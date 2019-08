Salviniho konec? ‚Šance na pokračování vlády jsou minimální až nulové,‘ říká italský novinář Pieralli

Současná italská vláda populistického Hnutí pěti hvězd (M5S) a protiimigrační ultrapravicové Ligy Mattea Salviniho vládne Itálii pouhých 14 měsíců. Podle italského novináře žijícího v Česku Andrease Pieralliho je jen otázkou času, kdy kabinet nestranického premiéra Giuseppeho Conteho padne. Pravděpodobnější variantou než předčasné volby je ale podle něj odchod Ligy a vládní podpora středolevicové Demokratické strany. Řím 9:19 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: vicepremiér Luigi Di Maio (Hnutí pěti hvězd), premiér Giuseppe Conte a vicepremiér Matteo Salvini (Liga) | Zdroj: Reuters

Loňské parlamentní volby vyhrálo v Itálii Hnutí pěti hvězd s 33 procenty, zatímco Liga získala v rámci středopravicové koalice 17 procent. Aktuální volební preference, stejně jako výsledky květnových voleb do Evropského parlamentu, jsou přitom opačné.

Lize zajišťuje stoupající podporu svou tvrdou antiimigrační politikou vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini, na jehož praktiky Hnutí pěti hvězd neumí odpovědět. Místo tradičního souboje vláda versus opozice tak mezi sebou v Itálii aktuálně o podobnou voličskou skupinu bojují hlavně obě vládní strany.

Preference agentury EMG a volební výsledky:

‚Papouškující Hnutí pěti hvězd‘

„Hnutí pěti hvězd jakožto protestní hnutí šlo do politiky s nejasnou ideologickou tváří. Volby vyhrálo se spíše levicově naladěnými opatřeními, ale během roku vládnutí se mu toho podařilo udělat dost málo. Ekonomické problémy tlačí část Hnutí pěti hvězd spíše do pravicového spektra, ale valná většina jejích voličů volila hnutí pro levicovou politiku,“ přináší vysvětlení pro iROZHLAS.cz Andreas Pieralli.

Andreas Pieralli Andreas Pieralli je italsko-český překladatel, publicista, učitel a konzultant. Od roku 2005 žije trvale v Praze, zajímá se především o ekonomii, politiku, globalizaci, společnost a ekologii.

„Ve chvíli, kdy máte před sebou Salviniho protiimigrantskou politiku a Hnutí pěti hvězd, které podobnou politiku jen občas papouškuje, tak volíte spíše originál a ne papouška. Takhle se dá vysvětlit obrovský únik hlasů od Hnutí pěti hvězd, který úplně obrátil mocenské pozice mezi Ligou a Hnutí pěti hvězd,“ dodává.

Stoupající Salviniho popularitu a chování loňský volební vítěz nese těžce. Pieralli si proto myslí, že šance, aby současná vláda pokračovala v nezměněné formě, jsou minimální až nulové.

„Roztržka mezi Ligou a Hnutím pěti hvězd se ještě zhoršila, protože zakladatel a jakýsi spirituální lídr Hnutí pěti hvězd Beppe Grillo prohlásil Salviniho za nedůvěryhodného partnera,“ přibližuje.

Hnutí tak reagovalo na Salviniho snahu vyvolat minulý týden v senátu nedůvěru vládě a předčasné volby.

„Salvini má potíže, protože hra, kterou spustil, aby se dostal co nejdříve k volbám, se mu, zdá se, nedaří,“ říká Pieralli. V senátu totiž Salvini neuspěl, jeho návrh zablokovalo Hnutí pěti hvězd spolu s opoziční středolevicovou Demokratickou stranou. A právě o tomto novém spojenectví se začíná v Itálii mluvit.

Klíčová Renziho role

„Pravděpodobný vývoj, který může nastat, je že se Hnutí pěti hvězd dohodne na nějaké formě koaliční vlády či podpory s Demokratickou stranou, ačkoliv to bude riskantní krok. Hnutí pěti hvězd se dostalo do vysoké politiky hlavně díky tomu, že útočilo na establishment a čerpalo politické body poukazováním na jeho nedostatky,“ vysvětluje Pieralli.

Podstatnou roli ve vyjednávání může hrát bývalý premiér a současný senátor Matteo Renzi, který se v médiích do Salviniho pustil a veřejně podporuje spolupráci mezi svou Demokratickou stranou a Hnutím pěti hvězd.

Matteo Renzi Bývalý italský premiér na post předsecdy vlády rezignoval v prosinci 2016, když prohrál referendum o ústavní reformě, která měla zjednodušit vládnutí v komplikovaném italském politickém systému. Bývalý starosta Florencie stál v čele italské vlády stál od února 2014.

„Žádám všechny odpovědné politiky, prosím, zastavte tento neuvěřitelný plán s předčasnými volbami. Můj sen je pomoct mé zemi vyhnout se zničení ekonomiky a státních institucí, ne být tím, kdo drží klíče k vytvoření vlády,“ cituje Renziho The Guardian.

Právě návrat Renziho do centra dění by ale mohl dohodu mezi Demokratickou stranou a Hnutím pěti hvězd zhatit, což potvrzuje i Pieralli: „Záleží na tom, jestli se Demokratická strana opravdu dohodne s Hnutím pěti hvězd, což není úplně automatické, protože proti sobě v posledních letech obě strany velmi vehementně bojovaly. Není proto teď tak snadné vrátit se k jednacímu stolu.“

Podle Pieralliho by musely oba subjekty najít rozumný „narativ“, aby svým voličům vysvětlily, proč spolu teď spolupracují.

„Boj Hnutí pěti hvězd proti establishmentu se hodně soustředil na osobu Mattea Renziho, kterého velká část Italů nesnáší, a to jak z Ligy, tak z Hnutí pěti hvězd, ale na jméno už mu nemůže přijít i část voličů Demokratické strany. Už v minulosti, když se začalo mluvit o spolupráci Hnutí pěti hvězd a Demokratické strany, tak bylo Renziho jméno jedním z důvodů krachu jednání,“ doplňuje.

Možné scénáře

Podle Pieralliho jsou nyní dvě možnosti vývoje: „Salvini je zkušený politický hráč. Buď opravdu udělal chybu a šlápl vedle kvůli tomu, že byl omámený neustále stoupajícími preferencemi. Možná si myslel, že už ho nic nemůže zastavit. Nebo to byl naopak promyšlený krok, protože ví, že bude muset někdo schválit příští rozpočet, který bude velmi bolestivý.“

Salvini by tak mohl vsadit na křehkost nového kabinetu a případné předčasné volby v jarním, pro Itálii tradičním termínu: „Jeho kampaň by byla velmi jednoduchá. Stačilo by mu říct: ‚Podívejte se, co udělalo Hnutí pěti hvězd. Museli se dohodnout s Bruselem a je z toho další těžký rozpočet pro italské kapsy.‘“