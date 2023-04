Amerikou hýbe Trumpovo obvinění z 34 trestných činů. Na stole leží ale ještě další kauzy

Bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa newyorský soud v úterý obvinil z falšování obchodních záznamů. Obžaloba proti Trumpovi souvisí také s tajnými platbami pornoherečce Stormy Danielsové a bývalé modelce Playboye Karen McDougalové během Trumpovy prezidentské kampaně 2016. Celá obžaloba má 34 trestných činů. Co bude následovat, rozebírá americký zpravodajský server Vox. Washington 18:57 7. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump dorazil k soudu | Zdroj: Reuters

Tato obžaloba může být jen začátek Trumpových právních problémů, protože je cílem hned několika dalších občanskoprávních a trestních vyšetřování. Tým Trumpových právníků tvrdí, že jde o politický útok. Na jejich žádost nesměly být při prvním slyšení v soudní síni televizní kamery.

Advokáti tvrdili, že by to vytvořilo atmosféru cirkusu. Trumpovi byly odebrány otisky prstů a pak prohlásil, že je nevinen ve všech bodech obžaloby. Je to podle něj jen politický hon na čarodějnice.

Ale ať už to tak je, nebo není, obvinění by mohla mít pro Trumpa závažné důsledky. Za falšování obchodních záznamů mu hrozí až čtyři roky vězení a případné pokuty. Proces už teď ovlivňuje budoucí prezidentské klání v roce 2024.

Republikáni se z velké části rozhodli Trumpa bránit. Všichni až na jednoho z jeho stranických vyzyvatelů v primárkách, se veřejně postavili proti rozhodnutí exprezidenta obvinit.

Republikáni Trumpovými kauzami ale mohou přijít o voliče – prezident za demokraty Joe Biden totiž plánuje svou prezentaci jako zosobnění normálnosti. Jako muž, který bojuje proti Republikánské straně ovládané extremisty. Tato strategie se mu vyplatila už v minulých dvou volbách.

Sám Biden se k obvinění Trumpa nevyjádřil a odmítl celou věc komentovat. Odráží to jeho přesvědčení, že prezidenti by se neměli vyjadřovat k otevřeným právním kauzám. Je to ale také sdělení, kterým Biden předává voličům svůj stabilní přístup.

Další kauzy?

Trump ale čelí dalším vyšetřováním – a i tady mu hrozí trest a pokuty. Jedno se týká zapojení do událostí v Kapitolu Spojených států z 6. ledna 2021. Sněmovní vyšetřovací výbor loni dospěl k závěru, že Trump podněcoval povstání. Pokud by byl obviněn a odsouzen, hrozilo by mu až 35 let vězení a pokuta více než půl milionu dolarů.

Další vyšetřování ministerstva spravedlnosti se týká zadržování utajovaných dokumentů a možného maření vládního úsilí o jejich získání. V tomto případu Trumpovi hrozí až 20 let odnětí svobody.

Přestože všechna vyšetřování mohou zkomplikovat Trumpův pokus o Bílý dům, federální obvinění by mohla být diskutabilní v případě, kdyby volby vyhrál. Podle dlouhodobé politiky ministerstva spravedlnosti totiž nemůže být úřadující prezident obviněn z federálního zločinu.

To se technicky vzato týká pouze ministerstva spravedlnosti a zatím není jasné, jestli mohou státní zástupci stíhat prezidenta za zločiny spáchané na státní nebo místní úrovni.

Tuto otázku budou muset odborníci ještě rozlousknout. Ani výhra v prezidentských volbách by tak pro Donalda Trumpa nemusela znamenat únik před případným trestem, uzavírá server Vox.

