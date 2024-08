Analytik: Morálka Rusů půjde dolů. Vidí, že Ukrajinci nejsou jenom ti, co ustupují, ale že umí i vrátit úder

Ruské úřady se kvůli aktivitám ukrajinské armády rozhodly evakuovat příhraniční části Bělgorodské oblasti sousedící s Ukrajinou. Oblasti čelí téměř týden rozsáhlé operaci ukrajinských jednotek. Moskva vyhlásila v příhraničních regionech tzv. režim protiteroristické operace a přesouvá do nich armádní posily. „Okno příležitosti pro Ukrajince se bude postupně uzavírat,“ říká analytik Tomáš Řepa. Rozhovor Praha 11:04 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evakuace obyvatel z ostřelované Kurské oblasti | Zdroj: Profimedia

Co by mohlo o vývoji ukrajinské operace na ruském území vypovídat fakt, že tamější úřady přistoupily i k evakuaci obyvatel z Bělgorodské oblasti?

Minimálně to, že ta situace vůbec není jednoduchá a že ji Rusové nemají úplně pod kontrolou.

Když se člověk podívá na mapu, tak vidí, že to je poměrně rozsáhlé území, a pokud se ty evakuační přesuny týkají desítek tisíc obyvatel, tak to má to dopad i na ekonomiku, má to celou řadu dalších konsekvencí a může se dost šířit i panika.

Takže uvidíme, jaký to ještě bude mít dál průběh.

Dá se na základě dostupných informací posoudit, v jakém rozsahu nasadili Ukrajinci své jednotky při průniku na ruském území. Zaznamenali jsme odhad, že jde o čtyři brigády. Mohl by Kyjev tento kontingent ještě posílit?

Já jsem narazil na odhady čtyři až pět brigád čili nějakých 10 12000 vojáků. Ve skutečnosti si ale myslím, že se té operace účastní ještě o dost větší síly. Jsou to rezervy, které Kyjev měl a měl na výběr, jestli je pošle na úseky, kde byla těžká situace, například na Donbas, anebo přijde s takovou překvapivou operací.

Oni se ale stejně neobejdou bez toho, že by ty jednotky dál posilovali, pokud to území chtějí udržet. Pokud by po nějakou dobu do Ruska skutečně přenesli válku, jak to pojmenoval prezident Zelenskyj, tak tam ta rotace musí probíhat. Takže toto určitě není finální číslo.

‚Rušné ráno‘ v Bělgorodské oblasti. Rusové kvůli ukrajinským aktivitám evakuují příhraničí Číst článek

Šéf Kremlu Vladimir Putin přislíbil tvrdou odpověď na akci ukrajinských sil. Máme jasnější obrázek, pokud jde o přesuny ruských posil do tohoto regionu?

Vidíme to i ze zásahů ruských kolon. Mně to trochu připomíná snahy ze začátku války dobýt Kyjev. Ty kolony jsou poměrně zranitelné, a pokud Ukrajinci budou mít informace, budou mít prostředky k tomu je zneškodňovat, opotřebovávat, tak je to další slabina, kterou Rusové ve válce mohou mít.

Tak jako tak se ale okno příležitosti bude postupně uzavírat. Rusové mají k dispozici násobně víc rezerv, takže skutečně Ukrajinci budou čelit tomu, že budou to území po čase vyklízet.

Ukrajinská operace má zjevně jednak odpoutat ruské síly z ukrajinských bojišť, povzbudit morálku ukrajinských vojsk i společnosti a dokázat západním spojencům, že Ukrajinci jsou schopni přebírat bojovou iniciativu. Jak dlouho se ale můžou, právě jak jste na to narazil, jejich jednotky v ruském příhraničí udržet?

Pokud by to zvládli třeba ještě celý další měsíc, tak to už je opravdu znak mistrovství. Nejsem si ale jist, jestli na to budou mít síly. Fakt je ten, že ta rovina morální a to, co jste vlastně vyjmenoval, to všechno teď bude Ukrajincům pomáhat.

V areálu okupované Záporožské jaderné elektrárny hoří. Radiace je zatím podle Zelenského v normě Číst článek

Já tady jenom připomenu, že celý letošní rok byla iniciativa čistě na ruské straně a toto je zase taková změna. A tím, jak je válka dynamická, tak se to projeví i v tomto. Samozřejmě i morálka Rusů půjde o něco dolů, protože oni vidí, že Ukrajinci nejsou jenom ti, co pomalu ustupují, ale jsou schopni i vracet úder.

Mohl by s děním v Kurské oblasti mít souvislost i požár v jedné z chladicích věží záporožské jaderné elektrárny? Její bloky jsou odstavené. Oheň byl podle aktuálních zpráv uhašen. Rusové obviňují Ukrajince z útoku na toto zařízení. Ti to popírají a podle informací z víkendu požár v jedné z věží elektrárny založili sami Rusové.

Já myslím, že to je součást psychologického působení a vyděračství v té válce. Naštěstí jaderná bezpečnost aspoň zatím nijak ohrožena nebyla. Fakt je ale ten, že toto vzájemné obviňování, zrovna u té záporožské jaderné elektrárny, tak se opakuje dlouhodobě. To už je evergreen aspoň dva roky.

Doufám, že nikdo nebude tak šílený, aby opravdu sáhl po něčem, co by ohrozilo jadernou bezpečnost. Samozřejmě se to týká i dalších jaderných elektráren, v tomto případě třeba i té ruské Kurské anebo i nějakých jiných zase na Ukrajině.