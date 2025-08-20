‚Ameriko, jsme zpět!‘ Bílý dům si založil tiktokový účet. Síť přitom může v USA skončit, pokud se neprodá

Bílý dům v úterý spustil svůj oficiální účet na čínské sociální síti TikTok. Informovaly o tom v noci na středu agentury Reutes a AFP a připomněly, že americký prezident Donald Trump už několikrát prodloužil lhůtu, ve které musí současný čínský majitel – firma ByteDance – odprodat americká aktiva TikToku do amerických rukou, nebo ukončit činnost sítě ve Spojených státech.

Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

TikTok

Americký prezident začal platformu TikTok bránit poté, co dospěl k přesvědčení, že mu pomohla získat podporu mladých voličů v loňských volbách | Zdroj: Profimedia

„Ameriko, jsme zpět!“ stojí v prvním příspěvku Bílého domu na čínské platformě pro krátká videa, kterou používá zhruba 170 milionů Američanů.

Účet měl hodinu po zveřejnění prvního videa přibližně 4500 sledujících, napsala AFP. Po několika hodinách profil sledovalo přes 50 000 uživatelů.

TikTok dostal v EU pokutu 530 milionů eur. Sankce je za nedostatky při ochraně uživatelských údajů

Číst článek

Trump má také osobní účet na TikToku, který používal v předvolebním klání, a jeho poslední příspěvek na něm je z 5. listopadu 2024, tedy z volebního dne.

Skončí TikTok v USA?

Americký ministr obchodu Howard Lutnick minulý měsíc uvedl, že TikTok bude muset ve Spojených státech ukončit provoz, pokud Čína neschválí dohodu o jejím prodeji. Spojené státy podle něj také musí kontrolovat algoritmus, který zajišťuje fungování této platformy.

Americký Kongres už loni kvůli bezpečnostním obavám přijal zákon, podle kterého měl vstoupit v platnost zákaz sítě TikTok v USA v případě, že se prodej neuskuteční do 19. ledna. Američtí zákonodárci se podle Reuters obávají, že by se data amerických uživatelů mohla dostat do rukou čínské vlády.

Trump však po svém lednovém nástupu do úřadu lhůtu pro prodej prodloužil do dubna, poté do června a nakonec do poloviny září.

Americký prezident začal platformu TikTok bránit poté, co dospěl k přesvědčení, že mu pomohla získat podporu mladých voličů v loňských volbách, kdy porazil demokratickou rivalku Kamalu Harrisovou, podotkla AFP. Připomněla, že oblíbenou sociální sítí Donalda Trumpa je jeho vlastní platforma Truth Social.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme