‚Ameriko, jsme zpět!‘ Bílý dům si založil tiktokový účet. Síť přitom může v USA skončit, pokud se neprodá
Bílý dům v úterý spustil svůj oficiální účet na čínské sociální síti TikTok. Informovaly o tom v noci na středu agentury Reutes a AFP a připomněly, že americký prezident Donald Trump už několikrát prodloužil lhůtu, ve které musí současný čínský majitel – firma ByteDance – odprodat americká aktiva TikToku do amerických rukou, nebo ukončit činnost sítě ve Spojených státech.
„Ameriko, jsme zpět!“ stojí v prvním příspěvku Bílého domu na čínské platformě pro krátká videa, kterou používá zhruba 170 milionů Američanů.
Účet měl hodinu po zveřejnění prvního videa přibližně 4500 sledujících, napsala AFP. Po několika hodinách profil sledovalo přes 50 000 uživatelů.
Trump má také osobní účet na TikToku, který používal v předvolebním klání, a jeho poslední příspěvek na něm je z 5. listopadu 2024, tedy z volebního dne.
Skončí TikTok v USA?
Americký ministr obchodu Howard Lutnick minulý měsíc uvedl, že TikTok bude muset ve Spojených státech ukončit provoz, pokud Čína neschválí dohodu o jejím prodeji. Spojené státy podle něj také musí kontrolovat algoritmus, který zajišťuje fungování této platformy.
Americký Kongres už loni kvůli bezpečnostním obavám přijal zákon, podle kterého měl vstoupit v platnost zákaz sítě TikTok v USA v případě, že se prodej neuskuteční do 19. ledna. Američtí zákonodárci se podle Reuters obávají, že by se data amerických uživatelů mohla dostat do rukou čínské vlády.
Trump však po svém lednovém nástupu do úřadu lhůtu pro prodej prodloužil do dubna, poté do června a nakonec do poloviny září.
Americký prezident začal platformu TikTok bránit poté, co dospěl k přesvědčení, že mu pomohla získat podporu mladých voličů v loňských volbách, kdy porazil demokratickou rivalku Kamalu Harrisovou, podotkla AFP. Připomněla, že oblíbenou sociální sítí Donalda Trumpa je jeho vlastní platforma Truth Social.