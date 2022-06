Trumpovi příznivci mají vlastní verzi útoku na Kapitol. Televize Fox je v názorech podporuje

Má to být večer, který otřese Amerikou a zabrání budoucím pokusům o puč. To si aspoň od čtvrtečního veřejného slyšení slibují členové kongresové komise, která vyšetřuje loňský útok na Kapitol a zapojení tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Během skoro jednoho roku vyslechla víc než 1000 svědků včetně členů Trumpovy rodiny a prozkoumala přes 125 tisíc záznamů. Teď je připravená svá zjištění v hlavním vysílacím čase poprvé odhalit veřejnosti. Washington 12:00 9. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trumpovi příznivci násilím vnikli do sídla Kongresu a vážně zranili desítky policistů (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

V komisi sedí sedm demokratů a dva republikáni, které za to vedení strany vyobcovalo. Ti teď tvrdí, že sesbírali důkazy o předem plánovaném, koordinovaném pokusu o politický převrat ve Spojených státech.

Trumpovi příznivci násilím vnikli do sídla Kongresu, vážně zranili desítky policistů, přerušili certifikaci vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách a volali po oběšení viceprezidenta Mikea Pence, který schůzi zákonodárců předsedal.

Prezident Trump tomu několik hodin nečinně přihlížel z Bílého domu. Federální soud v březnu konstatoval, že se spolu s poradcem Johnem Eastmanem zřejmě dopustil několika zločinů ve snaze i přes volební porážku zůstat v Bílém domě.

Verze Trumpových fanoušků

Už teď je informací o 6. lednu 2021 řada, vznikly o něm rozsáhlé reportáže či filmy. Ale mnoho Trumpových příznivců je vůči tomu imunní, případně věří konspiracím.

„Šestý leden je zmanipulovaný demokraty. Donald Trump žádal zásah národní gardy, ale šéfka sněmovny Pelosiová ji nepovolala. Proč? Na to nikdo nechce odpovědět. Měli tam lidi z Antify nebo z hnutí Black Lives Matter připravené zaútočit na Kapitol. Ukazovali to na Fox News v pořadu Tuckera Carlsona,“ říká zpravodaji Radiožurnálu v USA Trumpova příznivkyně Brenda z Ohia, skálopevně přesvědčená o pravdivosti této verze.

„Vezměte si Ashley Babbitovou, kterou v Kapitolu zastřelili. Vždyť neměla žádnou zbraň. Zemřela úplně bezdůvodně. Ten chlap ji zabil. Kdyby tohle udělal běloch… já nemám předsudky, miluju všechny rasy, protože jsem křesťanka a sloužím bohu.“

„Ale tohle byl černoch, který tam prostě zabil tu ženu. Představte si, co musejí prožívat její rodiče. Ano, vlezla do Kapitolu oknem, ale proč na ni střílet? Trump tohle nezpůsobil, ale pořád ho z toho budou obviňovat.“

„Ale víte, na co by se měli zaměřit? Na všechnu tu korupci Bidena a jeho syna Huntera. Na ty potutelné, podezřelé věci kolem Číny, Ruska a Ukrajiny, odkud pochází jejich bohatství. Proto taky vyhrál volby – tedy údajně, protože to bylo celé zpolitizované a zkorumpované,“ rozčiluje se Trumpova fanynka.

Šest veřejných slyšení

Kongresová komise tvrdí, že chce předejít dalšímu možnému pokusu o puč v budoucnu, ale na část společnosti nemá šanci zapůsobit, ať budou předložené důkazy jakékoli. Mimo jiné i proto, že se k mnoha Trumpovým příznivcům ani nedostanou.

Od čtvrtka do 23. června pořádá komise celkem šest veřejných slyšení, z toho dvě včetně čtvrtečního úvodního budou v hlavním vysílacím čase.

Přenos slyšení přichystaly všechny hlavní americké televize – kromě zmíněné Fox News, kterou masově sledují právě Trumpovi příznivci a kde poběží běžný večerní program. Slyšení vyšetřovací komise místo tohoto populárního kanálu odvysílá specializovaná sesterská stanice Fox Business.