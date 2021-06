Po kanálech v Amsterodamu poplují robotické lodě, budou svážet odpad a rozvážet nákupy

Za projektem stojí Amsterodamský institut pro moderní metropolitní řešení (AMS Institute), na jehož založení se podílela technická univerzita v Delftu. První dva prototypy by měly vyplout už letos v létě.

Robotické lodě jsou malé a dosahují rychlosti šest kilometrů za hodinu. Jsou tak o něco rychlejší než lidská chůze. Obdélníková oranžová plavidla jsou vybavená lodními šrouby a čtyřmi tryskami; vše je poháněné elektrickou baterií. V závislosti na typu baterie a hmotnosti nákladu vydrží v provozu 12 až 24 hodin, píše agentura AP na základě praktické ukázky robotické lodi pro média.

Prozatím plavidla nejsou plně autonomní, na dálku je řídí operátoři. Podle vývojářů budou potřeba další dva až čtyři roky pro dokončení samořídicích technologií pro tyto konkrétní robotické lodě. Před zahájením ostrého provozu se autoři lodí musí vypořádat ještě s právními náležitostmi autonomie a použití kamer nebo s pravidly pro provoz na veřejných komunikacích, dodává AP.

V nizozemské metropoli je více než 200 kilometrů kanálů a toků a nedostatek personálu pro kontrolu jejich technického stavu. Robotické lodě by měly pomoci i zde. Radary a kamerami mají snímat své okolí, včetně detailů zdí nebo mostních konstrukcí. Záběry by pak vyhodnocoval software pro obrazovou analýzu, a ušetřily by se tak hodiny lidské práce. Cestou budou lodě navíc sbírat vzorky vody pro měření její kvality. Na tomto konkrétní úkolu už vědci z AMS spolupracují se správcem vodovodní sítě.

Speciální popelnice

Svoz odpadu ve městě plném úzkých uliček a vodních toků byl v Amsterodamu vždy problém, píše v prezentaci robolodí univerzita v Delftu. „Máme 17 různých služeb sběru odpadu, které projíždějí městem s velkými kamiony a způsobují dopravní zácpy,“ vysvětluje šéf výzkumu AMS Institute Stephan van Dijk. Stavba podzemních velkoobjemových kontejnerů nepřichází v úvahu, protože zdi kanálů jsou příliš chatrné. Řešením by podle něj mohly být právě flotily robotických lodí.

Speciálně upravené popelnice by byly umístěné na hraně nábřeží a lidé by do nich mohli házet odpad z ulice stejně, jak jsou zvyklí dnes. V těchto popelnicích by však byla čidla, která by monitorovala jejich naplněnost. Pro plné popelnice by v noci přijela robotická loď a celou nádobu by odvezla na sběrné místo. Po jejím odjezdu by na stejné místo na ulici jiná robotická loď dovezla prázdnou sběrnou nádobu. Vše by probíhalo v noci, kdy je provoz na vodě menší a díky elektrickému pohonu by lodě ani nerušily spánek místních obyvatel.

„Nyní jsme vše vyvinuli v malém měřítku a pracujeme na autonomii a algoritmech lodí,“ vysvětluje van Dijk. „Do léta budeme mít první dva prototypy odpadkového koše a vlečného člunu, které chceme v praxi vyzkoušet na amsterodamských kanálech,“ dodává. Po úspěšném otestování prototypů chce výzkumné pracoviště do projektu zapojit komerční subjekty, které by robotické lodě začaly vyrábět a provozovat ve velkém.