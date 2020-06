Dva kubánští zdravotníci se z mise v Andoře nevrátili, patrně uprchli do Španělska

Dva z kubánských zdravotníků, kteří v březnu přijeli do Andorry pomáhat s péčí o pacienty s nemocí covid-19, tento týden zmizeli. Podle místních médií zřejmě utekli do Španělska, kde chtějí požádat o politický azyl. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AFP. Podle andorrských médií už do Andorry odjel kubánských konzul v Barceloně Alain González, protože uprchlý kubánský lékař byl zároveň voják. Andorra la Vella 22:57 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kubánští lékaři dorazili na misi do Andorry v březnu | Zdroj: Reuters

„Nevím, zda jsou v Andoře, nebo ve Španělsku,“ citovala místní média andorrského premiéra Xaviera Espota. Deník Diari d´Andorra dnes napsal, že anesteziolog z Havany Dariel Romero a zdravotní sestra jsou na útěku od soboty.

Romero je podle něj voják a byl jedním ze šéfů mise 39 kubánských zdravotníků, kteří do Andorry přijeli koncem března. Někteří z nich už odjeli dříve do vlasti, zbytek měl odcestovat domů za několik dní.

Ke zmizení dvou členů mise její šéf Luis Enrique Pérez pouze řekl, že toho lituje a že to bylo jejich „osobní rozhodnutí“.

Kvůli pandemii covidu-19 poslala Kuba tisícovku zdravotníků do tří desítek zemí, kromě Andorry mimo jiné do Itálie, Mexika, Jihoafrické republiky či Kataru. Začátkem tohoto měsíce se objevily v médiích zprávy, že z mise vyslané do Mexika uteklo asi 15 kubánských zdravotníků.

V Andorrském knížectví, které leží mezi Francií a Španělskem na území velkém zhruba jako Praha a má asi 77 000 obyvatel, se potvrdilo dosud 855 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, z toho 52 pacientů v souvislostí s nemocí covid-19 zemřelo.

Kritika zdravotních misí

Program vysílání zdravotníků do zahraničí existuje na Kubě od 60. let minulého století a tamní vláda si za něj vysloužila i kritiku. Dvě kubánské nevládní organizace dokonce loni podaly k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) stížnost na nynějšího kubánského prezidenta Miguela Díaze-Canela a několik ministrů, které viní z toho, že vláda účastníky těchto misí, nejen zdravotnických, vykořisťovala a ponechávala si téměř celý jejich plat.

Také v andorrských médiích se od března objevovaly kritické články kvůli nynější kubánské misi. Vláda totiž odmítla zveřejnit částku, kterou Kubě za pomoc zaplatila.

Na Kubě se v posledních letech odehrála řada změn, mimo jiné se před dvěma lety do jejího čela postavil zástupce mladší generace Miguel Díaz-Canel. Ten formálně ukončil více než půlstoletou vládu bratří Castrů, když vystřídal Raúla Castra, který zemi vedl po Fidelu Castrovi. Raúl Castro ale stále stojí v čele Komunistické strany Kuby, která je pořád jedinou povolenou politickou stranou v zemi. Podle kubánské opozice tamní režim stále porušuje lidská práva a do vězení zavírá své kritiky.