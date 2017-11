Anarchisté okupují v řeckých Aténách dvě vysoké školy. Policie je kvůli právu azylu nemůže vyhnat

Aula v přízemí Vysoké školy ekonomické je zcela zaplněná, místo některého z profesorů ale studenti poslouchají své spolužáky odmítající zrušení práva na azyl.

Ke slovu se právě dostal komunistický student varující před tím, že by policie mohla dostat právo vstoupit na akademickou půdu, a to třeba i pod záminkou zásahu proti narkomanům, kteří se ve škole ukrývají.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Anarchisté okupují v Aténách dvě vysoké školy. Více si poslechněte v reportáži Roberta Mikoláše.

Někteří s tím ale nesouhlasí, a to i proto, že tady několikrát došlo i k napadení studentů právě lidmi drogově závislými.

Podle jednoho z nich přitom nemůže ani vrátný udělat vůbec nic. Každý má dovnitř de facto volný vstup. Další si stěžuje na to, že ani on by se policie nedovolal, aby ve škole zavedla pořádek, přestože by sem vtrhl třeba jen zloděj.

Jediný, kdo má právo přivolat policii, je rektor. Studenti ale netuší, co by se pak mohlo stát. Jak by zareagovaly osoby pohybující se na fakultě ilegálně. Všichni se však shodují na tom, že by to byla mimořádně nebezpečná a výbušná situace.

Ta se mezitím vyhrotila na nedaleké Polytechnické univerzitě, kterou začali okupovat anarchisté a na policisty hlídkující na ulici zaútočili zápalnými lahvemi. Dovnitř pak odmítají vpustit i politiky, kteří přišli uctít památku obětí ze 17. listopadu 1973, přestože tito lidé v tričkách s typickým písmenem „A" v kruhu na této škole ani nestudují.

'Máme právo být s našimi rodinami.' Syrští uprchlíci chtějí z Atén do Německa Číst článek

Ostatně anarchistické symboly jsou namalovány všude kolem, na stěnách vysoké školy i nad hlavním vchodem stejně jako plakáty se srpem a kladivem. Politická agitace je ale na řeckých univerzitách běžná už od začátku 80. let minulého století. A tak hned u vstupu mají své stanoviště třeba komunisté, pravice pak na konci chodby, ze které se vstupuje do jednotlivých poslucháren.

Aténské fakulty se ale staly útočištěm i pro migranty, které mají zázemí i na nádvoří Vysoké školy ekonomické, před kterou pak někteří z nich prodávají padělky kabelek, oblečení i elektroniky. A mnozí se také stravují i ve školní jídelně. To však studentům vůbec nevadí, na rozdíl od přítomnosti narkomanů a anarchistů. Jak ale dodávají, současná levicová vláda Alexise Tsiprase právo na azyl v žádném případě nezruší.