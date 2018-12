Chovám se podle zákona, říká Babiš ke zprávě EK. Podle Transparency je to šachmat dotacím Agrofertu

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš odmítá, že by byl ve střetu zájmů kvůli dotacím pro koncern Agrofert. Napsal to Radiožurnálu. O zprávě právníků Evropské komise v sobotu informovaly deníky The Guardian a Le Monde. Podle nich je premiér podezřelý z porušení unijních pravidel pro čerpání dotací. Transparency International označila zprávu právníků za „šachmat pro miliardové dotace pro Agrofert a Babiše“. Praha / Brusel 12:05 1. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš Radiožurnálu napsal, že analýzu právníků Evropské komise neviděl a dozvěděl se o ní z médií, kam „bohužel utekla dřív, než měl možnost se s ní seznámit on nebo jeho právní zástupci“. Až komise zveřejní oficiální vyjádření, vyjádří se k němu Babišovi čeští právníci.

„S úryvky zprávy, které jsem viděl v médiích, ale zásadně nesouhlasím a mám pro to jasné argumenty. V žádném střetu zájmu nejsem, chovám se přesně podle zákona, tak jak jej přijal parlament a po mně český právní systém na základě lex Babiš vyžadoval. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám, nemám na to ani čas, naplno se věnuji práci premiéra, často i 18 hodin denně, každý kdo se podívá, co všechno dělám, to pochopí,“ uvedl Babiš ve zprávě.

Podle něj ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) už před měsícem požádala ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (ANO) o právní analýzu. Ta je údajně připravená a v pondělí ji projedná vláda.

Deníky Guardian a Le Monde píšou o Babišově střetu zájmů s odvoláním na zprávu Komise. Podle britského listu Česku hrozí, že bude muset vrátit část ze zhruba dvou miliard korun, které Agrofert letos na dotacích získal.

‚Nesmysl a spekulace‘

Jakékoli pochybení odmítl i mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka. Firma podle něho nemá žádné informace o údajném vyšetřování. Zprávy ze zahraničního tisku označil za nesmysl a spekulace.

„Ještě minulý týden komisařka (Corina) Cretu na slyšení v Evropském parlamentu prohlásila, že Evropskí komise žádné vyšetřování nevede. Proto ani nemůže existovat žádná zpráva. Ani my žádné informace o údajném vyšetřování nemáme. Nikdo nás nekontaktoval. Počkáme na oficiální stanovisko Evropské komise,“ řekl pro Radiožurnál Hanzelka.

Babiš v e-mailu zaslaném britskému deníku označil analýzu Evropské unie za lži a obvinil protikorupční organizaci Transparency International, která u Evropské komise podala příslušný podnět, z „šíření nesmyslů“.

„Podnět Transparency International je plně oprávněný, právníci Komise vidí situaci stejně. Je to šachmat pro miliardové dotace pro Agrofert a Babiše. Peníze se budou vracet zpětně, uvidíme, kolik miliard. Střet zájmů musí Babiš vyřešit, postavit se k tomu čelem – prodat Agrofert, nebo odejít z vlády,“ napsal serveru iROZHLAS.cz ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Ve zprávě právní služby Evropské komise podle listu Le Monde stojí, že firmy spadající pod Agrofert Group čerpaly v roce 2013 z evropských strukturálních fondů přibližně 42 milionů eur a loni 82 milionů eur.