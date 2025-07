Amerikanista: Trump do ‚krásného‘ zákona vtělil své sliby. Ale ne všichni republikáni s tím souhlasí

Senát projednává asi nejdůležitější normu druhého prezidentského období Donalda Trumpa. Takzvaný Velký krásný zákon (One Big Beautiful Bill) má do legislativy přenést jeho předvolební sliby. „Zákon přinese zejména deportace migrantů a daňové úlevy, což ovšem přinese nižší příjmy do státního rozpočtu. A to se vyrovná tím, že Trump seškrtá sociální progamy,“ říká pro Český rozhlas Plus Lukáš Perutka, amerikanista z Univerzity Palackého v Olomouci. Washington 13:02 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Francis Chung | Zdroj: Pool via CNP / Polaris / Profimedia

Trumpův Velký krásný zákon předpokládá škrty v sociálních programech a zdravotním pojištění, prodlužuje daňové úlevy zavedené v roce 2017 a také počítá s přísunem velkého balíku peněz na ochranu hranic a deportace nelegálních migrantů. Proč se prodlužuje schválení tohoto zákona?

Je to dané jednak tím, že někteří republikáni s tím nejsou úplně ztotožnění. A zejména proto, že by ten zákon zvětšil dluh, který Spojené státy už dnes mají.

Protože hlavním posláním zákona je zrušit daňové zatížení zejména bohatým, i když Trump hovoří i o americké střední třídě. V každém případě by to byl masivní výpadek příjmu amerického rozpočtu.

S tím mají právě někteří republikáni problém. A proto jsou ty diskuze a pozměňovací návrhy k tomuto zákonu poměrně rozsáhlé.

Náš zpravodaj ve Spojených státech Pavel Novák ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl, že pravděpodobnost schválené tohoto zákona je poměrně velká. Souhlasíte?

Ano, souhlasím. V úterý ráno jsem viděl, že Senát už zákon v prvním kolečku schválil a poslal ho dál. Samozřejmě to bylo těsnou většinou 51 hlasů ku 49. Ostatně i ve Sněmovně reprezentantů byl zákon schválen o jeden hlas, to znamená s tím nejmenším možným rozdílem.

Škrty a slevy

V čem vlastně spočívá podstata toho zákona? Stanice CNN uvádí, že kodifikuje některé z klíčových Trumpových cílů od financování jeho zásahu proti migrantům až po omezování projektů zelené energie.

Přesně tak. Ten zákon je pro Trumpa důležitý, a i proto ho trochu v žertu, aby se to zesměšnilo, pojmenoval Velký krásný zákon.

Zákon ztělesňuje to, co Trump slíbil svým voličům. Ovšem ukazuje se, že jeho voliči nejsou těmto změnám nakloněni v této podobě. Takže bude zajímavé sledovat, jakým způsobem bude nakonec zákon přijat a zda to třeba neohrozí republikány v příštích volbách, ať už v těch midtermových, nebo příštích prezidentských.

A o co jde. Tento zákon přináší zejména deportace a daňové úlevy. Ty, které zaváděl už od roku 2017, se nyní prohlubují. Měly by se dotknout nejbohatších korporací. Říká se, že benefit z toho bude mít až 20 procent Američanů.

Na druhou stranu to ale znamená, že to přinese nižší příjmy do státního rozpočtu. A ty chce Trump vyrovnat tím, že seškrtne nejrůznější sociální programy, jako je například zdravotní pojištění, které vláda platí těm, kteří na to sami nemají prostředky.

To narážíte na projekt Medicaid, předpokládám. Je oprávněné se obávat, že o pojištění přijde až 12 milionů lidí?

Ano. Jsou tu nejrůznější analýzy, které hovoří o 5 až 15 milionech Američanů, kteří najednou nedosáhnou na zdravotní péči. Jak slibovali Trump a jeho viceprezident J. D. Vance – chtějí zachovat Medicaid, ale podmínit využívání systému tím, že si člověk najde legální práci.

To ale znamená, že spousta migrantů, kteří žijí ve Spojených státech nelegálně, logicky nemůže doložit své zaměstnání. A právě oni z tohoto programu vypadnou.

A co bude znamenat výraznější podpora využívání fosilních paliv na úkor zelené energie, kterou svého času podporoval předchozí prezident Joe Biden?

To je další bod, kterým se Trump snaží na jednu stranu debyrokratizovat a deregulovat spoustu parametrů americké ekonomiky. Na druhé straně je to ale právě změna daní, která podle mě povede k určitému chaosu, který ve Spojených státech nastane.

Trump má deregulací na myslí třeba odstranění nejrůznějších ekologických norem, což vtělil to svého slavného výroku, že se bude vrtat, vrtat a vrtat. Tím pádem jde o podporu fosilním palivům a podobně.

A samozřejmě to také znamená, že Spojené státy, jak už Trump ostatně udělat, odstupují od Pařížské dohody a nebudou klást důraz na ekologii a podobně.

