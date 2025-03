Amerika předvedla sérii ostud. Trump se nemístně chlubí i svými neúspěchy, hodnotí investor

Po úterních jednáních prezidenta Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem je zřejmé, že se nedostal v otázce příměří tak daleko jako dříve s prezidentem Zelenským. Kreml kývnul na třicetidenní klid zbraní, ale pouze v oblasti infrastruktury a energetiky. Přesto Rusko v noci na středu zaútočilo drony na Ukrajinu. „Jsem přesvědčen, že Ukrajina Trumpa nejen nezajímá, ale spíš otravuje,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus česko-americký investor Ondřej Jonáš. Osobnost Plus Praha 19:41 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Úterní jednání světových lídrů hodnotí Jonáš jako Putinův úspěch. „Byl by rád, kdyby Ukrajinci přestali bombardovat ropná pole a energetická zařízení na jeho straně, což se jim poslední dobou docela dařilo. A evidentně zájem o mír nebo o klid zbraní je nulový,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Jonáš, ekonom a bankéř

Putin si ve vyjednávání kladl podle agentury Reuters klíčovou podmínku, a to ukončení veškeré zahraniční vojenské pomoci a zpravodajských informací pro Ukrajinu.

Podle Jonáše je otázkou, jak se k tomuto postaví Donald Trump. „Jsem bytostně přesvědčen, že Ukrajina ho nejen nezajímá, ale spíš otravuje, protože to zabírá čas proti tomu, co chce realizovat ve Spojených státech, a tomu, co slíbil svým voličům,“ domnívá se investor.

„Otázka, zda má dostatek sebereflexe, aby si uvědomil, že v úterý dostal pár facek, to je myslím zcela na místě. Ale je to bohužel člověk, který nemá stud a který jakýkoliv svůj neúspěch dovede obrátit naopak ve zcela nemístné chlubení se,“ rozebírá Ondřej Jonáš.

„Je možné, že se obrátí v přesný opak, a nebude chtít dát Putinovi ‚dárek‘,“ představuje svou optimistickou vizi. „Ale nechci tady nabízet falešnou naději, že se Amerika zachová líp, než se zatím chovala poslední dva měsíce, protože to je opravdu série ostud,“ přidává i své zhodnocení.

Američané a Rusko

8:39 Trump se nechová chytře, Putin si s ním hraje a neustupuje ani o krok, hodnotí ministr Dvořák Číst článek

Podle průzkumů zveřejněných Deníkem N si už celých 30 procent Američanů myslí, že Rusko je přítel. „Pokud jsou přesvědčeni, že toto je pravda, tak buď nesledují vůbec zprávy, nebo poslouchají Fox News, anebo v podstatě podporují svého prezidenta, ať říká jakékoliv hlouposti,“ reaguje investor.

Z části ale jejich přístup chápe. „Tady ve střední Evropě to samozřejmě cítíme jako něco, co je velice blízké, velice nebezpečné a je to středobod našeho zájmu. Ale pro voliče Trumpa je to na druhé straně světa a za oceánem. Prostě to není tak důležité, jak bychom si chtěli myslet.“

Tlak na Evropu

Hlavním cílem Trumpa při řešení konfliktu na Ukrajině je podle Jonáše donutit Evropu, aby brala svou bezpečnost vážně.

„Spojené státy dávaly konzistentně 3,5 až 4,5 procenta HDP na obranu a jejich vojenské schopnosti nikdo dneska nezpochybňuje. Zatímco na druhé straně se evropské státy zachovaly nezodpovědně a jsou ve slabé pozici,“ konstatuje finančník.

Trump se také snaží dál vymezovat vůči předcházejícímu prezidentu Bidenovi a využívá každou příležitost k jeho kritice: „Svým voličům říká, že byl slaboch, že kdyby on byl býval prezidentem, tak si Putin nikdy nedovolil napadnout Ukrajinu v roce 2022.“

Telefonát se Zelenským označil Trump za velmi dobrý. Snažil se prý sladit požadavky Ruska a Ukrajiny Číst článek

Do budoucna se podle Jonášova mínění chce stávající americký prezident zbavit závazků v Evropě. „Řekl: ‚Toto je váš problém, Evropo. Jste bohatí, je vás podstatně míň, řešte to. Jste nezodpovědní. Osmdesát let se neumíte obejít bez vedoucí ruky Spojených států. A já se víc tomuto problému věnovat nechci,‘“ parafrázuje Ondřej Jonáš.

Jak se nástup Donalda Trumpa k moci projevil na americkém trhu? Čeho chce Trump dosáhnout útočnou celní politikou? A jakou roli hraje v jeho administrativě miliardář Elon Musk? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus s Barborou Tachecí, audio je v úvodu článku.