Lídři osmadvacítky se scházejí na mimořádném summitu. Pro Babiše je klíčový Junckerův nástupce

Lídři členských států Evropské unie se v neděli sjeli do Bruselu na mimořádný summit, kde by se měli znovu zabývat obsazením klíčových funkcí v Evropské unii. Podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska by Jeana-Claudea Junckera měl v čele Evropské komise měl nahradit kandidát sociálních demokratů. V úvahu připadá Nizozemec Frans Timmermans. Toho ale odmítá například český premiér Andrej Babiš (ANO).

