Amerikanista: Bude důležité, na čí stranu se Nejvyšší soud přikloní. Důvod pro odvolání Cookové nevidí
Donald Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky Lisu Cookovou kvůli údajnému hypotečnímu podvodu. Podle médií tak pokračuje v útocích na nezávislost centrální banky i jejího šéfa Jeroma Powella. „Jedná se o drobné pochybení, ale k tomu, aby odstupovala guvernérka centrální banky, tak si myslím, že závažný důvod není,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál amerikanista Kryštof Kozák.
Funkční období členů bankovní rady Fedu je nastaveno tak, aby trvalo déle než mandát prezidenta. Zákon o centrální bance ale umožňuje odvolat úřadujícího guvernéra z pádného důvodu. Trump se odvolává na článek dva americké Ústavy a zákona o centrální bance z roku 1913. Za jakých okolností tedy může prezident takový krok učinit?
Jak už tu bylo řečeno, jsme v poměrně bezprecedentní situaci, která povede zřejmě ke sporům. Ty dojdou až před Nejvyšší soud, protože Lisa Cooková a její advokáti tvrdí, že Trumpův krok je nezákonný, neústavní, a že ona se chystá dál vykonávat svou funkci.
Amerikanista Kryštof Kozák o snaze Donalda Trumpa odvolat členku vedení FED Lisu Cookovou
Takže jde o poměrně dramatický rozpor v interpretaci těchto zákonů. A přístup Donalda Trumpa vychází zase z takové právní konstrukce v podstatě absolutní exekutivní moci. Ta předpokládá, že prezident může vlastně úplně všechno, všechny vyhodit, když si to zamane. Ale tato právní konstrukce je problematická a bude o tom rozhodovat Nejvyšší soud.
Levné peníze
Mimochodem, o šéfovi centrální banky Powellovi se Trump opakovaně vyjadřoval velmi urážlivě. Jak tedy zásadní bude v případě soudního sporu ten test hranic moci prezidenta nad nezávislým orgánem měnové politiky?
Já si myslím, že to bude naprosto klíčové. Je pěkné si přitom připomenout, proč vlastně má být centrální banka nezávislá. Je to právě proto, že politici, prezidenti by rádi měli levné peníze. Levné peníze znamenají nižší úroky a podporu stavebnictví.
Znamená to, že se peníze nasypávají do ekonomiky a je pravda, že to krátkodobě pomůže. Je tam ale obrovské riziko inflační spirály, která se tím roztáčí. Takže proto je centrální banka ve většině systémů nějakým způsobem chráněna od těchto politických tlaků.
Členové jiných nezávislých amerických institucí, kteří u soudu napadli Trumpovy pokusy o jejich vyhazov, museli vést právní spory na vlastní náklady a s nejistým výsledkem. Byl by, nebo bude to i případ Lisy Cookové?
Myslím si, že tento případ bude tak sledovaný, že se najdou nějaké nadace a přispěvatelé, kteří případně na tu její kampaň nebo na ty soudní výlohy přispějí. To nebude pro ni až takový problém.
Ale myslím si, že uvidíme, až to dojde k Nejvyššímu soudu, že to bude velmi důležité rozhodnutí, na čí stranu se konzervativní Nejvyšší soud přikloní - zda tedy potvrdí tu Trumpovu absolutní moc nad exekutivou včetně centrální banky, anebo naopak jasně řekne, že centrální banka je takovýchto v podstatě svévolných zásahů chráněna.
Drobné pochybení
Co je důvodem nebo možná záminkou k odvolání Cookové? V čem by měl spočívat ten její údajný podvod?
To je poměrně zajímavé. Zažádala si o hypotéku na dům v Michiganu a zároveň si žádala o hypotéku na dům v Georgii. Když přitom uvedete, že tam ten dům bude vaše primární rezidence po následující rok, tak dostanete trošičku lepší úrokovou sazbu. Ona tak uvedla na obou těch formulářích, že ty domy, na které chce získat hypotéku, budou její primární rezidence pro celý rok.
Ano, je to přestupek, ale podle všeho jde o standardní praxi a nikdo to ani příliš nezkoumá, protože ten rozdíl té úrokové sazby není velký a dělá to zřejmě spousta lidí. Ale její političtí nepřátelé, kteří mají přístup k databázi úvěrů, tak to na ni účelově vytáhli. Jedná se tedy o drobné pochybení, ale k tomu, aby odstupovala guvernérka centrální banky, tak si myslím, že závažný důvod není.
Rozumím. Existovaly už v minulosti pokusy amerických prezidentů omezit nezávislost centrální banky.
Ano, díval jsem se na to. Richard Nixon také vlastně chtěl to samé po centrální bance. Chtěl, aby snížila úrokovou sazbu. Myslím, že to bylo právě před volbami. Když se sníží úrokové sazby, banky si najednou půjčují levnější peníze, to znamená, že mohou pak i levnější peníze rozdávat.
Nixon prostě politickými tlaky vlastně, ale nepřímo, ne tak, že by hrozilo odvolání, tlačil na centrální banku, aby ty sazby snížila. To se stalo a říká se, že to poté vedlo k tomu problematickému období stagflace.