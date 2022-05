Týrání a přes pět set mrtvých dětí. To jsou závěry vyšetřování internátů pro domorodé Američany

Vláda Spojených států se podílela na smrti nejméně pěti set indiánských dětí v internátních školách, které sloužily k nucené převýchově. Reálně to ale budou tisíce, možná i desetitisíce obětí za 150 let této praxe. Vyplývá to z úvodní zprávy administrativy Joea Bidena. První vyšetřování tohoto druhu nařídila za resort vnitra Deb Haalandová, historicky první ministryně americké vlády z řad původních obyvatel. USA 9:55 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Deb Haalandová, historicky první ministryně americké vlády z řad původních obyvatel. | Foto: Graeme Jenning | Zdroj: Reuters

Haalandová zadržovala pláč, když veřejně představovala závěry první části vyšetřování. Tato praxe násilného odebírání indiánských dětí rodičům a jejich umisťování do internátních škol fungovala ve Spojených státech až do roku 1969 a postihla i její prarodiče. Ty podle ní vláda ukradla z jejich přirozeného prostředí v osmi letech.

„Mnoho dětí, jako byli oni, se nikdy nevrátilo domů. Některé odebírali už ve čtyřech letech. Každé z těch dětí je chybějícím členem rodiny, co nenaplnilo smysl svého života. Ztratily ho kvůli tomuto strašnému systému, který rozděloval rodiny a snažil se vymýtit naši kulturu,“ řekla Haalandová.

„Je to srdcervoucí. Ale není to pro nás nové. Žijeme s tímto mezigeneračním traumatem dlouhodobě. Co je nové, to je vůle současné vlády snažit se to napravit. Protože to trauma se projevuje i v současných problémech kmenových komunit,“ zmínila Haalandová problémy indiánů s duševním zdravím, chudobou nebo nízkým průměrným věkem dožití.

Dětská práce a hladovění

Zpráva z vyšetřování ukazuje, že americkou vládou financovaných internátních škol bylo víc než čtyři sta. Potírali v nich kulturní identitu indiánských dětí, nutili je měnit jména, sexuálně zneužívali, bičovali či fackovali. Běžná byla nucená dětská práce, hladovění, zanedbávání zdravotní péče nebo tresty za pokus o útěk.

„Moji předci žili udržitelně na jihozápadě dnešních Spojených států. Jejich federální vláda se zároveň s rozpínavostí směrem na západ snažila i vyhladit, vykořenit a asimilovat původní obyvatelstvo,“ rekapitulovala Haalandová.

„Nedá mi to, abych nemyslela na současné tragédie životního prostředí, jako je vymírání živočišných druhů nebo stále extrémnější požáry. I tomu všemu jsme se mohli vyhnout, kdyby americká vláda respektovala původní obyvatele a spolupracovala s nimi na jejich způsobu péče o Zemi, kterou si vyvíjeli tisíce let,“ dodala první ministryně americké vlády z řad původních obyvatel.

Haalandová teď oznámila start iniciativy, během které se přeživší z indiánských internátních škol budou moci podělit o své příběhy a udělat z nich součást sbírky orální historie, a také budou mít šanci vyhledat odbornou pomoc se svými traumaty z dětství.