, který se zřítil 26. března. Řízenými řetězovými explozemi odstranili velkou část mostu ležící na kontejnerové lodi, která do mostu narazila. Akce byla součástí likvidace škod po neštěstí, které nepřežilo šest dělníků. Znamenalo také přerušení provozu jednoho z nejdůležitějších přístavů na východním pobřeží Spojených států. Od stálého zpravodaje Baltimore 6:41 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odpálení výbušnin za účelem uvolnění lodi, která narazila do mostu v Baltimoru | Foto: Leah Milis | Zdroj: Reuters

Několikasettunový fragment mostu se po odstřelu sesunul do vod řeky Patapsco. Loď Dali, která mířila na Srí Lanku, ale od nárazu do mostu byla zaklíněná pod troskami, teď bude možné odtáhnout zpátky do přístavu.

Crews conducted a controlled demolition to break down the largest remaining span of the collapsed Baltimore Bridge. Watch the moment. pic.twitter.com/u1UTPfPQQc — The Associated Press (@AP) May 13, 2024

Ženisté ale ještě musejí prohlédnout okolí trupu lodi pod vodou a odstranit trosky, které by mohly plavidlo poškodit. Velitel ženijní jednotky generálporučík Scott Spellmon přirovnal přípravy na odtažení lodi k loupání cibule.

Odstranění lodi, která katastrofu způsobila, umožní další odklízení trosek a urychlení obnovy provozu v přístavu. Příčiny selhání motorů plavidla se stále vyšetřují.