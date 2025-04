Amerikanistka: Ať si svět Trumpa víc váží? Cla nebere ekonomicky, ale jako symbol a magickou formuli

Za den osvobození označuje americký prezident Donald Trump začátek platnosti vysokých cel na dovoz zboží do USA, k tomu by mělo dojít ve středu. Není ale jasné, jak budou tarify nastaveny a na koho se budou vztahovat. „Jisté je to, že se vše může změnit. Situace je matoucí nejen pro vnitřní jádro Trumpovy administrativy a občany, ale i pro odborníky,“ říká amerikanistka Kateřina Březinová z Metropolitní univerzity Praha pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Washington/Praha 0:30 1. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Březinová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Trump se nechal slyšet, že američtí spojenci a partneři se mnohdy dopouštěli většího zneužívání Spojených států než nepřátelé. Stále si prý ale nechává otevřené dveře pro případ, že by se mohlo podařit obchodní válku odvrátit.

„Jak sleduji jeho vyjádření, tak jsou mnohem méně o ekonomice a amerických spotřebitelích, ale více v rovině symbolů a performativních, téměř divadelních záležitostí. Třeba výrok o tom, že ty země ukážou, že si budou Trumpa více vážit,“ dodává.

Odlišné přístupy k Trumpovi ukazuje na příkladu Kanady a Mexika. Zatímco nový kanadský premiér prohlásil, že dosavadní model spojenectví a přátelství s USA skončil, Mexiko se snaží vycházet vstříc například vysláním vojáků na ostrahu hranice nebo boji proti pašování nelegálních substancí.

„Jsme svědky experimentu, kdy se Trump snaží používat cla jako magickou formuli na všechny neduhy světa. Přestože většina ekonomů namítá, že v konečném důsledku přinesou zdražení pro koncové zákazníky v USA,“ podotýká.

Zženštilá diplomacie

Březinová upozorňuje na průzkumy, podle nichž si nadpoloviční většina Američanů myslí, že si Trump v ekonomické politice nevede dobře. Zatím se to ale neodráží na celkových preferencích: „Dokonce už vypustil džina z láhve, že by se mohlo uvažovat o tom, že by o Bílý dům usilovat potřetí.“

Americká ústava přitom prezidentovi stanovuje maximálně dvě funkční období, Trump ale jako možnost uvedl, že by si se současným viceprezidentem prohodili role. „Americká ústava vylučuje i tuto variantu. Jde o poměrně bezprecedentní úvahy,“ komentuje expertka.

Trumpova administrativa podle ní popírá zavedené normy a rozmělňuje systém brzd a protivah. Nasvědčuje tomu reakce na bezpečnostní skandál, kdy vládní špičky koordinovaly vojenský útok na Jemen v aplikaci Signal a do konverzace omylem přidaly i novináře, nebo přehlížení justiční moci.

„Federální soudce řekne, že je nezákonné vypravit deportační let do Salvadoru a je třeba ho pozdržet. A Trumpova administrativa ho nechá odletět a tvrdí, že to bylo nejasné. Zkoušejí, kam až mohou odsunout kontrolní mechanismy,“ upozorňuje Březinová.

Trump v poslední době deklaruje ambici ovládnout Grónsko, přičemž nevylučuje ani vojenské řešení.

„Jeho rétorika nás vrací o 100 a více let zpátky. Myslím, že je to nutné vnímat v kontextu jeho totální averze ke všemu, co se skrývá pod pojmem kulturní války. Diplomacie a vyjednávání o rozšíření vojenské základny je pro ně takové zženštilé, protože oni můžou bouchnout do stolu a říct, že to bude naše,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus v přiloženém audiu nahoře v článku.