Amerikanista: Netanjahu dostal USA pod tlak. Mezi stoupenci si Trump udělal nepřátele

Je Amerika podle Donalda Trumpa ve válce s Íránem?

Podle Trumpa ve válce není, Trump provedl úder a teď mluví o tom, že je na Íránu, aby chtěl mír nebo aby vyjednal mír. Myslím, že má mnoho důvodů, proč to za válku neoznačovat.

Je jeden z důvodů například ten, že říkal, že USA se nebudou pouštět do nekonečných stupidních válek?

Je to tak, i když to naprosto kouzelně bránil viceprezident J. D. Vance, který řekl, že se nikdo nemusí bát, protože rozdíl je, že Amerika tehdy měla hloupé prezidenty a teď má Donalda Trumpa. Je to až sektářské: věřte Trumpovi, ví co dělá a v tom je hlavní rozdíl.

Kdo vymyslel misi Půlnoční kladivo, tedy operaci, kdy strategické bombardéry B-2 letěly přes celý svět, aby bombardovaly íránská jaderná zařízení?

V hrubých obrysech se mise plánovala určitě dlouho. Roky, možná desítky let.

Až tak?

Všechny ozbrojené síly vždycky mají pro vrchní velení připravené scénáře, možnosti, co můžou udělat, jak můžou udeřit a na co, proč by to měly udělat, v jaké situaci se to má udělat. Potom je na politickém vedení, aby dalo svolení. Jelikož o možnosti úderu na Írán za účelem zastavení jaderného programu se mluví nejpozději od Baracka Obamy, tak si myslím, že nejpozději od Obamy existovala nějaká verze podobného útoku na íránská jaderná zařízení. Samozřejmě to neznamená, že to byl plán v této podobě. Na základě toho, jak byla operace provedena, si myslím, že to přece jenom potřebovalo větší přípravu a Amerika působila trochu zaskočeně. Ideální scénář by byl takový, že když Izrael zaútočil a podařilo se mu potlačit a zničit íránskou protivzdušnou obranu, tak ihned v tu chvíli měl následovat americký úder bombami, kterými disponují jenom Spojené státy americké, tak, aby Írán neměl prostor cokoliv schovat, odvézt. Prodleva svědčí spíš pro to, že Izrael jednal, Ameriku informoval, ale asi jenom těsně dopředu. Amerika nebyla připravená spustit operaci během pár dní a možná, že veškeré Trumpovo mlžení o možnostech jednání byla jenom snaha to zakrýt.

Ministr obrany Pete Hegseth tvrdil, že přípravy na útok trvaly týdny a měsíce. Když mluvíte o tom, jak se zachoval Izrael, že možná překvapil Ameriku svým rychlým útokem, tak jak dlouho podle vás izraelský premiér Benjamin Netanjahu asi přemlouval Donalda Trumpa, aby se do toho Spojené státy zapojily taky?

Myslím, že nepřemlouval jen Trumpa, ale i všechny americké prezidenty před ním, jenže všichni, včetně Trumpa v jeho prvním funkčním období, mu řekli ne. Ještě v dubnu nebo květnu z Trumpovy administrativy zaznívalo, že dávají Íránu prostor pro jednání a chtějí jednat. Tulsi Gabbardová ještě v březnu svědčila před Kongresem. Je taková zvláštní figurka, která se bratříčkovala s Bašárem Assadem a opakovala ruské propagandistické nesmysly o biolaboratořích na Ukrajině, ale je to ředitelka tajných služeb a před Kongresem vypovídala, že Američané nemají informace o tom, že by íránský jaderný program, který je v nějakém zmrazeném stadiu, byl obnoven. Dá se říct, že to byla oficiální pozice vlády, takže se nezdálo, že by útok bylo potřeba bezprostředně provést pro odvrácení hrozícího bodu, z něhož není návratu. Trump to říkal až do izraelského úderu a najednou, po izraelské akci, změnil názor. Myslím, že Netanjahu ho přemlouval celou dobu, nakonec zjistil, že ho nepřemluví, a rozhodl se, že Izrael do toho půjde i bez Ameriky. Nemáme přístup k tajným informacím, tak těžko vyhodnotit, jestli to skutečně nutné bylo, nebo ne. Neznamená to, že Izraelci o tom Ameriku neinformovali, ale Spojené státy nebyly připravené využít izraelského operačního úspěchu. O tom, jak moc byla operace úspěšná v potlačení nebo zvrácení íránského jaderného programu, nemáme informace, abychom mohli stoprocentně říct.

Zeptám se jinak – dostal Izrael Ameriku pod tlak tím, že zaútočil bez USA a pak vystavil Trumpa rozhodnutí, že do toho buď půjde teď, anebo možná nikdy?

Z mého pohledu je to nejpravděpodobnější varianta a vysvětlení toho, co jsme viděli. Netanjahuovi se podařilo izraelským úderem dostat Ameriku pod tlak, postavit Trumpa před volbu, ať už strategickou ve smyslu buď to udělám teď, anebo to bude už jenom těžší, a zároveň i reputační. Trump je proslulý tím, že nechce vypadat jako slabý prezident, a možná i to mohlo hrát v jeho rozhodování určitou roli. Každopádně to působí dojmem, že iniciativa vycházela z Tel Avivu, nikoli z Washingtonu.

Nejednotní republikáni

Neudělal si Trump tímto rozhodnutím trochu zle u svých stoupenců? Dám konkrétní příklad: grilování Teda Cruze, republikánského senátora z Texasu, u Tuckera Carlsona, bývalého moderátora stanice Fox News, která je blízká republikánům.

Ted Cruz on Iran. Full interview tomorrow. pic.twitter.com/hJNwAHAnxZ — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 18, 2025

Jakto, že dva lidé, kteří by měli ještě před 14 dny možná úplně stejný názor, ho teď nemají?

Udělal si tam nepřátele, s Carlsonem se potom na dálku hádal, popichoval ho za to, že byl z Fox News odejit. Ale není to jenom Carlson, na stranu tohoto člověka se postavila například Marjorie Taylorová Greeneová, kongresmanka za stát Georgia, která vždycky byla velice oddanou a spolehlivou spojenkyní prezidenta Trumpa. Vyjádřila se ale také ve smyslu, že Carlson je ten, který chce, jak to MAGA říká, zabránit establishmentu ve vedení nesmyslných válek a že si ho za to váží. Tím se nepřímo postavila na jeho stranu. Rozkol může být i v samotné administrativě. Zmiňoval jsem už Tulsi Gabbardovou, to je bývalá demokratka, ale co se týče intervencí v zahraniční politice, vždycky zastávala názory, které jsou blízké MAGA hnutí. Trochu se stáhla, ale minimálně před útokem, když Trump otevřeně říká, že je mu úplně jedno, co říká Gabbardová o Íránu a o jeho jaderném programu, tak to nepůsobí dobře. Je otázka, jestli tento rozkol bude urovnán, což bude záležet i na dalším vývoji, nebo jestli v případě nějakého dalšího angažmá Ameriky, kterého by eventuálně bylo potřeba, to postupně povede až k rozštěpení a odštěpení izolacionistických částí konzervativně-populistického hnutí v Americe od Donalda Trumpa.

Co například Steve Bannon? To je taky postava, která teď zkritizovala Donalda Trumpa. Pak trochu mírnil svá slova, ale jde o člověka, který je některými lidmi považován za ideologa hnutí MAGA.

Myslím, že Bannon je totiž jednou z hlavních postav izolacionistického křídla, ale správně říkáte, že to potom mírnil. Řekl, že pokud Trump rozhodne, tak že budou stát za ním a věřit, že rozhodl správně. Ale dá se to číst jako varování, aby šlo například jenom o úder, který má naplnit americký zájem, aby Írán nezískal jadernou zbraň, ale žádné dlouhodobé angažmá. Když se totiž podíváme na kořeny izolacionistického hnutí, tak jak je v současnosti, byť některé aspekty jsou tam dlouhodobě, tak to není hipísácká mírumilovná část americké společnosti. To nejsou lidé, kteří by byli apriorně proti vojenským zásahům v zahraničí, ale spíš proti tomu, aby Spojené státy americké svojí silou byly dlouhodobě podřízené spojeneckým svazkům a jejich angažmá ve světě mělo povahu, ze které Amerika může jenom těžko vystoupit. Proto nemají moc rádi NATO ani nadnárodní instituce typu OSN, přičemž OSN je něco, co Amerika pomáhala vybudovat po druhé světové válce, koneckonců už během ní Atlantickou chartou, která tomu dala základ v roce 1942. To jsou všechno věci, které jim vadí. Ale neznamená to, že by jim nutně vadil jakýkoliv vojenský zásah v zahraničí. Myslím, že Bannon chtěl Trumpa varovat, aby to bylo krátké, účelné a aby to nevedlo k tomu, že Amerika spojí svůj osud s Izraelem takovým způsobem, že by se z toho nemohla vyvázat.

Je tam asi obava z velkého počtu mrtvých na americké straně, ze scénářů typu Irák nebo Afghánistán.

Určitě ano, byť si musíme uvědomit, že když srovnáme americké ztráty v Iráku a Afghánistánu například s válkou ve Vietnamu nebo i v Koreji, tak jsme řádově někde úplně jinde. Není to ani zdaleka tolik kontroverzní, jako to bývalo předtím, i s ohledem na to, že americká armáda je dobrovolnická, kdežto ve Vietnamu ani v Koreji nebyla. Tehdy umírali odvedenci, ale tyto války byly nepopulární nejenom kvůli počtu obětí, ale i tím, jak dlouho se táhly, že nebyl v dohledu cíl nebo řešení, nikdo nevěděl, co má být ideálním scénářem, jak to má skončit. To je, myslím, něco, co Bannon, který se řadí mezi umírněnější kritiky Donalda Trumpa v přístupu k Íránu v rámci MAGA hnutí, se teď snaží dát najevo. Chce, aby zásah měl jednoznačný cíl, po jehož naplnění prezident řekne dost.

„Samozřejmě souhlasím, že Izrael vybavený jadernými zbraněmi má právo se bránit, ale zároveň tvrdím, že nechci, abychom za něj bojovali nebo mu financovali jeho války.“ Majroire Taylorová Greeneová (X účet Majroire Taylorové Greene)

Abych si to představil graficky, tak v čele stojí Donald Trump a za ním se pere izolacionistické a intervencionistické křídlo?

Je to tak. Musíme si uvědomit, že politické strany ve Spojených státech amerických jsou široké koalice. Díky tomu, že strany jsou jenom dvě, tak abyste vyhráli volby, získali většinu, potřebujete dát dohromady lidi, kteří mají různé zájmy. Někteří podporují Donalda Trumpa především kvůli potratům, respektive rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým se prezident dlouho chlubil a jež státům umožnilo potraty velmi přísně omezit. Pro některé lidi bude důležitá ekonomická stránka, pro jiné byl důležitý intervencionismus. Tyto koalice se vždycky mění, někdy rychleji, jindy pomaleji, ale nemůžeme si představit ani jednu stranu jako monolit, kde by všichni měli stejný názor. Takže ano, v Republikánské straně jsou jestřábi, intervencionisté typu Lindsayho Grahama nebo Teda Cruze, do jisté míry asi i Johna Thuna a podobně. Jsou tam lidé, kteří jsou přesvědčenými izolacionisty, jako je například Marjorie Taylorová Greeneová, která se v pomyslném souboji postavila na stranu Tuckera Carlsona.

Role Kongresu ve válečných záležitostech

Neměl útok na íránská jaderná zařízení schvalovat Kongres?

V ideálním světě měl, zároveň Trump by nebyl první prezident, který podobné vojenské dobrodružství spustil bez schválení Kongresu. Jako příklad mě napadá invaze do Panamy na svržení Manuela Noriegy. Trump mohl problémům předejít tím, že by s demokraty mluvil a dopředu je informoval. Teoreticky by jakýkoliv válečný akt měl schválit Kongres, protože je jediný, kdo může vyhlásit válku. Zároveň platí, že prezident má právo použít vojenskou sílu, pokud odvrací například bezprostředně hrozící útok na Spojené státy americké, což je ovšem velice gumová definice.

Problém je, že Trump tak, jak už to udělal několikrát v minulosti, s demokraty absolutně odmítl mluvit a sdílet jakékoliv informace. Řekl o tom republikánovi Mikeu Johnsonovi coby předsedovi Sněmovny, Johnu Thunovi jako předsedovi republikánské většiny v Senátu, ale nikomu z vrcholných demokratů to neřekl. Bývalo přitom zvykem, že právě bezpečnostní a zahraničně-politické věci prezident sdílel i s opoziční stranou právě proto, aby tam byla nějaká jednota, jednotný přístup. Trump se na to naprosto vědomě vykašlal. Koneckonců už v minulosti jednou řekl, že s demokraty informace nesdílí, protože jim nevěří a chce se vyhnout únikům, čímž přiznal, že o těchto věcech neinformuje. Může to vést k tomu, že demokraté se teď, lidově řečeno, zabejčí a řeknou, že ale odmítají dát bianco šek na něco, o čem nic nevědí, a budou například trvat na tom, aby se to přezkoumávalo v Kongresu, a budou se snažit zastavit jakoukoliv možnost dalších úderů a podobně.

Ale nejde přece jen o demokraty, protože například republikánský člen Sněmovny reprezentantů Thomas Massie z Kentucky taky kritizoval Trumpa, že íránská operace měla projít Kongresem.

Massie je ale jedna ze dvou výjimek, o kterých se ví a které otevřeně říkají, že úder proti Íránu byl proveden neústavně a měl ho schválit Kongres. Ale myslím, že kdyby byla snaha předjednat si půdu jak s vrcholným vedením Republikánské strany, tak Demokratické strany, tak bychom tyto hlasy slyšeli tak jako tak. Nevěřím tomu, že by napříkald Alexandria Ocasiová-Cortézová k tomu nic neřekla. Ta slova by byla dost podobná tomu, co od ní slyšíme teď.

Volá po impeachmentu.

Ano. Ale šance, že se toho chytí demokraté jako strana, že budou postupovat jednotně, by byla výrazně menší, protože i v Demokratické straně jsou mnozí, kteří si uvědomují, že Írán je nebezpečná diktatura a není ideální scénář, aby taková země vlastnila jaderné zbraně. Koneckonců si to uvědomuje i většina Američanů. V sobotu nebo v neděli vyšel průzkum, že tři čtvrtiny Američanů považují Írán za hrozbu, téměř 73 %, mám dojem. Byla to jasná většina u demokratů, u republikánů, u nezávislých voličů. Je menší shoda, co s tím a jestli jsou vojenské údery správnou cestou. Je to logické, protože vlastně nevíme. Z operačního hlediska údery byly velice úspěšné, ale nevíme, jestli dosáhly svého hlavního cíle. Jenže pokud nebude snaha to nějakým způsobem vysvětlit a postupovat konsenzuálně a Trump naopak bude postupovat svým klasickým konfrontačním stylem a na sílu, tak se může dočkat protitlaku sjednocené Demokratické strany, kterému by nemusel čelit, kdyby se pokusil demokratům, alespoň těm vrcholným, středovým, vysvětlit, že je potřeba takto postupovat z důvodu zajištění americké bezpečnosti.

Po bombardování Íránu Trump napsal, že teď musí zavládnout mír. Co je teď Trumpova představa o míru? Protože nyní už píše jiné věci. Zvolává „Make Iran Grat Again“, udělejme Írán znovu skvělým.

To je trochu mimo realitu. Nejsem odborník na Írán, tak nevím, jak moc stabilní je tamní režim směrem dovnitř, jestli ho ty údery mohou vnitřně posílit, nebo jestli spíš nahlodají důvěru lidí v něj. To nejsem schopen říct, ale myslím si, že to je možná hlavní chyba a to, co ve mně osobně vzbuzuje velkou nedůvěru ohledně budoucnosti. I od izraelských představitelů, například Netanjahua, jsme slyšeli, že jsou velmi blízko splnění svého operačního cíle, což bylo potlačení, zpomalení, zastavení, navrácení íránského jaderného programu o pár let zpátky, a až se tento cíl splní, tak se s údery přestane. Když odhlédneme od toho, jestli to je pravda, nebo ne, tak je to z hlediska PR docela šikovná exit strategie. Prohlásíte úkol za hotový, splněný a řeknete, že už útočit nebudete. Cokoliv, co udělá druhá strana, se pak dá vykládat více či méně úspěšně jako eskalace z jejich strany. Řeknete, že už na Írán neútočíte, svoje jste splnili a jestli teď bude útočit Írán, tak možná odpovíte, ale už to není na vás. Řečmi o možné změně režimu v Íránu a tím, že řekl, že se teď musí s Íránem jednat, Trump dal Íránu do ruky vypínač konfliktu, lidově řečeno. Kdyby řekl to samé, co Netanjahu, tedy že Amerika chtěla jenom zastavit bezprostřední hrozbu a že se jí to povedlo, takže vypíná válku a teď už je to jenom na Íránu, jestli bere toto vypnutí, tak by pro Ameriku bylo velice jednoduché si nad tím zase umýt ruce.

To ale Trump nejdřív udělal. Za pár dní otočil a teď říká, že pokud současný režim v Teheránu nedokáže udělat Írán znovu skvělým, tak by tam neměl být.

Ano a to je potom ta past, do které naprosto zbytečně sám vlezl. Kdyby zůstal u původního vyjádření, tak může kdykoliv vyhlásit úkol za úspěšně splněný a říct: už nemáme žádný další zájem na nových úderech na území Íránu a budeme se snažit situaci deeskalovat. Z hlediska PR z toho mohl vyjít jako vítěz. Teď, když stanovuje ambicióznější cíl, tak se do jisté míry i zavazuje k jeho splnění, respektive dává najevo, že pokud nebude splněn, tak to může být neúspěch. Pak bude Trump najednou v roli toho, kdo vede nějakou kampaň bez zjevného konce a tak trochu se musí dožadovat u Íránu, aby ji ukončil.

Zjevný konec je jaderná dohoda za amerických podmínek, tedy zastavení íránského jaderného programu?

To je velká otázka, protože k zastavení, respektive zmrazení jaderného programu nejenom technologicky, ale i z hlediska dalšího obohacování uranu, se Írán zavázal ve vícestranné jaderné dohodě za Obamy, kterou Trump označil za hloupou v roce 2018 a řekl, že Amerika už ji dále dodržovat nebude, přestože Írán ji do té doby dodržoval. Můžeme se bavit o tom, že tato dohoda přinesla Íránu peníze, které místo do obnovy doma investoval do podpory skupin jako Hizballáh nebo husíjských rebelů v Jemenu a podobně, že tyto peníze investoval dále do svých regionálních ambicí, což je asi pravda. Ale minimálně v jaderné části dohody to plnilo účel, který to plnit mělo. Aby teď dohoda mohla být Trumpem vydávána za vítězství, tak by musela jít dál. Muselo by to být například úplné odstranění jaderného programu a nedovedu si představit, že by na to Írán kývnul, protože by to byla úplná kapitulace. Donutit zemi k úplné kapitulaci jenom vzdušnými údery, je těžko představitelné.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje youtubové účty ABC News, The White House, NBC News, Face the Nation a účty na síti X Tucker Carlson a Majroire Taylor Greene.