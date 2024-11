Analytik Tureček: Íránský jaderný program může Izrael zastavit diplomacií. Možností je celá řada

Izrael musí respektovat územní svrchovanost Íránu a zdržet se útoku na jeho území, prohlásil v pondělí saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán na jednání Ligy arabských států a organizací islámské spolupráce. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac naznačil, že by Izrael mohl zaútočit na íránská jaderná zařízení. „Vidíme, že Izrael může být povzbuzen vývojem ve Spojených státech,“ popsal pro Radiožurnál analytik Břetislav Tureček. Rozhovor Tel Aviv/Gaza 18:38 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael musí respektovat územní svrchovanost Íránu a zdržet se útoku na jeho území, prohlásil v pondělí saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán na jednání Ligy arabských států a organizací islámské spolupráce | Foto: Bandar Algaloud/Saudi Royal Court | Zdroj: Reuters

Korunní princ Saúdské Arábie, který je de facto vládcem země, prohlásil, že se Izrael musí vyvarovat dalších útoků na Írán a že Izrael páchá v Gaze genocidu. Měl tento postoj nějaký širší ohlas?

Neřekl to jen saúdský korunní princ. Varování, že se Izrael v Gaze dopouští zločinů v kontextu genocidy a etnických čistek, je nakonec i v závěrečném komuniké obou organizací, tedy celé Arabské ligy i Organizace islámské spolupráce.

Znamená to, dá se říci, konsenzuální postoj celého muslimského arabského světa, a to jak zemí kritických vůči Izraeli, tak i těch, které mají s Izraelem oficiální vztahy nebo je brzy navázat chtějí, což je právě případ Saúdské Arábie.

Většinově šíitský Írán a sunnitská saúdskoarabská monarchie obnovily diplomatické vztahy loni v březnu po sedmi letech. Jak překvapivé je, že se teď Rijád zastává Teheránu?

Upřímně řečeno, mě to nepřekvapuje. I přes uvolnění, které loni mimochodem dojednala Čína, kdy oba státy, tedy jak Teherán, tak Rijád, usoudily, že další konfrontace neslouží ani jednomu z těchto států a že naopak potřebují uklidňovat situaci v regionu.

S tím samozřejmě kontrastuje fakt, že obě tyto země na sebe pořád pohlížejí s jakousi skepsí nebo ostražitostí. V tuto chvíli jsme ale v situaci, kdy je opravdu na Blízkém východě několik válečných ohnisek, která se mohou dále rozrůstat.

I přes saúdskou opatrnost vůči íránskému režimu není v zájmu Saúdské Arábie, aby byl Írán bombardován Izraelem nebo třeba Američany, protože nikdo neví, kde by to skončilo. Víme, že Írán varoval, že pokud bude silně bombardován, může opět zasáhnout ropná zařízení třeba i těchto arabských monarchií. Spirála tedy pořád hrozí.

V minulosti jsme často slyšeli nebo mohli číst nějaká zákulisní vyjádření saúdskoarabských politiků, kteří si přáli, aby Američané nebo Izrael za ně udělali tu špinavou práci vůči Íránu. Ale ta doba už je pryč. Teď se ukazuje, že Blízký východ je skutečně sud plný střelného prachu a že akce tohoto typu, to znamená izraelský útok na Írán, už nemohou v regionu posloužit nikomu.

Nový izraelský ministr obrany Jisrael Kac připomněl, že podle něj existuje rozsáhlý konsensus a je nutno překazit íránský jaderný program. Může to být náznak toho, že Izrael bude ignorovat varování a že se pokusí využít situace, kdy íránská protivzdušná obrana je významně oslabena?

Nevíme, co Izrael udělá. Vidíme, že Izrael může být povzbuzen vývojem ve Spojených státech. Tím, koho si budoucí staronový prezident Donald Trump vybírá do své administrativy. Jsou to lidé, kteří budou ještě více proizraelští, než byl Donald Trump před čtyřmi lety – to může všechno Izraelce povzbuzovat k čemukoliv. I uvnitř izraelské vlády jsou velmi extrémní proudy.

Nicméně jsou i jiné možnosti, jak zastavit íránský jaderný program, a to je diplomacie, na stole je celá řada věcí. Může dojít k obnovení dohody nebo k pokusu o obnovu dohody mezi Íránem a světovým společenstvím. Připomenu, že ta existovala, ale zrušil ji za svého předchozího prezidentování právě Donald Trump. Tak jsme se dostali tam, kde jsme dnes.

Írán měl obohacovat uran na méně než čtyři procenta. Poté, co dohoda padla, začal obohacovat na 60 procent. Takže nejen ozbrojené útoky, ale celá řada regionálních vlád, ale i západních vlád pořád říká, že stejně schůdným a daleko efektivnějším řešením může být právě diplomacie.