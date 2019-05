Amsterdam sužuje znečištěné ovzduší. Do roku 2030 chce ulice bez vozů se spalovacími motory

„Znečištění je mnohdy skrytým zabijákem a pro Amsterdam představuje jedno z největších zdravotních rizik,“ uvedl podle listu Guardian amsterdamský radní pro dopravu Sharon Dijksma.

Holandská zdravotní rada loni v lednu apelovala na vládu, aby vypracovala strategii pro zlepšení kvality ovzduší v zemi, a varovala před vážnými zdravotními problémy. Mimo Amsterdam se v zemi se silným znečištěním ovzduší potýká také Rotterdam či Maastricht.

Vedení města v reakci na tuto hrozbu vybudovalo dlouhodobý plán očištění ovzduší, jehož dovršením by měla být úplná bezemisní doprava. Auta s benzinovým či naftovým pohonem starší 15let budou muset zůstat mimo metropoli už od příštího roku.

Změny se v budoucnu dotknou i amsterdamské veřejné dopravy. Autobusy produkující výfukové plyny zmizí z městského centra do roku 2022. Do dalších tří let by měl být pak tento zákaz rozšířen i na mopedy a rekreační plavila, která hojně křižují pověstné amsterdamské grachty.

Město pouze pro bohaté?

Plán zároveň chce motivovat obyvatele Amsterdamu, aby sami přešli k vozidlům na elektrický či vodíkový pohon. Každému, kdo si je pořídí, chce radnice garantovat dobíjecí stanici. To znamená, že jich ve městě do roku 2025 musí místo současných 3000 být až 23 000.

Nizozemská automobilová lobby však návrh kritizuje. Podle ní si mnoho lidí nebude moct ekologická auta dovolit a Amsterdam se tak stane pouze městem pro bohaté.

Guardian připomíná, že po světě v poslední době sílí snaha snížit produkci emisí v městské dopravě. K podobným krokům jako v Amsterdamu dospěli také v Madridu nebo v Římě. Dánská vláda chce dokonce od roku 2030 plošně zakázat prodej dieselových aut.