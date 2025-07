Amerikanista: Muskova strana to bude mít těžké. Může ale ovlivnit rozhodování o klíčových zákonech

Americký miliardář Elon Musk oznámil vznik politické strany. Jmenovat se má Amerika. O nové partaji nechal Musk hlasovat lidi v anketě na své síti X. Výsledek pak komentoval následovně: „V poměru dva ku jedné chcete novou politickou stranu. A budete ji mít.“ Musk ale nemá po angažmá v administrativě Donalda Trumpa mezi Američany vysokou podporu, což může zakládání strany komplikovat, přibližuje pro Radiožurnál amerikanista Jan Hornát. Rozhovor Washington 16:24 6. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk zakládá novou americkou stranu | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Nová strana má podle Muska mířit na 80 procent občanů Spojených států, kteří patří podle něj do politického středu. Jak odvážná to je vize?

Je to velmi odvážná vize. Když se podíváme na americkou historii, tak ty takzvané třetí strany nebo ty, které chtěly konkurovat dvěma hlavním, neměly nikdy velký úspěch.

Obecně americký většinový systém strukturálně zvýhodňuje dvě strany a ty třetí vždycky přicházejí spíše s nějakou specifickou agendou, kterou následně ty dvě velké strany nějakým způsobem zohlední, aby si nenechávaly odcházet voliče. Třetí strany obecně nikdy neměly v americkém systému velký úspěch a nepředpokládám ani, že se to povede Muskovi.

Jak vnímáte způsob ustavení nové strany? Musk se rozhodl ji založit na základě hlasování na síti X. Co to pro tu stranu znamená?

Klíčovou otázkou je, kdo tu stranu povede. Samozřejmě že charismatickým lídrem bude Elon Musk, ale kdo tu stranu povede politicky a kdo budou další političtí kandidáti, to jasné není.

Otázkou zůstává, jestli půjde o tradiční stranu nebo spíše hnutí, protože ta mají v americkém politickém systému větší úspěch. I proto Musk možná založí spíše hnutí, které bude financovat jednotlivé kandidáty v následujících volbách, v těch takzvaných midterms v roce 2026, ve kterých se volí část Senátu a celá Sněmovna reprezentantů.

Uvidíme, jaká struktura té strany či hnutí vlastně bude, což bude vzhledem k jejímu úspěchu určující.

Je ale pro vznik takové strany potřeba nějaké podhoubí? Vadí Američanům ten stávající systém dvou stran? Vnímají ho třeba jako přežitý nebo nefunkční?

Američané mají dlouhodobě problém s tím, že mají prakticky jenom dvě strany. A slyšíme to jak od voličů demokratů, tak i republikánů. Podle nich by bylo pro systém zdravé, aby v něm bylo více aktérů, větší výběr. Tito noví aktéři by totiž mohli nějakým způsobem zamíchat aktuálními mocenskými strukturami.

Nicméně ten strukturálně většinový systém, jak už jsem zmiňoval, zvýhodňuje více ty dvě velké strany a proniknout do toho systému i z hlediska získávání financí na kampaně, je nesmírně drahé. Je to zkrátka velmi komplikované.

Jazýček na vahách

Zrovna Elon Musk by ale s penězi nemusel mít problém. A v souladu s tím, co říkáte, tak tvrdí, že republikáni i demokraté podle něj vedou Spojené státy k bankrotu kvůli plýtvání a úplatkářství. Přesto on sám fungoval jako přední člen Trumpovy administrativy, kterou výrazně podpořil. V minulosti naopak přispíval na kampaň Demokratické straně. Tak jak vážně tahle svá slova myslí?

Je pravděpodobné, že agenda jeho strany nebo hnutí se zaměří hlavně na otázku plýtvání a škrtů ve veřejných financí. Je to něco, co Američané obecně podporují. Nicméně to, jakým způsobem k tomu přistupoval v Bílém domě Musk, nebylo u Američanů příliš populární.

Vnímali tyto škrty jako chaotické a nepromyšlené. Když se navíc podíváme i na poslední průzkumy oblíbenosti Elona Muska u širší americké veřejnosti, tak ta čísla jsou relativně nízká. Jde zhruba o nějakých 35 až 40 procent pozitivního hodnocení, což není pro nastartování třetí politické síly uvnitř amerického systému úplně ideální výchozí situace.

Ale jak už jste zmiňoval – to, čím disponuje, jsou finance. Jde ale čistě o jeho peníze, kterých nemá nekonečně mnoho. A je otázkou, do jaké míry se mu podaří pro tu stranu získat i další zdroje financování.

Že by porazil některou ze stávajících stran, není tedy příliš pravděpodobné. Ale nemůže nakonec v těsném souboji mezi dvěma hlavními stranami představovat ten faktor, který se do voleb vloží a výsledek ovlivní?

Ano, zřejmě je to ten cíl. Sám Musk zmiňoval, že se zaměří na pár klíčových legislativních bojů a senátní volby.

Jeho současná vize – podle toho, jakým způsobem to v posledních dnech komunikuje – je, že by chtěl mít svých pět až šest senátorů – což je velmi vysoké číslo – a dalších legislativců, které by chtěl v podstatě používat jako páku na současnou, ale i budoucí vládu.

Jak totiž víme, současné Spojené státy jsou velmi polarizované a jakýkoliv klíčový zákon prochází velmi těsnou většinou. Takže mít „na své straně“ dva až tři kongresmany, které „kontrolujete“ a máte nad nimi moc, může hýbat s tou pomyslnou miskou vah. To je s největší pravděpodobností hlavní Muskův motiv.