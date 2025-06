Analytik Kraus: Írán není vítěz, ani poražený. Izrael by porušením příměří vrazil Trumpovi dýku do zad

Příměří mezi Izraelem a Íránem může trvat relativně dlouho, míní bezpečnostní analytik Josef Kraus. Írán nemá zájem v konfliktu pokračovat a Donald Trump chce vypadat jako mírotvůrce. „Takže ten, u kterého hrozí nějaké porušení, bude Izrael, který to může sporadicky potřebovat k odklonění pozornosti,“ říká v rozhovoru Kraus. Ale ani to podle něj není v tuto chvíli příliš pravděpodobné, Izrael si totiž netroufne „vrazit Trumpovi dýku do zad“. Rozhovor Teherán/Tel Aviv 19:46 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Írán nemá zájem v konfliktu pokračovat, říká analytik Josef Kraus. | Foto: Majid Asgaripour/WANA | Zdroj: Reuters

Zatímco ještě v pondělí večer to vypadalo na další eskalaci konfliktu poté, co Írán v odvetě zaútočil na americkou vojenskou základnu Al-Udajd v Kataru, úterní ráno přineslo nový vývoj. Po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi ohlásil také Írán příměří, které má po dvanácti dnech ukončit současné boje. Bylo přistoupení na příměří pro Írán jediným východiskem, pokud chtěl odvrátit eskalaci, která mohla potenciálně ohrozit přežití režimu?

V podstatě ano, Írán ale stál o deeskalaci a příměří od samého začátku. Naopak nestál o ozbrojenou konfrontaci ani s Izraelem, ani se Spojenými státy. Takže to úplně překvapení není. Íránský režim dělá vše pro to, aby přežil. A jeho přežití hodně závisí na tom, že se nedostane do ozbrojeného konfliktu se Spojenými státy, jejichž vojenská síla je samozřejmě někde úplně jinde.

Kdo je Josef Kraus? Bezpečnostní analytik a odborník na Írán z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Profesně se zabývá hlavně bezpečnostní problematikou oblasti Středního východu se zaměřením na Islámskou republiku Irán a výzkum státního terorismu.

Noční útok (na americkou základnu v Kataru) byl do značné míry jakýmsi symbolickým gestem a demonstrací síly, aby si íránský režim udržel tvář. Zároveň se jednalo o útok, který Íránci dopředu avizovali. Letový provoz Spojených arabských emirátů, Bahrajnu a Kataru byl přerušen už před samotným útokem. To znamená, že i tyto země věděly, že k tomu dojde. Spojené státy věděly, že k tomu dojde, a evakuovaly základnu, která měla být napadena. Je tedy vidět, že Íránci dělali všechno pro to, aby se míra eskalace udržela na rozumné míře a celé se to nevymklo z rukou.

Není to nic zvláštního. Podobným způsobem Írán postupoval v odvetných opatřeních vůči státu Izrael i dříve, nejen v rámci posledních dvanácti dnů. Írán i předtím dopředu informoval, že dojde k protiútokům vůči izraelskému teritoriu. Informoval také všechny země, jejichž vzdušný prostor měl být narušený íránskými raketami a drony, a také Spojené státy dopředu věděly, že Írán takový útok podnikne. Írán tedy vždy postupuje velmi pragmaticky. Rozhodně nechce eskalaci ani přímý vojenský střet se Spojenými státy, ale na druhou stranu si nemůže nechat líbit agresi cizích mocností vůči vlastnímu území.

Lze tedy předem avizovaný úder na americkou základnu v Kataru vnímat jako divadlo pro íránskou veřejnost?

Určitě pro íránskou veřejnost, ale také pro zahraniční publikum. A tím nemyslím Evropu nebo Západ, ale především íránské spojence v oblasti Blízkého a Středního východu. Írán recipročními útoky vůči státu Izrael ukazuje, že na to kapacity má, že má technologickou úroveň k tomu, aby na dálku zasáhl izraelské území a prošel jeho systémem protivzdušné obrany. A v tuto chvíli demonstruje i schopnost zasáhnout americké vojenské instalace v celé oblasti. To je něco, co skupiny jako libanonský Hizballáh, Húsíové v Jemenu nebo případně íránské šíitské milice od Íránu očekávají, víceméně tak tato očekávání naplnil.

Netanjahu musí být doma vítěz

Jakou roli v tom sehrává Katar, na jehož území leží Íránem atakovaná americká základna, zároveň ale zprostředkoval souhlas Íránu s příměřím?

Katar je v podstatě partnerskou zemí Íránu. Katarsko-íránské vztahy jsou velice dobré a Katar je dlouhodobě mediátorem mezi Íránem a Západem, především Spojenými státy. Byl také dopředu informován, že íránský odvetný úder proběhne tak, aby nedošlo k žádným nežádoucím škodám. A naštěstí k žádným nežádoucím škodám nedošlo, ale na druhou stranu je to pořád určité porušení katarské suverenity.

Ze strany katarského státu nyní slyšíme, že se jedná o porušení mezinárodního práva, že si Katar vyhrazuje prostředky pro případnou odpověď, ale nic z toho nebude. Vše je bezesporu diplomaticky ošetřeno a domluveno. Katařané holt na svém území hostí největší americkou základnu na Blízkém a Středním východě.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle svých slov souhlasil s Trumpovým návrhem zastavit boje a oznámil, že židovský stát dosáhl cílů odstranit jadernou a balistickou hrozbu. Dá se z izraelského pohledu výsledek této etapy konfliktu skutečně hodnotit jako úspěšný?

Co se týče odstranění jaderné hrozby, tam vlastně nevíme. Stále nevíme, nakolik byly izraelské a spíše americké útoky účinné, nakolik to opravdu zasáhlo íránský jaderný program. To se asi dozvíme až s odstupem několika měsíců, protože íránská strana nám samozřejmě detailní informace neposkytne. Pominu-li informace propagandistického rázu, kdy Íránci tvrdí, že jejich zařízení není nijak fatálně zničeno, že si stále drží zásoby obohaceného uranu a tak dále.

A co se týče druhého deklarovaného cíle, tedy zničení íránských schopností v oblasti balistických raket, to si troufnu označit za zcela nepodařený cíl. I v tuto chvíli Írán stále prokazuje schopnost zasahovat na dálku izraelské území, a dokonce i procházet izraelskou protivzdušnou obranou, která má být jedna z nejlepších na světě. To znamená, že Írán si tyto schopnosti rozhodně udržel a izraelské útoky s tímto stavem neudělaly prakticky vůbec nic. Pominu možnosti toho, že celá řada instalací asi byla zničena nebo poškozena, íránská schopnost nadále ostřelovat balistickými střelami Izrael tady ale zůstala.

Jak tedy vnímat prohlášení Benjamina Netajahua? Chce si tím zajistit větší podporu u izraelské veřejnosti?

Do určité míry musí ukázat, že to vyhrál, že to celé k něčemu bylo a nebylo to jen vyhrocení konfliktu bez nějakého reálně dosaženého cíle. Musí doma vypadat jako vítěz.

Tady je zajímavé, že všechny tři strany konfliktu, tedy Spojené státy, Írán a Izrael, musí doma vypadat jako vítězové. Donald Trump má konečně nějaké příměří a dost možná to za chvíli označí i za trvalý mír. Je to jeho první mír navzdory tomu, že sliboval ukončení války v Pásmu Gazy či války na Ukrajině, což jsou výrazně složitější konflikty, a nedaří se mu to. Zoufale potřeboval vypadat jako mírotvůrce a v tuto chvíli může minimálně deklarovat, že zařídil nějaké příměří.

Také íránský režim potřebuje deklarovat: „Ubránili jsme se Spojeným státům a Izraeli. Naše kapacity sice možná byly poničeny, ale nadále je máme, což je vítězství.“ A Izrael prostřednictvím Netanjahua v tuto chvíli deklaruje, že naplnil cíle celé mise, i když se dozvíme až s odstupem, jestli byly skutečně splněné. Benjamin Netanjahu si ale nyní může odškrtnout „mise splněna“ a prodá to svému domácímu publiku, které to touží slyšet.

Trump mírotvůrce

Dá se nyní odhadnout, zda a případně jak dlouho příměří vydrží? Která ze stran konfliktu bude mít případně silnější pohnutky příměří nedodržet?

Dovedu si představit, že příměří může být relativně dlouhé právě tím, že bylo deklarováno a do určité míry garantováno Donaldem Trumpem. Íránci od samého začátku nemají zájem o eskalaci nebo pokračování konfliktu, chtějí přesný opak. Spojené státy potřebují vypadat jako mírotvůrce a nepotřebují se naplno zapojit do dalšího válečného dobrodružství na Blízkém a Středním východě, protože s tím mají přeci jen docela špatné zkušenosti.

Takže ten, u kterého hrozí nějaké porušení, bude Izrael, který to může sporadicky potřebovat k odklonění pozornosti od vlastního počínání v Pásmu Gazy, což asi byl jeden z důležitých motivů toho všeho. Tohle se opravdu povedlo, protože válka v Pásmu Gazy a tamní humanitární katastrofa jako by svět v podstatě nezajímala. Pochopitelně ale může vyhodnotit, že íránská hrozba nadále trvá a že ještě má kapacity k tomu Izrael ohrožovat. Tím pádem může opět dojít k porušení příměří ze strany státu Izrael.

I to ale považuju za spíše méně pravděpodobné z jednoho prostého důvodu. Izraelci by se tím museli postavit americkému přání a ohrozit pozici Donalda Trumpa coby důležitého mírotvůrce. V tuto chvíli si vlastně neumím představit, že by Izraelci svému důležitému americkému spojenci vrazili dýku do zad. To si asi netroufnou a opětovná eskalace z izraelské strany by stejně musela být s americkým posvěcením.

(K porušení příměří následně došlo na obou stranách, jak uvedl rozezlený americký prezident Donald Trump před odletem na summit NATO. Trump byl rozhořčený na obě strany konfliktu, obzvláště nespokojen byl ale podle svých slov s postupem Izraele – pozn. redakce.)

V jaké kondici z tohoto dvanáct dnů trvajícího konfliktu vychází Írán a režim v Teheránu?

Íránský režim je pochopitelně otřesen, protože jedním ze základních stavebních kamenů jeho legitimity je zajišťování bezpečnosti. Režim není efektivní z hlediska poskytování dobré ekonomické výkonnosti, není dobrý v zajištění občanských či lidských práv a osobních svobod. Takže téměř to jediné, na čem ještě zůstává stát, je zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti. A záležitost týkající se vnější bezpečnosti začíná pomalu a jistě padat, a to z jednoho prostého důvodu. Ukazuje se, že Írán není schopen vzdorovat americké a vlastně ani izraelské vojenské síle.

Íránský režim opět udělá všechno pro to, aby přežil, a to může klidně vést i ke zvýšení vnitřních represálií. Jeho legitimita byla opravdu otřesena. Nebyla otřesena do té míry, aby režim padl, navzdory tomu, že si to izraelská strana nebo exilová opozice přála, do budoucna to ale může představovat nemalý šrám.

Nová jaderná dohoda

Stanice BBC píše, že ta nejtěžší část pro Trumpa přichází až po příměří. Musí totiž zajistit, aby Írán nezískal jadernou zbraň ani v budoucnu, potřebují tedy s Íránci uzavřít diplomatickou dohodu. Bude mít Teherán po tom všem chuť a důvěru s Američany jednat?

V krátkodobém hledisku určitě ne, ale ve střednědobém nebo dlouhodobém ano. Íránci totiž dohodu hodně potřebují, ale není to pro ně v tuto chvíli jednoduché. Navzdory tomu, že Írán je autoritářskou zemí a fakticky diktaturou, uvnitř existuje řada nejrůznějších politických proudů a jakási pluralita. Konzervativní, tradicionalistické, jestřábí proudy jsou nyní velice hlasité a říkají to, co tvrdí celou dobu: „Se Spojenými státy nelze dělat dohody, Američanům nelze věřit, je to nepřítel, který nás napadne, kdykoliv má šanci, a podporuje nepřátelský stát Izrael.“ Nyní jsou tyto hlasy opravdu slyšet a mají velký vliv na celý systém.

Tento argument tak bude Íráncům hodně znesnadňovat vstup do dalšího vyjednávání. Na druhou stranu režim potřebuje především přežít a to přežití mu zajistí jediná věc, kterou je odstranění mezinárodních ekonomických sankcí. K tomu potřebují jadernou dohodu, což je také důvod, proč systematicky rozvíjejí svůj jaderný program, aby měli páku na mezinárodní společenství, protože to je jediná karta, která jim zůstává v ruce. Tuto kartu hrají tak, aby dosáhli maxima možného, což ideálně znamená odstranění sankcí, které dlouhodobě dusí íránské hospodářství.

Kdo tedy v tuto chvíli potřebuje dohodu víc? Donald Trump, nebo Íránci?

Určitě Íránci. Donaldu Trumpovi a na druhé straně i Benjaminu Netanjahuovi v tuto chvíli stačí deklarace, že zničili íránská jaderná zařízení, čímž zlikvidovali nebo minimálně zabrzdili íránský jaderný program a díky tomu Írán není jadernou hrozbou. Írán nepotřebuje ukazovat opak. Pro Íránce je ale stále stěžejní, že mezinárodní a unilaterální sankce vůči nim nadále trvají, a potřebují je odstranit.

Z dlouhodobého hlediska tedy budou chtít dospět k nějaké dohodě, současné vášně a vnitropolitické problémy Íránu jsou ale natolik velké, že si nemyslím, že by Íránci byli schopní v řádech dnů usednout za vyjednávací stůl a hovořit s Američany, kteří je ještě před chvílí bombardovali.

Co tedy od případného budoucího jednání očekáváte? Půjde Írán do rozhovorů s výrazně slabšími kartami, než měl před konfliktem?

To je otázkou. Slabší asi opravdu bude už jen vzhledem k tomu, že se naplno otestovaly jeho schopnosti protivzdušné obrany, které se ukázaly jako velice slabé. To znamená, že chřestění zbraněmi ze stranu Íránu už nemá takovou váhu, jako mělo třeba před dvěma lety. Takže z tohoto úhlu pohledu Írán slabší je, na druhou stranu konflikt zcela neprohrál. Není vítěz, ani poražený.

Íránci deklarují, že se ubránili, a v tuto chvíli jim to asi bude stačit. Ale jejich páka na mezinárodní společenství je v tuto chvíli slabší než kdykoliv jindy. Mezinárodní společenství a zejména Západ jasně deklarovaly, že budou stát za státem Izrael, přestože je v pozici agresora. A to hodně problematizuje íránskou pozici. Takže i když si dovedu představit, že se Íránci budou snažit zejména přes evropské státy domoci alespoň otevření komunikačního kanálu a dialogu, nějakou dobu to potrvá.