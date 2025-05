Analytik: Řada požadavků Ruska jde proti zdravému rozumu. Na omezení sil by nekývla žádná země

K příměří je Rusko třeba dotlačit, a to buď na frontě, nebo prostřednictvím sankcí, říká v rozhovoru bezpečnostní analytik Matúš Halás. K takovému kroku se ale americká administrativa nemá a hrozí, že z jednání odejde. „To je z ruského pohledu ideální scénář, protože Ukrajina ztratí jednoho silného podporovatele a všechno bude na evropských spojencích Kyjeva,“ popisuje Halás dopady možného amerického odchodu. Rozhovor Moskva/Kyjev/Washington 6:25 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Telefonát mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem žádný posun nepřinesl | Foto: Doug Mills | Zdroj: Profimedia

Jak hodnotíte závěry telefonátu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem? Trump po dvouhodinovém telefonátu uvedl, že Ukrajina a Rusko okamžitě zahájí jednání, která povedou k příměří a ke konci války, žádné konkrétní termíny ale stanoveny nebyly. Putin pouze uvedl, že je Rusko připraveno s Ukrajinou pracovat na memorandu o budoucích mírových rozhovorech. Získal tak šéf Kremlu opět potřebný čas ve snaze oddálit příměří?

Telefonát nic zásadního nepřinesl. V ruské pozici nenastal žádný výrazný posun, ruské požadavky jsou stále stejné, jako byly prezentované během jednání v Turecku. Nemyslím si, že by telefonát byl schopný něco změnit, ať už v dobrém, nebo ve zlém. Vyjádření Donalda Trumpa a dalších aktérů jsou jen všeobecné fráze.

Kdo je Matúš Halás? Matúš Halás je bezpečnostní analytik Ústavu mezinárodních vztahů. Předmětem jeho odborného zájmu jsou strategická studia, teorie odstrašení, NATO a evropská bezpečnost. V rámci ÚMV je členem Centra evropské politiky. V minulosti působil na Baltic Defence College v Estonsku (2016–2018) a na Ústavu evropských studií a mezinárodních vztahů v Bratislavě (2011–2015).

Nevím, zda jde o získávání času. Pokud ruská vojska na Ukrajině stále postupují, Moskvě chybí reálně zájem tu válku ukončit. Když Moskva před třemi lety zaútočila na Ukrajinu, měla nějaké cíle, a když stále postupuje, tak se těmto cílům přibližuje. Proč by Moskva měla podepisovat nějaké příměří? Na ruské straně žádný racionální zájem není.

Je třeba k tomu ruskou stranu dotlačit, a to dvěma možnostmi. Buď na frontové linii, což se Ukrajincům objektivně řečeno nedaří od letní ofenzivy, která v roce 2023 selhala. Od té doby tahají za kratší konec. Druhá alternativa je zatlačit na Rusko sankcemi a tam má možnosti hlavně Washington, ale současná americká administrativa tomu není úplně nakloněná.

V kontextu istanbulských rozhovorů nicméně někteří analytici a komentátoři minulý týden hovořili o tom, že Trump začíná s Ruskem ztrácet trpělivost. USA přitom mají na Rusko páku v podobě sankčního návrhu, který leží v americkém Senátu a předpokládá až 500procentní dovozní sankce na země, které nakupují ruské ropné a energetické produkty. Proč podle vás Trump tuto páku zatím nevyužil?

To je základní strategie vlády ukrajinského prezidenta (Volodymyra) Zelenského a poučení z hádky v Oválné pracovně Bílého domu. Tato strategie je dělat všechno pro to, aby se americká administrativa v čele s Donaldem Trumpem dostala do stadia, že je to s Vladimirem Putinem přestane bavit. Pokud to personifikujeme, že Putin opravdu naštve Trumpa tím, že nebude chtít dělat žádné ústupky.

Pro Kyjev by to byla ta nejlepší možná situace a myslím, že to je hlavní cíl všech kroků, které Zelenskyj v současnosti dělá, včetně cestování do Turecka či veřejného vyjádření ochoty jednat a přistoupit na okamžité příměří. Ukazuje tak, že Ukrajina není ten, kdo zdržuje, a že Rusko nemá na příměří zájem. Jestli tato strategie bude úspěšná, je těžké říct. Je možné, že se to podaří, další možnost je ale ta, že to Američany přestane bavit a už se v tom nebudou angažovat, protože to podle nich nemá smysl.

Na stole jsou stále všechny možnosti. Nejlepší alternativa by ale byla, pokud by přišly brutální protiruské sankce, kdy by se kompletně celý finanční systém Ruské federace odstřihnul od mezinárodních trhů. To by bylo ideální, ale stále se to neděje. A nevím, do jaké míry je dnešní administrativa ochotná jít touto cestou a opravdu tak zatlačit ruskou ekonomiku do kouta.

Dokážete si tedy vysvětlit, proč Trump tvrdou páku vůči Rusku zatím nepoužil?

Stejně tak se můžeme zeptat, proč to neudělala předcházející administrativa. Upřímně jsme mohli od sytému SWIFT odstřihnout všechny ruské banky a neudělalo se to, a to z různých důvodů. Byli jsme závislí na nákupu ruských nerostných surovin a energetických zdrojů a potřebovali jsme čas na to, abychom se od toho postupně odstřihli.

Proto jsme to nemohli udělat hned, ale proč se to neudělá v současnosti? Dalo by se říct, že nastavení současné americké administrativy je trochu jiné, vstřícnější vůči Rusku. Proto tímto směrem asi nechce jít a možná ani nepůjde, protože nevnímá Rusko jako svoji hlavní hrozbu. Současná administrativa vnímá jako primární hrozbu pro transatlantický prostor jiného aktéra, a tím je Čína.

Nesmyslné ruské požadavky

Telefonát se odehrál pár dní poté, co se poprvé po více než třech letech setkala ruská a ukrajinská delegace v Istanbulu, kde ruští zástupci zopakovali svůj požadavek na vyřešení „základních příčin konfliktu“. Rusko přitom požaduje, aby se Ukrajina stáhla ze čtyř regionů na východě Ukrajiny pod částečnou kontrolou Rusů, ale také neutrální status Ukrajiny. Může Kyjev na něco takového přistoupit?

Upřímně řečeno, šance, že se Ukrajina v nejbližších deseti letech stane členskou zemí Aliance, se limitně blíží nule. Rusové ale mají mnohé požadavky, které jsou zcela neslučitelné se zdravým rozumem. Kromě jiného chtějí omezení ukrajinských ozbrojených sil, na což by v takovéto situaci nepřistoupila asi žádná země na této planetě. Kyjev si jednoduše nemůže dovolit jakýmkoliv způsobem přijímat závazky, které by omezovaly jeho ozbrojené síly a jeho schopnost bránit se. Tímto by jen povzbudili Moskvu k tomu, aby za pár let takovýto konflikt začala znovu.

Co se týče ztracených území, měli bychom být trochu realističtí. Šance na to, že Kyjev znovu osvobodí Krym nebo Donbas a území, která už momentálně neovládá, je velmi malá. Kyjev potřebuje v první řadě zastavit ruský postup, aby Rusové nezískávali další území, a to se Kyjevu momentálně nedaří. V tom mu asi velmi nepomůžeme, protože největším problémem je v současnosti nedostatek lidských sil. Pokud se fronta nebude hýbat, může to motivovat Moskvu k tomu, aby začala zvažovat, jestli se jí vyplatí pokračovat v bojích. Stále se to ale maličko hýbe ve prospěch Ruska.

Jde o to, jestli z jednání vyplyne mezinárodně právní uznání ztracených území jako ruských, anebo to bude považované jen za status quo. To jsou ale mezinárodně právní nuance, která se dají vyřešit u jednacího stolu. To, co se podle mého názoru nedá vyřešit, je jakýkoliv ruský požadavek na omezování ukrajinských ozbrojených sil. To nedává žádný smysl.

Mají tedy jednání za současných okolností, kdy se představy obou stran tak významně rozcházejí, nějaký smysl?

Podle toho, z jakého pohledu. Z amerického pohledu se může zdát, že jednání čím dál víc smysl ztrácejí. Z ukrajinského pohledu se může vedení snažit dosáhnout toho, že se Bílý dům naštve na Kreml, protože není ochotný přistoupit na žádné ústupky. A z pohledu Moskvy nemají vyjednávání za současných podmínek žádný racionální důvod, protože ruská vojska postupují.

Jsou tam ale aktéři, kteří s tím mohou něco dělat, a ti, kteří nemohou. Washington s tím může něco dělat tím, že bouchne do stolu a řekne: „Jdeme dotlačit Moskvu k tomu, aby už měla na jednáních zájem.“ To jsou zmiňované sankce. Ukrajinci mohou s ruskou neochotou něco udělat tím, že zastaví postup ruských vojsk. V tomto ohledu je mrhání zdroji na pár vesnic v Kurské oblasti úplně zbytečné, radši měli jednotky poslat na vlastní území a posílit vlastní obranné linie. Tak čtu situaci já.

Když USA bouchnou dveřmi

Američtí představitelé opakovaně tvrdí, že pokud Spojené státy nezaznamenají mezi Moskvou a Kyjevem pokrok, z role zprostředkovatele se stáhnou. Po pondělním telefonátu přitom Trump uvedl, že podmínky příměří mají dojednat pouze Rusové a Ukrajinci mezi sebou, „protože znají detaily jednání, o nichž nikdo jiný neví“. Připravuje si tím Trump půdu pro odchod z mírových rozhovorů?

Ano, může to znít tak, že si otevírá zadní vrátka na dobu, kdy ho přestane bavit dělat zprostředkovatele mezi dvěma bojujícími stranami. Praští dveřmi a odejde, protože v tom neuvidí žádný benefit. Je možné číst to tímto způsobem. Otázkou ale je, do jaké míry je takový post na sociální síti dopředu připravovaný a do jaké míry je to impulzivní záležitost, která se v mnohých případech ukázala jako realita. To je těžké interpretovat.

Zatím nevíme, jakou podobu by odchod USA měl. Dokážete i tak říct, pro kterou stranu by bylo výhodnější, pokud by se Spojené státy z jednání stáhly?

Záleží na tom, co by následovalo a co by bylo dalším aspektem takového stažení. Je možné si představit imaginární scénář, kdy se Spojené státy přestanou snažit dohodnout příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, ale budou nadále vojensky a finančně podporovat Kyjev. Pravděpodobnost takového scénáře je ale upřímně řečeno velmi nízká.

Pravděpodobnějším scénářem je, že praští dveřmi a řeknou: „Nás to nebaví, nechceme mrhat zdroji, vyřešte si to sami.“ To je z ruského pohledu ideální scénář, protože Ukrajina ztratí jednoho silného podporovatele a všechno bude na evropských spojencích Kyjeva, zatímco Moskva bude moct pokračovat ve svých bojových operacích bez toho, aby tam docházelo k většímu sankčního tlaku ze strany Spojených států.

Nemění situaci do jisté míry to, že Spojené státy s Ukrajinou nedávno podepsaly takzvanou dohodu o nerostech?

To je byznysová dohoda. Pro Spojené státy je výhodné takovou dohodu uzavřít. Žádná taková dohoda předtím neexistovala a všechna pomoc, která šla z USA na Ukrajinu, byla do velké míry altruistická. Minerální dohoda je ale něco, co je pro Spojené státy výhodné.

Neměly by ale Spojené státy díky této dohodě mít zájem na tom, aby se situace na Ukrajině uklidnila, pokud tam mají své vlastní zájmy?

Ano, ale to nelze představovat tak, že se podepíše dohoda a za čtyři měsíce se začne těžit obrovské množství vzácných zemin na Ukrajině, všechno se tam bude zpracovávat a budou z toho finančně profitovat Washington i Kyjev. Je to rámcová dohoda toho, jak se mohou vztahy do budoucna rozvíjet, nicméně za podmínky míru. To je dohoda, která má perspektivu na dekády. Základním předpokladem jakéhokoliv naplnění této dohody je opravdu klid zbraní. Protože kdo půjde na Ukrajinu investovat, když bude Kyjev stále bojovat s Moskvou?

Není tedy právě to důvod, proč by na klidu zbraní měly mít USA zájem?

Měly by na tom mít zájem, ale není to něco, na čem by ztráceli, pokud se to nenaplní. To je něco, co vám může přinášet zisk, ale zatím to zisk nepřináší. Pokud by jim to okamžitě přinášelo zisk a boje by ho zadržovaly, byl by tam okamžitý zájem Američanů s konfliktem něco udělat. Američané z toho ale okamžitý zisk mít nebudou. Benefit by přišel až po mnohých letech.

Pokud se na závěr vrátíme k Evropě, jestliže telefonát mezi Trumpem a Putinem přiblížení ke klidu zbraní nepřinesl, jak by teď měla Evropa reagovat?

Není mnoho jiného co dělat, kromě toho, co už děláme. Dodávat vojenské vybavení na Ukrajinu, aby byla schopná se bránit, to je jeden aspekt. Druhý je finančně podporovat Ukrajinu, aby se stát nesložil jako domeček z karet. Upřímně si řekněme, že Ukrajina je na tom ekonomicky hůř než Rusko, protože každá válka je ekonomicky brutálně nákladná. K tomu, abychom pomohli Ukrajině válku ekonomicky přežít, už nyní výraznou měrou přispíváme v rámci Evropské unie. A zatřetí to jsou sankce proti Rusku.

Musíme si ale uvědomit, že v rámci Evropské unie existují jisté rozpory. Země jako Maďarsko a Slovensko nejsou úplně ztotožněné s dalším zpřísňováním sankcí namířených proti Rusku. To jsou celkem zjevné překážky při dalším stupňování podpory Kyjeva a tlaku vůči Moskvě.