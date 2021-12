Americký nejvyšší soud jedná o zrušení práva na potrat. Na místě protestují zástanci i odpůrci změny

Americký nejvyšší soud jedná o zrušení práva na potrat. Zastánci i odpůrci tohoto práva se sešli před budovou nejvyššího soudu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Archiv Jana Kaliby



Americký nejvyšší soud řeší případ, který může ukončit univerzální právo na potrat ve Spojených státech. Stát Mississippi vede spor se svou jedinou potratovou klinikou a prosazuje zákon zakazující většinu potratů po 15. týdnu těhotenství. To je v rozporu s precedentem ustaveným Nejvyšším soudem skoro před 50 lety. Teď má tato instituce velmi konzervativní složení a převaha soudců ve středu naznačila, že by omezení práva na potrat mohla podpořit. Od zpravodaje z místa Washington 13:36 2. prosince 2021

Před mramorovou budovou Nejvyššího soudu se mísily transparenty i skandování stovek zastánců i odpůrců práva na potrat. Druhý tábor byl po všech stránkách výraznější a plný naděje na největší vítězství za posledních několik generací. Zastánci omezení amerického práva na potrat byli početnější i v soudní síni.

Amy s kamarádkou Ann společně přišli právo na potrat podpořit s transparentem: „Jižani pro možnost volby.“

„Pocházím z Mississippi, mám tam celou rodinu a kamarády a přišla jsem za všechny tamní obyvatele, co věří v právo žen na potrat. Ten případ je velmi významný. V Mississippi je velká míra chudoby a dlouho tam funguje už jen jedna klinika, která provádí potraty, a přibývají další a další omezení toho, jaké služby smí poskytovat,“ říká Amy pro Radiožurnál.

„Ve Spojených státech je tohle téma, co lidi velmi, velmi rozděluje, a to se jen tak nezmění. Odpůrci potratů budou dál nosit na demonstrace ty nechutné obrázky a mluvit o satanovi. A my neustaneme v podpoře žen. Je ostuda, že současný Nejvyšší soud je tak zpolitizovaný. Ale pořád věřím, že právo na potrat zachová. Ale nevím. Doufám,“ dodává.

Ann, která s Amy dorazila, to vidí ještě skeptičtěji. „Já si od tohoto Nejvyššího soudu moc neslibuju, pokud jde o práva žen. Bohužel, nečekám od toho případu nic dobrého. Třeba mě překvapí, ale nemyslím si to,“ říká Ann.

Dlouhá očekávání

Na variantu, že současný konzervativněji složený nejvyšší soud zruší precedent ze 70. let zaručující americkým ženám federálně právo na potrat je natěšený tábor zástupců tzv. Hnutí pro život. Ti mají před Nejvyšším soudem početní i decibelovou převahu.

Někteří si tento dlouho očekávaný den přijeli užít hodně z daleka. Angelique a Alejandro dorazili až z Las Vegas a jsou připraveni na novou, protipotratovou Ameriku.

„Měla by to být Amerika, která podporuje ženy ve všech fázích těhotenství a zároveň chrání život jejího dítěte. Ideálně by to mělo být na jednotlivých státech, rozhodnout, že život začíná početím a že ho chráníme v každém okamžiku,“ vysvětluje Angelique.

„Zvrátit současný precedent a změnit naši kulturu, to by bylo vítězství. A pokud si odpovíme kladně na otázku, jestli interrupce znamená zabití lidského života, tak by neměly být žádné výjimky,“ dodává.

I Alejandro nadšeně vyhlíží verdikt Nejvyššího soudu. „Cítíme velkou naději, že verdikt bude v náš prospěch a že právo na potrat bude zrušeno,“ říká.

Šest z devíti soudců naznačilo, že by mohli podpořit platnost zákona z Mississippi, případně i úplné zrušení precedentu ze 70. let, který v celé Americe zaručuje právo na potrat před životaschopností plodu. Rozhodnutí by mělo padnout do poloviny příštího roku. „Už tohle je skvělý den a myslím, že nakonec život vyhraje,“ dodává nadšeně Angelique.