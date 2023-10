Analytička Kalhousová: Hamás podle pravidel nehraje. Izrael se snaží, i když ne vždy je to možné

Ve světě sílí výzvy, aby Izraelci v přípravách na očekávanou operaci v Gaze brali v potaz osud civilních obyvatel. Statisíce se jich už vydaly ze severních oblastí směrem na jih, evakuaci ale komplikují překážky. „Představitelé Hamásu, kteří jsou teď v bezpečí v Kataru, de facto vyzývají obyvatele Gazy, aby se stali živými štíty,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál Irena Kalhousová vedoucí Herzova centra izraelských studií Univerzity Karlovy. Rozhovor Tel Aviv/Gaza 17:06 15. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Irena Kalhousová, analytička | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Co se v těchto hodinách odehrává na evakuačních trasách ze severu na jih Gazy?

To je předmětem mnoha informací a také dezinformací, protože jsme se měli včera dozvědět, že Izrael údajně jednu z těch evakuačních tras bombardoval. Už jsem viděla video toho údajného útoku. Analýza říká, že to s velkou pravděpodobností spíše způsobil Hamás, protože se nejednalo o typ bomby, kterou by Izraelci házeli ze vzduchu. Takže opravdu těžko říct, co přesně se tam děje.

Ale je jasné, že Hamás vyzývá obyvatele Gazy, aby neodcházeli a zůstali tam, kde jsou. Dokonce se k té výzvě přidali představitelé Hamásu, kteří jsou v tuto chvíli v bezpečí v Kataru, a de facto vyzývají obyvatele Gazy, aby se stali živými štíty. To je jedna překážka.

Dále Hamás staví barikády, aby lidé nemohli odejít, což víme i z našeho zpravodajství.

A třetí problém je, kam mají ti lidé odejít, protože jižní část Gazy není prázdným územím, nejsou tam připraveny takové kapacity, aby se tam vešlo milion lidí. Víme, že Egypt hranici také uzavřel, až na výjimky pro lidi s cizí pasy. Nechce na svém území palestinské uprchlíky, takže situace pro civilisty v Gaze je v tuto chvíli velmi zoufalá.

Zneškodnit Hamás

Objevují se názory, že tím hlavním důvodem, proč se odkládá pozemní operace izraelské armády v pásmu Gazy, je právě to, aby civilních obětí bylo co nejméně Je v izraelském veřejném prostoru rozsah vzdušných útoků už teď předmětem větší diskuze? S ohledem na informace o počtu obětí připomenu, že podle nedělních dat palestinských úřadů při izraelském bombardování už zemřelo 2300 lidí, nelze to ale nezávisle ověřit. Čelí kvůli tomu izraelská vláda, armáda domácí kritice?

Je pravda, že Izraelci o těch obětech ví.

Izraelská televize záběry z Gazy ukazuje permanentně. Celé se to odehrává v atmosféře, která snad v Izraeli ještě nikdy nebyla. Na jednu stranu neuvěřitelný smutek z toho, co se stalo, a současně neuvěřitelný vztek, co se stalo.

To znamená, že v tuto chvíli Izraelci především chtějí, aby armáda udělala to, co udělat musí – zlikvidovat hnutí Hamás, respektive ho dovést do stavu, aby už nikdy nebyl schopen zopakovat to krveprolití, které se odehrálo minulou sobotu.

Většina normálních Izraelců nemá radost z toho, když umírají tisíce civilistů. Ale v Izraeli nikdo neřekl, jaká je alternativa v tuto chvíli. Určitě tam jsou extremistické hlasy, které volají po vymazání Gazy, ale jsou tam také ty, které říkají „pojďme se dohodnout“.

Ale řekla bych, že ta většina je tak někde uprostřed a myslí si: „Teď musíme udělat, co musíme udělat.“

Samozřejmě cílem není zabíjet civilisty, ale zneškodnit Hamás. Jenže bohužel Hamás využívá civilisty jako živé štíty. Hamás nehraje podle pravidel. Izrael podle nich bude muset hrát, snaží se podle nich hrát, ale samozřejmě není to vždycky možné.

Co bude po Hamásu

V řadě evropských měst se v sobotu konaly demonstrace na podporu Palestiny proti postupu Izraele, zvlášť mohutně působil pouliční průvod v Londýně. O čem tyto protesty podle vás svědčí?

Nevím, nemám slov. Když vidím, jak Evropané různého vyznání a původu demonstrují a oslavují útok, za který by se opravdu nemuseli stydět nacisté, tak si říkám, co je v těch lidech špatně.

Samozřejmě mají právo protestovat, ale přemýšlím, jestli si ti lidé myslí, že podporují Palestince a pomáhají jim tím, že schvalují něco tak brutálního. Nerozumím tomu a nevím, co by s tím zbytek Evropy měl dělat.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera večer oznámila, že EU s okamžitou platností ztrojnásobí objem humanitární pomoci pro pásmo Gazy. Nově to bude 75 milionů eur, což je v přepočtu 1,85 miliardy korun. Dodala, že Komise se ujistí, že pomoc se dostane k těm, kteří ji opravdu potřebují. Dá se opravdu zajistit, aby taková pomoc ani zčásti neskončila u Hamásu?

Myslím, že Gaza bude potřebovat humanitární pomoc v obrovském množství. Uvidíme, v jakém stavu se ocitne, až válka skončí, v ideálním případě Hamás nebude.

Bude ale potřeba najít nějaký jiný způsob, komu správu nad Gazou svěřit. Ale to jsou opravdu otázky do budoucna. Bohužel Izrael v tuto chvíli ví, co chce udělat pro to, aby Hamás zničil. Nevím, jestli Izrael ví, co chce udělat potom, až Hamás zničí.

Zásadní otázka bude, jak pomoct Gaze na nohy, ale nevytvořit u toho nový Hamás. A to je strašně těžké, v minulosti se to nedařilo. Víme, že některé peníze, které tam šly přes OSN, skončily v rukách Hamásu a že ve školách, které tam provozuje, se děti neučí o míru, ale jak bojovat jako mučedník. Takže je to strašně složité a já bych chtěla mít odpověď, ale hledám ji jako všichni.