Trump platí malé daně. ‚Myslím, že mu to neuškodí víc než jiné jeho skandály,‘ říká amerikanista

„Většina republikánů je znejistěná a uvnitř své strany hledají alternativu vůči exprezidentovi Donaldu Trumpovi pro prezidentské volby v roce 2024," upozorňuje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce amerikanista Jiří Pondělíček. Trumpův někdejší poradce John Bolton už oznámil, že hodlá kandidovat, aby zabránil návratu „jednoho z nejhloupějších lidí, s nimiž pracoval". Washington 20:00 11. ledna 2023

„Myslím, že Bolton opravdu kandidovat zkusí, ale při vší úctě, on to byl vždy spíš zákulisní hráč. Nemá u širší veřejnosti velkou popularitu a nemyslím, že by byl výrazným vyzyvatelem, který by mohl Donalda Trumpa ohrozit,“ soudí amerikanista Pondělíček z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Donald Trump se podle něj naopak zkusí opět získat nominaci republikánů.

„Z průzkumů se zdá, že Trumpův vyzyvatel či vyzyvatelka by mohli mít nemalou šanci. Takhle to vypadalo už před ne úplně podařenými podzimními volbami, kdy asi polovina republikánských voličů a voliček říkala, že by chtěla někoho jiného než Trumpa,“ říká Pondělíček a dodává:

„Po volbách se zdálo, že by se podpora mohla sjednotit za Ronem DeSantisem, guvernérem Flory, který svůj mandát na podzim velice přesvědčivě obhájil. Ale teprve uvidíme. Sám DeSantis se ještě nevyjádřil, vyčkává a myslím, že nemá zájem se s Trumpem zatím přetahovat a překonávat v urážkách a tím dále štěpit stranu.“

Pokud by ale za Trumpem stálo zhruba 40 procent republikánů, ti další by se zřejmě rozdělili mezi ostatní kandidáty. „To by Trumpovi samozřejmě mohlo vítězství v primárkách ulehčit,“ upozorňuje amerikanista.

Před koncem roku se ukázalo, že Donald Trump platí jen malé daně z příjmů. „Buď to prokazuje, že Trump není tak bohatý, jak říká. Anebo je to běžná strategie mnoha bohatých lidí. Hodnotit to nechci,“ shrnuje Pondělíček. „Nemyslím, že tato informace uškodí Donaldu Trumpovi nad rámec ostatních skandálů, které se kolem něj točí.“

15 pokusů pro McCarthyho

Americké Sněmovně reprezentantů zabralo 15 pokusů, než za svého předsedu zvolila republikána Kevina McCarthyho. „Odpor členů vůči Kevinu McCarthymu byl v poslaneckém klubu skutečně velmi silný. V závěru se zdálo, že i velmi osobní,“ říká amerikanista Pondělíček.

„I když totiž udělal všechny podstatné ústupky, nedopadla ani 14. volba. Dá se to tedy určitě označovat za rebelii.“

Dalo se to ale podle něj čekat už po volbách, kdy bylo zřejmé, že republikánská většina bude poměrně těsná a různé frakce ve straně spolu budou soupeřit a nesouhlasit.



„Republikáni z volebních obvodů, kde demokraté vůbec nemají šanci, bývají často výrazně více posunutí doprava a mají jiný náhled na to, co dělat, než republikáni z okrsků, kde se demokraté a republikáni střídají,“ vysvětluje Pondělíček.



I přes velkou fragmentaci a ideologicky zaťatější křídla mají ale obě strany i umírněný střed, který je schopen domluvit se s protistranou. „I Joe Bidenovi se podařilo prosadit některé významné zákony s pomocí republikánů, ať už ve sněmovně, nebo v Senátu. V žádném případě ale nejde o jednotné hlasovací mašinérie.“

Politické divadlo

Jak se bude Joe Biden nyní dělit o moc s republikány, bude ale do značné míry záležet i na nich samých.

„Uvidíme, jak k tomu přistoupí. Vzhledem k tomu, že si demokraté uchovali většinu v Senátu, tak samozřejmě republikáni vědí, že cokoli Sněmovna prosadí, může Senát snadno zablokovat. Přesto to vypadá, že se budou snažit alespoň o nějaké legislativní úspěchy,“ domnívá se amerikanista.

Podle něj ale spíše půjde o politické divadlo. „Budou chtít ukázat, že něco schválili, ale demokraté to pak blokují. Jako první cíl si zřejmě vytkli IRS, což je obdoba našich finančních úřadů, kterým Bidenova administrativa v rámci protiinflačního zákona přislíbila zvýšení finančních prostředků.“

Ty budou chtít republikáni zpětně odebrat. „Je to ale spíše politické divadlo. I když si totiž vybrali zákon, který bude mít v jejich straně širokou podporu, tak aby trošku napravili dojem z volby Kevina McCarthyho, v Senátu tento zákon už dopředu nemá šanci,“ uzavírá Jiří Pondělíček.

