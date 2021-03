Noční život v Amsterdamu na pár hodin ožil. Experiment zjišťoval, jak rizikové jsou hudební akce

Ve většině zemí Evropy platí v posledních měsících kvůli epidemii koronaviru přísná opatření, a to včetně omezení hromadných akcí. Výjimku udělali o víkendu v Amsterdamu, kde se na hudební akci sešlo přes 1300 lidí. Nikoliv, aby tak obcházeli restrikce, ale naopak aby pomohli zjistit, jak jsou podobné koncerty skutečně rizikové, píše britský deník The Guardian. Amsterdam 11:57 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amsterdamský Ziggo Dome přivítal návštěvníky po více než roce | Foto: Eva Plevier | Zdroj: Reuters

Amsterdamský Ziggo Dome přivítal hosty v sobotu na celkem čtyři hodiny, během nichž se na pódiu vystřídalo několik diskžokejů. Zájem o experiment byl obrovský - o 1350 míst se hlásilo přes 100 000 lidí. Vstupenky, jejichž cena činila 15 eur, tak byly do 20 minut zcela vyprodané. Podmínkou pro účast byl také negativní test z posledních 48 hodin a následné podstoupení dalšího testu pět dní po festivalu.

PRAVIDLA PRO JEDNOTLIVÉ BUBLINY Bublina č. 1: Nošení roušky, pohyb povolen pouze ve skupinách maximálně tří lidí

Nošení roušky, pohyb povolen pouze ve skupinách maximálně tří lidí Bublina č. 2: Nošení roušky a dodržování odstupu 1,5 metru od ostatních

Nošení roušky a dodržování odstupu 1,5 metru od ostatních Bublina č. 3: Nošení roušky pouze během pohybu, stání na určených značkách

Nošení roušky pouze během pohybu, stání na určených značkách Bublina č. 4: Nošení roušky a povolené sezení

Nošení roušky a povolené sezení Bublina č. 5: Nošení roušky pouze během pohybu, povolené stání i sezení, tanec na vyznačeých místech, která od sebe byla oddělená dvěma sedačkami

Účastníci však byli pod přísným dohledem - každý jejich krok i kontakt s dalšími byl detailně trasován a monitorován. Ještě před zahájením akce byli lidé rozděleni do pěti skupin po 250 a jedné po 50 - pro každou z nich pak platila odlišná pravidla.

Někteří se například mohli pohybovat pouze na tanečním parketu, jiní museli povinně nosit ochranu úst po celý večer, jiní pouze, pokud se hýbali. Další skupina pak dostávala fluorescentní nápoje a měla za úkol co nejvíce křičet a zpívat - organizátoři tak chtěli zjistit, kolik kapének se tímto způsobem šíří.

Série pokusů

Data, které má nyní vláda díky experimentu k dispozici, budou v dalších měsících využita při rozhodování o případném uvolňování protiepidemických opatření, a to především ve spojitosti právě s nočním životem a kulturními akcemi. Restrikce by díky poznatkům mohly být podle organizace Fieldlab, která akci organizovala, daleko specifičtější a šité na míru kultuře, uvádí The Guardian.

Taneční koncert je jednou z akcí v sérii podobných experimentů. Projekt podporovaný nizozemskou vládou již za stejnými účely zorganizoval například obchodní konferenci pro 500 lidí, kabaretní vystoupení či fotbalové utkání s více než 1200 diváky. V plánu jsou také dva venkovní festivaly nebo popový koncert.

V Nizozemsku jsou aktuálně hromadné akce omezeny kvůli trvající epidemii na maximálně 100 lidí. Od poloviny října jsou pak v zemi zavřené bary a restaurace, v platnosti je i zákaz nočního vycházení od 21.00 do 4.30. Akce v amsterdamské aréně se tak konala od 15.00 do 19.00, aby nebyla tato opatření porušena.