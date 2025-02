Analytik Tureček: Kdyby o vystěhování Palestinců z Pásma Gazy mluvil místo Trumpa Putin, máme jasno

Trumpův plán na vystěhování Palestinců do okolních arabských států vyvolal pozdvižení. Zatímco šéf Bílého domu vidí zemi Gazanů jako developerský projekt, svět hovoří o etnické čistce. Na řešení situace nyní pracují Egypt a Jordánsko. „Absolutně se tady nechápe, že Palestinci nechtějí jenom někde žít v nějakém lepším paneláku, ale že nechtějí odejít ze své země,“ zdůrazňuje odborník na Blízký východ Břetislav Tureček v Jak to vidí... na Dvojce. Rozhovor Washington/Gaza 23:48 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroverzní plán Donalda Trumpa tak nutí arabské země nalézt urychleně nějaké řešení. Svůj návrh na poválečnou obnovu Pásma Gazy s cílem zajistit, aby Palestinci zůstali ve své zemi, hodlá předložit Egypt. Společný plán pro Gazu vymýšlí také Jordánsko | Zdroj: Shutterstock

„Donald Trump chce primárně působit jako silný vůdce. Obecně se předpokládá, že bude tlačit ve prospěch Izraele, protože za ním stojí silné proizraelské lobbistické skupiny. Zároveň ale ví, že jde o transakce svého druhu a že musí něco nabídnout i protistraně, tedy arabskému světu i samotným Palestincům,“ uvažuje v pořadu Jak to vidí... zahraničněpolitický analytik Břetislav Tureček.

Gazané, odejděte!

Jeho plán na vysídlení Gazy tomu ale zatím příliš neodpovídá. „Kdyby toto řekl Vladimir Putin, okamžitě by se hovořilo o genocidě a etnických čistkách. Samotného mě zaráží podtext, s jakým je to prezentováno i třeba v českých médiích, že je to vlastně ve prospěch Palestinců. Přitom sám Donald Trump později hovořil o tom, že nejde o nic dočasného,“ upozorňuje vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha.

Stejně tak totiž hovoří i vůdci v Izraeli, kteří jasně říkají, je potřeba zbavit se Palestinců z Gazy a obnovit tam zábor, protože Gaza je izraelská a mají se tam vrátit Židé.

„Tyto věci nelze v žádném případě oddělovat, ale Trump to dělá. Svůj plán vnímá jako developerský projekt. Na Gazu se dívá jako na kus plochy, kde se dají vybudovat letoviska, možná kasina, přičemž naprosto vylučuje, že Palestinci mají k této půdě vztah, že prostě i Gaza je součást Palestiny.“

Není tedy divu, že plány Donalda Trumpa arabský svět pobouřily. „Absolutně se tady nechápe, že Palestinci nechtějí jenom někde žít v nějakém třeba lepším paneláku, ale že nechtějí odejít ze své země. Bere se to tak, že všechno bude lepší než trosky Gazy. Ale tyto věci, pokud se budou dít silou a proti vůli Gazanů, budou samozřejmě zločinem podle mezinárodního práva,“ zdůrazňuje odborník na Blízký východ.

Přijměte Palestince, nebo...

Kontroverzní plán Donalda Trumpa tak nutí arabské země nalézt urychleně nějaké řešení. Svůj návrh na poválečnou obnovu Pásma Gazy s cílem zajistit, aby Palestinci zůstali ve své zemi, hodlá předložit Egypt. Společný plán pro Gazu vymýšlí také Jordánsko.

„Jordánsko, Egypt, ale také Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou ale země, které dlouhodobě dávaly najevo, že by se nějak v obnově Gazy podílely, ať už finančně, materiálně nebo politicky. Celé to ale ztroskotalo na jejich požadavku, aby se obnovy účastnili i Palestinci. To totiž doteď odmítal Izrael. Patovou situaci tak dal do pohybu až Donald Trump svým výbušným projevem o vystěhování Palestinců z Gazy. Takže Jordánsko už přislíbilo, že přijme dva tisíce zraněných a nemocných dětí. Něco chystá i Egypt.“

Nutno však dodat, že Donald Trump svůj plán podepřel výhrůžkami, že pokud arabské země nepřijmou Palestince, zastaví jim USA zahraniční pomoc, což v případě Egypta činí stamiliony dolarů ročně.

„Jenže Donald Trump zapomíná, že je to součást mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. Ve chvíli, kdy Američané přestanou dávat Egypťanům peníze, v tu chvíli může Egypt říct, že dohoda padá. Donald Trump ale vnímá blízkovýchodní prvky odděleně. Nechápe jejich složitou provázanost, čemuž samozřejmě odpovídají i jeho temperamentní a výbušné slogany na sociálních sítích,“ dodává Břetislav Tureček.