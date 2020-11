Biden bude předvídatelnější, čekají ho ale i kompromisy, píše americký tisk

Demokrat Joe Biden bude politicky předvídatelnější než jeho předchůdce, republikánský prezident Donald Trump, píší americké listy The Washington Post (WP) a The Wall Street Journal (WSJ). Média se však shodují, že jej čeká nelehký úkol a pravděpodobně i kompromisy, pokud si v Senátu zachovají většinu republikáni. Washington 15:21 8. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle The Washington Post bude přechod od Trumpa k Bidenovi patřit k nejpřekotnějším v dějinách USA. Zatímco Trump se „snažil podkopat zavedené normy a instituce“, Biden se zavázal obnovit „nastolený řád“ (ilustrační foto) | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Mezi nejnaléhavější body své agendy Joe Biden řadí návrat k pařížské klimatické dohodě, Světové zdravotnické organizaci (WHO), zvýšení daní korporacím a nejbohatším, snížení cen léků, změny v systému zdravotního pojištění a především cílená opatření na boj s pandemií covidu-19, která si už vyžádala životy 237 000 Američanů a poškodila americkou ekonomiku.

„Slibuji, že budu prezident, který se nesnaží rozdělovat, ale spojovat, který nevidí modré a červené státy, nýbrž Spojené státy,“ řekl Biden v projevu poté, co jej média na základě získaných hlasů označila za zvoleného prezidenta USA. Doplnil, že chápe zklamání Trumpových stoupenců, ale zároveň je vyzval „dát si navzájem šanci“. List The New York Times (NYT) poznamenal, že Biden v celém 17minutovém projevu Trumpovo jméno zmínil jen jednou a zcela ignoroval fakt, že Trump prohru odmítá uznat a zpochybňuje regulérnost voleb.

Podle The Washington Post bude přechod od Trumpa k Bidenovi patřit k nejpřekotnějším v dějinách USA. Zatímco Trump se „snažil podkopat zavedené normy a instituce“, Biden se zavázal obnovit „nastolený řád“.

Po nástupu do úřadu Biden podle svých vyjádření a zdrojů WP plánuje podepsat sérii exekutivních příkazů, navrátit Spojené státy k pařížské dohodě o ochraně klimatu z roku 2015, zvrátit Trumpovo rozhodnutí vystoupit z WHO, zrušit zákaz občanům z řady většinově muslimských zemí cestovat do USA či obnovit imigrační program umožňující zůstat v zemi lidem, kteří do USA přišli jako děti. Zároveň má v plánu založit krizový štáb pro boj s koronavirem sestavený z předních vědců a lékařů.

Podle WSJ hodlá na federálních pozemcích a zařízeních zavést povinnost nosit roušky a vyzve ke stejným opatřením i lokální úřady v jednotlivých státech. V úmyslu má také vypracovat detailní pokyny pro zavádění protikoronavirových opatření v závislosti na lokálních epidemických situacích a chce investovat do zlepšení systému testování a trasování. Za cenu krátkodobých lokálních uzávěr by tato opatření podle WSJ potenciálně mohla pandemii dostat pod kontrolu rychleji. Zda se mu to podaří, bude však záviset i na spolupráci republikánských guvernérů v řadě států, která není jistá. Otázkou je také výše další pomoci ekonomice zasažené pandemií, to však bude podle WSJ záviset na rozhodnutích, které přijme stávající Kongres, než nastoupí nový v lednu.

Zvyšování korporátní daně

Dále chce Biden zvýšit sazbu korporátní daně z 21 na 28 procent, což je stále méně než za Baracka Obamy, zdvojnásobit minimální daň ze zahraničních příjmů či zvýšit daně nejbohatším lidem. Podle listu se také očekává, že na rozdíl od Trumpa nebude vytvářet napjatou obchodní atmosféru agresivními taktikami, jako jsou pohrůžky obchodními cly či útoky na určité společnosti. Zda zruší cla vůči Číně, podle WSJ není jisté, ale pravděpodobně neuvalí nová.

Zákony, které Biden potřebuje k uvedení své agendy do praxe, však mohou narazit v Senátu, pokud si tam republikáni udrží většinu, což se v tuto chvíli jeví jako pravděpodobné, připomíná WSJ. Vliv na prosazování plánů zároveň mohou mít i konzervativní hlasy v justici včetně šesti konzervativních soudců v devítičlenném nejvyšším soudu, z nichž tři jmenoval Trump. Závěrem WSJ uvádí, že pro podnikání bude Bidenovo prezidentství nejspíše „méně pohostinné" než za Trumpa, ale také předvídatelnější a jak mnozí lídři v oblasti byznysu doufají, „nudné“.

Bidenovou hlavní prioritou však v tuto chvíli bude podle NYT dostat pod kontrolu pandemii. To ostatně zopakoval i v nočním projevu, když řekl: „Nemůžeme napravit ekonomiku, obnovit naši životaschopnost nebo si užívat nejcennější okamžiky života - objímání vnoučat, narozeniny, svatby, promoce, všechny momenty, na kterých nám nejvíce - dokud nedostaneme tento virus pod kontrolu“.