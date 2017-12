Amsterdamská policie postřelila muže na letišti, oháněl se nožem

Nizozemská policie v pátek postřelila muže, který se na amsterodamském letišti Schiphol oháněl nožem. Hala letiště byla částečně evakuována. Podle agentury AP nebezpečí nehrozí.

