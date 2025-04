‚Amerika bude bohatá.‘ Trump oznámil odvetná cla pro řadu zemí světa, 20 procent dopadne na zboží EU

Trump v živě přenášeném vystoupení v Růžové zahradě Bílého domu oznámil, že minimální clo pro všechny obchodní partnery má činit deset procent.

Na tiskovém brífinku Trump ukázal velkou tabulku, která ukazovala jak cla proti USA, tak i cla, která USA nyní zavedou. Bylo na ní celkem 25 zemí nebo uskupení světa, jejich přehled najdete na konci článku.

Clo na dovoz zboží z Velké Británie například bude deset procent a na dovoz ze Švýcarska 31 procent. Po ukončení projevu Trump nařízení podepsal.

Agentury Kjódó a Reuters poté s odkazem na nejmenovaného představitele Bílého domu uvedly, že základní clo deset procent pro všechny obchodní partnery vstoupí v platnost 5. dubna. Reciproční cla pak 9. dubna.

Deník The New York Times s odvoláním na své zdroje následně upřesnil, že základní desetiprocentní clo je už součástí oznámených vyšších recipročních cel vůči některým americkým obchodním partnerům.

⚡️Trump oznámil, že USA uvalí 20procentni cla na zboží z EU. Potvrdil 25% cla na dovoz aut. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/9MqxW3fJKq — Zdenka Trachtová (@ZdenTra) April 2, 2025

Trump ve svém hodinovém proslovu středu označil za jeden z nejdůležitějších dnů v americké historii.

„Dnešní den je dnem osvobození,“ uvedl. „Je to den, kdy se americký průmysl opět narodil a opět jsme začali dělat Ameriku bohatou. Amerika bude opět bohatá,“ dodal.

„Oni to dělají nám, my to uděláme jim, velmi jednoduché,“ podotkl. „Teď je naše řada prosperovat,“ vyjádřil také své přesvědčení s tím, že přichází „zlatý věk Ameriky“.

Ve svém projevu Trump používal agresivní rétoriku, když popisoval systém zahraničního obchodu, který Spojené státy pomáhaly vybudovat po druhé světové válce. USA byly podle něj „vyrabovány, vypleněny, znásilněny a vydrancovány“ jinými zeměmi.

Zavedení cel má podle něj přinést roční příjmy v řádu stovek miliard dolarů a vrátí do USA pracovní místa v továrnách. Analytici ale varují, že cla představují riziko náhlého zpomalení ekonomiky kvůli výraznému růstu cen. Hrozí také, že cla vyvolají širší obchodní válku.

Trump už v únoru zvýšil cla na dovoz z Číny. Zavedl také cla na hliník a ocel a minulý týden oznámil, že zavede 25procentní clo na dovoz automobilů a jejich dílů do USA.

Cla na automobily začnou Spojené státy vybírat od 3. dubna, cla na automobilové díly vstoupí v platnost nejpozději 3. května, přesné datum se vláda teprve chystá oznámit.